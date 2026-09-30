Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z artÄ±k Ã¶yle mesut ki! 22 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸini doÄŸurmuÅŸtu... Åžimdi 50'sinde hem anneanne hem babaanne

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SonuÃ§ olarak hayat bildiÄŸi gibi akÄ±p gidiyor...

Ä°ÅŸte bir zamanlar rol aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ bir dizi sayesinde daha Ã§ocukken adÄ±nÄ± duyuran oyuncu da hayatÄ±n rÃ¼zgarÄ±na kapÄ±lÄ±p gitti ve bir anda kendini hem anneanne hem de babaanne olarak buldu!

HayatÄ±nÄ±n en mutlu deÄŸiÅŸikliÄŸini yaÅŸayan bu Ã¼nlÃ¼, yÄ±llar Ã¶nce Ã¼lkemizde de Bizim Ev adÄ±yla gÃ¶sterilen Full House dizisiyle tanÄ±nan 50 yaÅŸÄ±ndaki Candace Cameron Bure.

Ona bu bÃ¼yÃ¼k mutluluÄŸu yaÅŸatanlar ise oÄŸlu Lev Bure ile gelini Elliott Bure.

GenÃ§ Ã§ift, geÃ§tiÄŸimiz hafta bir erkek bebek sahibi oldu. BÃ¶ylece Candace Cameron Bure da ilk kez babaanne olma sevincini yaÅŸadÄ±.

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Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m...

Candace Cameron Bure yakÄ±n zamanda da Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan kÄ±zÄ± Natasha ve damadÄ± Bradley Steven sayesinde ilk kez anneanne olma sevincini de tadacak.



10 HAFTA ERKEN DOÄžDU

Lev ve Elliott, yaptÄ±klarÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda Bond Leo adÄ±nÄ± verdikleri oÄŸullarÄ±nÄ±n 10 hafta erken dÃ¼nyaya geldiÄŸini belirtti.

Bu yÃ¼zden hemen yeni doÄŸan yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesine alÄ±nan bebekleri iÃ§in baÅŸlarda epey gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼klerini saklamadÄ± Ã§ift.

"Onca gÃ¶zyaÅŸÄ±, sayÄ±sÄ±z dua ve hastanede geÃ§en, sanki hiÃ§ bitmeyecekmiÅŸ gibi hissettiren bir dÃ¶nemin ardÄ±ndan beÅŸ hafta beÅŸ gÃ¼n sonra mucize oÄŸlumuzu nihayet eve getirdik" diyerek artÄ±k normal hayata dÃ¶ndÃ¼klerini anlattÄ±.

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Candace Cameron Bure da sonunda torununun evine gittiÄŸini gelini Elliott'Ä±n sosyal medya gÃ¶nderisini yeniden paylaÅŸarak duyurdu.

Oyuncu da torunu Bond Leo'yu mucize bebek olarak tanÄ±mladÄ±. Sonra da satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:"Kalplerimiz sevgiyle dolup taÅŸÄ±yor. Sen (Elliott) ve Lev harika ebeveynlersiniz. Bu sÃ¼recin her anÄ±nda yanÄ±nÄ±zdayÄ±z. Hepinizi Ã§ok seviyoruz."



Lev ile Elliott, 2024 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli.Â Â

KIZINDAN DA BÄ°R TORUN GELECEK

Mutlu Ã§ift bir bebek beklediklerini geÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda duyurmuÅŸtu.

Ãœstelik bu duyuru, Bure'un Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan kÄ±zÄ± Natasha ile kocasÄ± Bradley'in de bir bebek beklediklerini duyurmasÄ±ndan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re sonra geldi.

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2025 yÄ±lÄ±nda evlenen Natasha ile Bradley de yakÄ±nda ilk bebeklerini kucaklarÄ±na alacak.

BÃ¶ylece bir zamanlarÄ±n Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zÄ± Candace Cameron Bure, kÄ±sa aralÄ±klarla hem babaanne hem de anneanne olma mutluluÄŸunu yaÅŸayacak.



GENÃ‡ YAÅžTA RUS ASILLI BUZ HOKEYÄ° OYUNCUSUYLA EVLENDÄ°

Yeri gelmiÅŸken Candace Cameron Bure'un kocasÄ± Valeri Bure'un Rusya doÄŸumlu bir buz hokeyi oyuncusu olduÄŸunu ve 1991 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkesini terk edip ABD'ye yerleÅŸtiÄŸini, kariyerini de orada sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hazÄ±rlatalÄ±m.

Candace Cameron Bure 1996 yÄ±lÄ±nda Valeri Bure ile evlendi.

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HenÃ¼z 22 yaÅŸÄ±ndayken de ilk kez anne oldu, kÄ±zÄ± Natasha'yÄ± dÃ¼nyaya getirdi. ArdÄ±ndan oÄŸullarÄ± 26 yaÅŸÄ±ndaki Lev ve 24 yaÅŸÄ±ndaki Maksim dÃ¼nyaya geldi.