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Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z artÄ±k Ã¶yle mesut ki! 22 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸini doÄŸurmuÅŸtu... Åžimdi 50'sinde hem anneanne hem babaanne

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Candace Cameron Bure#Full House#Bizim Ev
Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z artÄ±k Ã¶yle mesut ki 22 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸini doÄŸurmuÅŸtu... Åžimdi 50sinde hem anneanne hem babaanne
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 15:41

Zaman hÄ±zla geÃ§iyor... BÃ¼yÃ¼kler yaÅŸlanÄ±yor, kÃ¼Ã§Ã¼kler bÃ¼yÃ¼yÃ¼p Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸÄ±yor. Ãœstelik hem yaÅŸayanlara hem de bunlarÄ± uzaktan izleyenlere sanki her ÅŸey bir anda olmuÅŸ gibi geliyor.

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SonuÃ§ olarak hayat bildiÄŸi gibi akÄ±p gidiyor...

Ä°ÅŸte bir zamanlar rol aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ bir dizi sayesinde daha Ã§ocukken adÄ±nÄ± duyuran oyuncu da hayatÄ±n rÃ¼zgarÄ±na kapÄ±lÄ±p gitti ve bir anda kendini hem anneanne hem de babaanne olarak buldu!

Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z artÄ±k Ã¶yle mesut ki 22 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸini doÄŸurmuÅŸtu... Åžimdi 50sinde hem anneanne hem babaanne
TORUNLAR ARKA ARKAYA GELÄ°YOR
HayatÄ±nÄ±n en mutlu deÄŸiÅŸikliÄŸini yaÅŸayan bu Ã¼nlÃ¼, yÄ±llar Ã¶nce Ã¼lkemizde de Bizim Ev adÄ±yla gÃ¶sterilen Full House dizisiyle tanÄ±nan 50 yaÅŸÄ±ndaki Candace Cameron Bure.

Ona bu bÃ¼yÃ¼k mutluluÄŸu yaÅŸatanlar ise oÄŸlu Lev Bure ile gelini Elliott Bure.

GenÃ§ Ã§ift, geÃ§tiÄŸimiz hafta bir erkek bebek sahibi oldu. BÃ¶ylece Candace Cameron Bure da ilk kez babaanne olma sevincini yaÅŸadÄ±.

Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z artÄ±k Ã¶yle mesut ki 22 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸini doÄŸurmuÅŸtu... Åžimdi 50sinde hem anneanne hem babaanne
Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m...

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Candace Cameron Bure yakÄ±n zamanda da Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan kÄ±zÄ± Natasha ve damadÄ± Bradley Steven sayesinde ilk kez anneanne olma sevincini de tadacak.

Gözden KaçmasÄ±nSevgilisinden Ã¶yle emin ki artÄ±k makyaj bile yapmaz oldu... Hani nerede o sÃ¼sÃ¼nden geÃ§ilmeyen ihtiÅŸamlÄ± kadÄ±nSevgilisinden öyle emin ki artÄ±k makyaj bile yapmaz oldu... Hani nerede o süsünden geçilmeyen ihtiÅŸamlÄ± kadÄ±n!Haberi görüntüle

Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z artÄ±k Ã¶yle mesut ki 22 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸini doÄŸurmuÅŸtu... Åžimdi 50sinde hem anneanne hem babaanne

10 HAFTA ERKEN DOÄžDU
Lev ve Elliott, yaptÄ±klarÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda Bond Leo adÄ±nÄ± verdikleri oÄŸullarÄ±nÄ±n 10 hafta erken dÃ¼nyaya geldiÄŸini belirtti.

Bu yÃ¼zden hemen yeni doÄŸan yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesine alÄ±nan bebekleri iÃ§in baÅŸlarda epey gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼klerini saklamadÄ± Ã§ift.

"Onca gÃ¶zyaÅŸÄ±, sayÄ±sÄ±z dua ve hastanede geÃ§en, sanki hiÃ§ bitmeyecekmiÅŸ gibi hissettiren bir dÃ¶nemin ardÄ±ndan beÅŸ hafta beÅŸ gÃ¼n sonra mucize oÄŸlumuzu nihayet eve getirdik" diyerek artÄ±k normal hayata dÃ¶ndÃ¼klerini anlattÄ±.

Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z artÄ±k Ã¶yle mesut ki 22 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸini doÄŸurmuÅŸtu... Åžimdi 50sinde hem anneanne hem babaanne
Candace Cameron Bure da sonunda torununun evine gittiÄŸini gelini Elliott'Ä±n sosyal medya gÃ¶nderisini yeniden paylaÅŸarak duyurdu.

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Oyuncu da torunu Bond Leo'yu mucize bebek olarak tanÄ±mladÄ±. Sonra da satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:"Kalplerimiz sevgiyle dolup taÅŸÄ±yor. Sen (Elliott) ve Lev harika ebeveynlersiniz. Bu sÃ¼recin her anÄ±nda yanÄ±nÄ±zdayÄ±z. Hepinizi Ã§ok seviyoruz."

