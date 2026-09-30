Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z artÄ±k Ã¶yle mesut ki! 22 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸini doÄŸurmuÅŸtu... Åžimdi 50'sinde hem anneanne hem babaanne

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SonuÃ§ olarak hayat bildiÄŸi gibi akÄ±p gidiyor...
Ä°ÅŸte bir zamanlar rol aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ bir dizi sayesinde daha Ã§ocukken adÄ±nÄ± duyuran oyuncu da hayatÄ±n rÃ¼zgarÄ±na kapÄ±lÄ±p gitti ve bir anda kendini hem anneanne hem de babaanne olarak buldu!
Ona bu bÃ¼yÃ¼k mutluluÄŸu yaÅŸatanlar ise oÄŸlu Lev Bure ile gelini Elliott Bure.
GenÃ§ Ã§ift, geÃ§tiÄŸimiz hafta bir erkek bebek sahibi oldu. BÃ¶ylece Candace Cameron Bure da ilk kez babaanne olma sevincini yaÅŸadÄ±.
Candace Cameron Bure yakÄ±n zamanda da Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan kÄ±zÄ± Natasha ve damadÄ± Bradley Steven sayesinde ilk kez anneanne olma sevincini de tadacak.
10 HAFTA ERKEN DOÄžDU
Lev ve Elliott, yaptÄ±klarÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda Bond Leo adÄ±nÄ± verdikleri oÄŸullarÄ±nÄ±n 10 hafta erken dÃ¼nyaya geldiÄŸini belirtti.
Bu yÃ¼zden hemen yeni doÄŸan yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesine alÄ±nan bebekleri iÃ§in baÅŸlarda epey gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼klerini saklamadÄ± Ã§ift.
"Onca gÃ¶zyaÅŸÄ±, sayÄ±sÄ±z dua ve hastanede geÃ§en, sanki hiÃ§ bitmeyecekmiÅŸ gibi hissettiren bir dÃ¶nemin ardÄ±ndan beÅŸ hafta beÅŸ gÃ¼n sonra mucize oÄŸlumuzu nihayet eve getirdik" diyerek artÄ±k normal hayata dÃ¶ndÃ¼klerini anlattÄ±.
Oyuncu da torunu Bond Leo'yu mucize bebek olarak tanÄ±mladÄ±. Sonra da satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:"Kalplerimiz sevgiyle dolup taÅŸÄ±yor. Sen (Elliott) ve Lev harika ebeveynlersiniz. Bu sÃ¼recin her anÄ±nda yanÄ±nÄ±zdayÄ±z. Hepinizi Ã§ok seviyoruz."
Lev ile Elliott, 2024 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli.Â Â
KIZINDAN DA BÄ°R TORUN GELECEK
Mutlu Ã§ift bir bebek beklediklerini geÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda duyurmuÅŸtu.
Ãœstelik bu duyuru, Bure'un Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan kÄ±zÄ± Natasha ile kocasÄ± Bradley'in de bir bebek beklediklerini duyurmasÄ±ndan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re sonra geldi.
BÃ¶ylece bir zamanlarÄ±n Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zÄ± Candace Cameron Bure, kÄ±sa aralÄ±klarla hem babaanne hem de anneanne olma mutluluÄŸunu yaÅŸayacak.
GENÃ‡ YAÅžTA RUS ASILLI BUZ HOKEYÄ° OYUNCUSUYLA EVLENDÄ°
Yeri gelmiÅŸken Candace Cameron Bure'un kocasÄ± Valeri Bure'un Rusya doÄŸumlu bir buz hokeyi oyuncusu olduÄŸunu ve 1991 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkesini terk edip ABD'ye yerleÅŸtiÄŸini, kariyerini de orada sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hazÄ±rlatalÄ±m.
Candace Cameron Bure 1996 yÄ±lÄ±nda Valeri Bure ile evlendi.
Ãœlkemizde Bizim Ev adÄ±yla gÃ¶sterilen Full House dizisinde Ã¶nemli rolleri, Bob Saget, John Stamos ve Dave Coullier paylaÅŸÄ±yordu. Bu Ã¼Ã§ yetiÅŸkin oyuncuya o dÃ¶nemde ilk genÃ§lik Ã§aÄŸlarÄ±nda olan Candace Cameron Bure ile Jodie Sweetin ve Mary Kate Olsen eÅŸlik ediyordu. Dizinin yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Bob Saget, 2022 yÄ±lÄ±nda hayata veda etti. Candace Cameron Bure, Full House adlÄ± dizide D.J Tanner karakterine hayat veriyordu.
Candace Cameron Bure, Ã¼nlÃ¼ dizide oynadÄ±ÄŸÄ±nda henÃ¼z 11 yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocuktu.