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Herkes onu ünlü diziyle tanımıştı: Yılların oyuncusu parasız kalmamak için ek iş yapıyormuş

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#Rick Hearst#General Hospital#Ünlülerin Ek İşleri
Herkes onu ünlü diziyle tanımıştı: Yılların oyuncusu parasız kalmamak için ek iş yapıyormuş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 08:48

Sinema ya da televizyon dünyasında bir yıldıza dönüşmek bu alanda kariyer yapan herkesin hayalini süsler. Sonuç olarak ünlü olmanın belli bir maddi getirisi de var. Böyle dışarıdan bakıldığında oyunculuktan kazanılan paranın hayatın geri kalanında büyük bir rahatlık sağlayacağı düşünülür.

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Elbette bu bir noktaya kadar doğru.... Ama sadece bir noktaya kadar.

Çünkü bu sektörde emek veren herkes sürekli olarak çok para kazanmıyor. Bazen kariyeri düşüşe geçtiğinde ekonomik zorluklar çeken hatta bu şekilde hayata veda eden ünlüler olduğu da bilinen bir durum.

İşte bu yüzden sinema, TV, müzik ya da moda dünyasında tanınan birçok ünlü, bir yandan bu alanda kariyerlerini sürdürürken diğer yandan da ek işler yapar. Kimi emlak yatırımına yönelir, kimi moda dünyasına.

Böylece gösteri dünyasındaki kariyerlerini sürdüremeyecekleri döneme yani geleceklerine yatırım yaparlar.

Ekranların çok izlenen yapımlarından birinde canlandırdığı karakterle tanınan ünlü oyuncu da kendine ek bir gelir kapısı açtı.

Bu deneyimli oyuncu bir yandan da emlakçılık yapıyor.

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Herkes onu ünlü diziyle tanımıştı: Yılların oyuncusu parasız kalmamak için ek iş yapıyormuş

EK İŞ OLARAK EMLAKÇILIK YAPIYOR
Kendine ek iş olarak emlakçılığı seçen bu ünlü oyuncu General Hospital dizisiyle tanınan Rick Hearst.

Dizide Ric Lansing karakterini canlandıran 59 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürdürdüğü "çifte yaşamı" gözler önüne serdi. 

Birkaç haftadır dizi çekimlerine ara verdiğini söyleyen Rick Hearst, hemen yaşadığı yer olan New Jersey'e gittiğini belirtti.

Sonra da "Size buranın nasıl bir yer olduğunu göstermek istedim" diye konuştu.

Yaşadığı kentin farklı bölümleri olduğunu belirten Rick Hearst, kendi yaşadığı bölgenin Merkez Güney New Jersey olduğunu söyledi.

Sonra da "Burası çok güzel bir yer. Aynı zamanda ben burada emlakçılık yapıyorum" sözleriyle de oyunculuk dışındaki işini açıkladı.

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Herkes onu ünlü diziyle tanımıştı: Yılların oyuncusu parasız kalmamak için ek iş yapıyormuş

İNSANLARA YARDIMCI OLMAYI SEVİYOR
Hearst takipçilerine eğer bir gün New Jersey'de ev aramaları gerekirse kendisini bulmalarını söyledi.

"Ben size yaşayacağınız bir yer bulurum. Ya da burada yaşıyorsanız ve evinizi satışa çıkarmak istiyorsanız size ne gibi seçenekler olduğunu anlatabilirim" diye sürdürdü sözlerini.

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Hearst, emlakçılık yaptığını çünkü insanların ev bulmasına ya da evlerini satmasına yardımcı olmayı sevdiğini belirtti.

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Herkes onu ünlü diziyle tanımıştı: Yılların oyuncusu parasız kalmamak için ek iş yapıyormuş

Rick Hearst 1990 yılından bu yana Donna Smoot ile evli. Çiftin bu evlilikten iki tane çocuğu bulunuyor.

BU ÜNLÜLERİN DE EK İŞLERİ VAR : Rick Hearst, gösteri dünyasının asıl kariyeri dışında farklı işler yapan tek ünlüsü değil. Gelin bir bakalım ünlüler kendilerine başka hangi alanlarda gelir kapısı açtı.

Herkes onu ünlü diziyle tanımıştı: Yılların oyuncusu parasız kalmamak için ek iş yapıyormuş

Elizabeth Hurley, yıllardır ek iş yapan ünlülerden biri. Bir ara kendine ait çiftliğinde yetiştirdiği organik ürünleri pazarladı. Sonra da bikini ve plaj giyimi tasarımları yapmaya başladı.

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Herkes onu ünlü diziyle tanımıştı: Yılların oyuncusu parasız kalmamak için ek iş yapıyormuş

Brad Pitt'in ek işinin ne olduğunu bilmeyen yok artık. Eski karısı Angelina Jolie ile zorlu bir yasal süreç yaşamasına neden olan Fransa'daki Miraval Şatosu'nun üzüm bağları bulunuyor. Pitt de alkollü içki işinde.

Herkes onu ünlü diziyle tanımıştı: Yılların oyuncusu parasız kalmamak için ek iş yapıyormuş

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Kate Hudson'ın da bir ek işi var. Güzel yıldız bir spor giyimi markasının kurucu ortaklarından.

Herkes onu ünlü diziyle tanımıştı: Yılların oyuncusu parasız kalmamak için ek iş yapıyormuş

Eşi Blake Lively ile birlikte Hollywood'un en mutlu ailelerinden birine sahip olan Ryan Reynolds, bir içki markasını satın aldı. Bununla da yetinmedi Galler'in Wrexham Futbol Kulübü'nü satın aldı.

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Herkes onu ünlü diziyle tanımıştı: Yılların oyuncusu parasız kalmamak için ek iş yapıyormuş

Rihanna'nın ek işini bilmeyen yok... Ünlü yıldızın bir iç çamaşırı markası var. Hatta zaman içinde bu işe öyle çok zaman ve enerji harcadı ki kendisini üne kavuşturan müzik bir anda ek işe dönüştü.

Herkes onu ünlü diziyle tanımıştı: Yılların oyuncusu parasız kalmamak için ek iş yapıyormuş

Moda dünyasına damgasını vuran Gisele Bundchen, yıllardır ülkesi Brezilya'nın ünlü bir markası için terlik tasarımları yapıyor.

Herkes onu ünlü diziyle tanımıştı: Yılların oyuncusu parasız kalmamak için ek iş yapıyormuş

Son dönemde eşi Ben Affleck ile boşanmasıyla gündemde olan Jennifer Lopez'in kendi adını taşıyan bir kozmetik markası var. Gösteri dünyasının en çalışkan yıldızlarından biri olarak bilinen Lopez bir yandan da müzik ve sinema kariyerini sürdürüyor.

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Herkes onu ünlü diziyle tanımıştı: Yılların oyuncusu parasız kalmamak için ek iş yapıyormuş

Genç yaşında Hollywood'da şöhreti bulan Gwyneth Paltrow, sinemadan uzaklaşıp kendi kurduğu yaşam tarzı markasına ağırlık verdi son yıllarda.

Herkes onu ünlü diziyle tanımıştı: Yılların oyuncusu parasız kalmamak için ek iş yapıyormuş

CHARLES'IN BİLE REÇELLERİ VAR 
Belki birçok kişiyi şaşırtabilir ama Büyük Britanya Kralı 3. Charles'ın da bir reçel markası var. Hatta ürünlerinin tanıtımı için geçen nisan ayında sosyal medya üzerinden bir reklam kampanyası bile başlatıldı.

Bu arada Charles'ın küçük oğlunun karısı Meghan Markle da kurduğu markanın ilk ürünü olarak bir dizi reçeli piyasaya çıkardı.

Bu durum da "Kral ile gelini reçel konusunda da rakip oldu" yorumlarına yol açtı.

Son olarak Buckingham Sarayı'nın bu işe girişmesinin ailenin bir geleneği olduğunu da hatırlatalım.

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#Rick Hearst#General Hospital#Ünlülerin Ek İşleri

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