Gözden KaçmasÄ±nÃ‡ocukken hiÃ§ sevilmeden bÃ¼yÃ¼dÃ¼, 80 yaÅŸÄ±na geldi... BabamÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ±n hepsini anlatmadÄ±m... Kimse bana acÄ±sÄ±n istemiyorumÇocukken hiç sevilmeden büyüdü, 80 yaÅŸÄ±na geldi... BabamÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ±n hepsini anlatmadÄ±m... Kimse bana acÄ±sÄ±n istemiyorum!Haberi görüntüle

Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z artÄ±k Ã¶yle mesut ki 22 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸini doÄŸurmuÅŸtu... Åžimdi 50sinde hem anneanne hem babaanne

Lev ile Elliott, 2024 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli.Â Â
Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z artÄ±k Ã¶yle mesut ki 22 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸini doÄŸurmuÅŸtu... Åžimdi 50sinde hem anneanne hem babaanne

KIZINDAN DA BÄ°R TORUN GELECEK
Mutlu Ã§ift bir bebek beklediklerini geÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda duyurmuÅŸtu.

Ãœstelik bu duyuru, Bure'un Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan kÄ±zÄ± Natasha ile kocasÄ± Bradley'in de bir bebek beklediklerini duyurmasÄ±ndan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re sonra geldi.

Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z artÄ±k Ã¶yle mesut ki 22 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸini doÄŸurmuÅŸtu... Åžimdi 50sinde hem anneanne hem babaanne
2025 yÄ±lÄ±nda evlenen Natasha ile Bradley de yakÄ±nda ilk bebeklerini kucaklarÄ±na alacak.

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BÃ¶ylece bir zamanlarÄ±n Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zÄ± Candace Cameron Bure, kÄ±sa aralÄ±klarla hem babaanne hem de anneanne olma mutluluÄŸunu yaÅŸayacak.

Gözden KaçmasÄ±nÃœnlÃ¼ yÃ¶netmenin mutlu gÃ¼nÃ¼: Yedi Ã§ocuÄŸunun en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼nÃ¼ evlendirdiÜnlü yönetmenin mutlu günü: Yedi çocuÄŸunun en küçüÄŸünü evlendirdiHaberi görüntüle

Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z artÄ±k Ã¶yle mesut ki 22 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸini doÄŸurmuÅŸtu... Åžimdi 50sinde hem anneanne hem babaanne

GENÃ‡ YAÅžTA RUS ASILLI BUZ HOKEYÄ° OYUNCUSUYLA EVLENDÄ°
Yeri gelmiÅŸken Candace Cameron Bure'un kocasÄ± Valeri Bure'un Rusya doÄŸumlu bir buz hokeyi oyuncusu olduÄŸunu ve 1991 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkesini terk edip ABD'ye yerleÅŸtiÄŸini, kariyerini de orada sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hazÄ±rlatalÄ±m.

Candace Cameron Bure 1996 yÄ±lÄ±nda Valeri Bure ile evlendi.

Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z artÄ±k Ã¶yle mesut ki 22 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸini doÄŸurmuÅŸtu... Åžimdi 50sinde hem anneanne hem babaanne
HenÃ¼z 22 yaÅŸÄ±ndayken de ilk kez anne oldu, kÄ±zÄ± Natasha'yÄ± dÃ¼nyaya getirdi. ArdÄ±ndan oÄŸullarÄ± 26 yaÅŸÄ±ndaki Lev ve 24 yaÅŸÄ±ndaki Maksim dÃ¼nyaya geldi.

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Gözden KaçmasÄ±n ÃœnlÃ¼ kocalarÄ± sayesinde arkadaÅŸ olmuÅŸlardÄ±... Åžimdi kucaklarÄ±nda birer Ã§ocukÜnlü kocalarÄ± sayesinde arkadaÅŸ olmuÅŸlardÄ±... Åžimdi kucaklarÄ±nda birer çocuk!Haberi görüntüle

Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z artÄ±k Ã¶yle mesut ki 22 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸini doÄŸurmuÅŸtu... Åžimdi 50sinde hem anneanne hem babaanne

Ãœlkemizde Bizim Ev adÄ±yla gÃ¶sterilen Full House dizisinde Ã¶nemli rolleri, Bob Saget, John Stamos ve Dave Coullier paylaÅŸÄ±yordu. Bu Ã¼Ã§ yetiÅŸkin oyuncuya o dÃ¶nemde ilk genÃ§lik Ã§aÄŸlarÄ±nda olan Candace Cameron Bure ile Jodie Sweetin ve Mary Kate Olsen eÅŸlik ediyordu. Dizinin yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Bob Saget, 2022 yÄ±lÄ±nda hayata veda etti. Candace Cameron Bure, Full House adlÄ± dizide D.J Tanner karakterine hayat veriyordu.
Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z artÄ±k Ã¶yle mesut ki 22 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸini doÄŸurmuÅŸtu... Åžimdi 50sinde hem anneanne hem babaanne

Candace Cameron Bure, Ã¼nlÃ¼ dizide oynadÄ±ÄŸÄ±nda henÃ¼z 11 yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocuktu.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Candace Cameron Bure#Full House#Bizim Ev

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