Ona bir kez baktı, bir daha gözü kimseyi görmedi: Bir gün kraliçe olacak ama annesi gibi bir aşk yaşayamadı

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Yıllar içinde önce düşes oldu sonra prenses... Yakın zamanda da ülkesinin kraliçesi olmaya hazırlanıyor. Özetle Galler çifti özenilen bir aşkın kahramanları.

Peki ama ya Kate Middleton'ın anne ve babasının aşkına özendiğini biliyor musunuz? Ya da bu durum hiç aklınıza geliyor mu?

GÖZLERİNİ ONDAN ALAMADI

İlk anda inanılmaz gibi gelse de durum tam da böyle..

Dünyanın en ünlü kayınvalidesi olarak tanınan Carole Middleton ile kocası Michael Middleton'ın aşkı tam da masallara yaraşır türden.. Hatta özetlemek gerekirse ilk görüşte aşk bile diyebiliriz.

Katie Nicholl'ün kaleme aldığı Kate: The Future Queen adlı kitaba bakılırsa Middleton çiftinin tanışması da aşklarının gelişmesi ve evlenmeleri de romanlara yaraşır türden.

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Üstelik Carole, aşık olduğu gençle flört ettikleri dönemde kızı Kate gibi ayrılık acısı bile yaşamadı.

Nicholl'ün kitabına göre Carole ile Michael, Londra'daki Heathrow Havaalanı'nda çalıştıkları sırada tanıştılar.

O sırada Carole hostesti. Michael ise havaalanında önemli ve kazancı bol bir işte çalışıyordu.

İkili tesadüf eseri karşılaştılar. Michael, üzerindeki üniforma sayesinde bütün kadınların hayranlık dolu bakışlarını üzerinde topluyordu. Ama Carole'u gördüğü ilk andan itibaren Michael'ın gözü başka hiçbir kadını görmez oldu.

ÖNCE CESARETİNİ TOPLAMASI GEREKTİ

Her ne kadar iş ortamında popüler biri olsa da Michael, Carole'dan hoşlandığını gidip ona söylemek için hemen cesaret bulamadı. Sonunda bunu başardı ve ikili flört etmeye başladı.

Nicholl'ün kitabına göre Carole, gelecekteki kocasıyla tanışıncaya kadar öyle uzun süreli romantik bir ilişki yaşamamıştı. Ama bu genç adamdan hem etkilendi hem de onunla birlikte vakit geçirmekten keyif almaya başladı.

Sonra birlikte yaşama kararı aldılar. Havaalanına yakın bir ev kiraladılar. O sırada Carole görevi gereği sık sık seyahatlere gidiyordu.

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Carole'u gençlik günlerinden bu yana tanıyan eski bir arkadaşı "Onunla ilgili insanın içine ferahlık veren bir şey vardı. Her zaman gülüyordu ve mutlu görünüyordu" diye konuştu.

Aşıklar nişanlandıktan sonra ikisinin de ayakları kelimenin tam anlamıyla yerden kesildi. Sonuç olarak Carole ve Michael 21 Haziran 1980'de evlendi. Aradan geçen zamanda üç tane çocukları oldu. Kate, Philippa ve James...

Gerisini herkes biliyor zaten. Çiftin üç çocuğu da mutlu birer evlilik yaptı. Üstelik büyük kızları Kate yakında ülkesinin kraliçesi olacak.

KATE İLE DAMADI WILLIAM'IN MUTLULUĞUNUN ARDINDAKİ GİZLİ GÜÇ

Carole Middleton, kızı Kate'in William ile evlenmesinin en büyük mimarı olarak görülüyor. Onu St. Andrews Üniversitesi'ne sırf William ile tanışması için gönderdiği bile ileri sürülüyor.

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Kendisi bunları net olarak kabul etmese de kızı ile William'ın evliliğinin bugünkü mutluluğunda payı büyük.

Çünkü daha flört ettikleri dönemden bu yana Kate ile William'ın sağlıklı bir birliktelik yaşaması için elinden geleni yaptı.

William'a bilmediği bir aile ortamı sundu. Kızı Kate'in hastalığı sırasında da Galler ailesinin en büyük destekçisi oldu.

Aslına bakılırsa Carole Middleton, birçok kişiye göre kızı Kate'in bugünlere gelmesinde perde arkasındaki en etkili kişi.

Öncelikle Kate'in, Prens William'ın da okuduğu St. Andrews Üniversitesi'ne girmesine o ön ayak oldu. Kızı ile William'ın arası açılıp yollarını ayırdıklarında da onun en büyük destekçisi rolünü üstlendi.

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ÜÇ ÇOCUĞUNA DA DESTEK

Eşi Michael ile mutlu bir evliliği olan Carole Middleton, çocukları Kate, Pippa ve James'in aileleri için de bir denge ve destek kaynağı.

Prens William'ın, kardeşi Harry ile yaşadığı gerilimin ilk dönemlerinde de sık sık Middleton ailesiyle vakit geçirdiği konuşuluyordu.

İngiliz basınında yer alan iddialara göre hem Prens William hem de eşi Kate Middleton, zor günleri atlatabilmek için Carole Middleton'a yaslanıyor. İddialara göre anne Middleton, Cambridge çiftinin hayatındaki dengeleyici unsur.

WILLIAM ANNE SEVGİSİNİ ONDA BULDU

İngiliz kraliyet ailesini uzun süredir takip eden gazetecilere göre kendi annesini çok genç yaşta yitiren Prens William, kayınvalidesini "ikinci anne" olarak görüyor.

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Bu gazetecilere göre Carole Middleton "tıpkı William'ın annesi Diana tarzında" bir anne. Prens, eşinin babası ve iki kardeşiyle de iyi geçiniyor.

Kraliyet gazetecilerine göre Carole Middleton, özellikle de Prens Harry ve eşinin aileden ve ülkeden ayrılmasıyla yaşanan "Megxit" krizinden çok etkilenen damadı ve kızının rahatı için önemli bir güç kaynağı. Kendisine ihtiyaç duyulduğunda üç torununun bakımı konusunda dadılarına yardımcı oluyor.

ORTA SINIF AİLE CENNETİ: Uzmanlara göre Middleton ailesi, Prens William gibi "mavi kanlı" bir aile olmasa da damatları için "bir orta sınıf aile cenneti" yaratıyor. Belirtilenlere göre Kate Middleton ve Prens William çocuklarını da yanlarına alıp sık sık Middleton ailesini yaşadıkları Berkshire'da ziyaret ediyor.





KRALİYET AİLESİNDE AYRICALIKLI YERLERİ VAR

Carole Middleton, kızı Kate, Prens William ile evlenip üç tane de çocuk dünyaya getirdikten sonra kraliyet ailesi içinde de bazı ayrıcalıklar elde etti.

Ailesiyle birlikte birçok kraliyet etkinliğine katılıp üstelik de protokol sıralarında oturma hakkı kazanması bir yana öyle her isteyenin elini kolunu sallayıp giremeyeceği bir yere istediği gibi gitme hakkı da var.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 69 yaşındaki Carole Middleton'ın kızının yaşadığı Kensington Sarayı'nın herkese açık olmayan bölümüne girmesi için güvenlik, ona özel olarak gevşetildi.

Böylece Carole Middleton'ın, üç torunu George, Charlotte ve Louis'nin bakımında kızına istediği gibi yardımcı olmasının da yolu açılmış oldu. Aynı durum elbette eşi Michael Middleton için de geçerli.





Carole ile Michael'ın üç çocuğunun en küçüğü ve tek oğulları James, 2021 yılında Alizee Thevenet ile evlendi. Alizee, düğünde kaynanası Carole'un kendi düğününde giydiği gelinliği giydi... Mutlu çiftin ilk bebeği de kısa süre önce dünyaya geldi.