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Herkes onları eğlenirken görmüştü.... Meğer kabusu yaşamışlar!

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#Prens William#Prenses Charlotte#Prens George
Herkes onları eğlenirken görmüştü.... Meğer kabusu yaşamışlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 15:03

İngiliz kraliyet ailesinin önde gelen üyelerinden, tahtın ilk sıradaki veliahtı Prens William ile Kate Middleton, geçen yılın son haftasından bu yana belki de hayatlarındaki en zor dönemi yaşıyor. Üstelik bu kez söz konusu olan sağlık...

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Artık herkesin ezbere bildiği gibi karın bölgesinden büyük bir ameliyat geçiren Kate Middleton, sonra da kanser tedavisi göreceğini açıkladı. Hemen ardından da altı ay boyunca gözlerden uzak kaldı.

O süreçte de Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate hakkında akıl uçuran iddialar yayıldıkça yayıldı. William'ın sadakatsizliğinden Kate'in artık hayatta olmadığına kadar sayısız iddia ardı ardına geldi.

Sonunda Kate, geçen hafta Trooping the Colour etkinliğinde altı aylık suskunluğunu bozdu da en azından artık hayatta olmadığına dair söylentiler dindi.

Görünüşe göre 15 Haziran'daki o tören Galler ailesi için bir dönüm noktası oldu. Kate Middleton'ın ortaya çıkmasından sonra bu kez annesi Carole ve babası Michael, Ascot at yarışlarında görüldü. Kate'in göz önünde olmadığı altı ay boyunca en az onun kadar merak edilen çocukları da ortaya çıktı.

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Herkes onları eğlenirken görmüştü.... Meğer kabusu yaşamışlar

BABALARIYLA BİRLİKTE KONSERE GİTTİLER
Geçtiğimiz 21 Haziran'da 42 yaşına giren Prens William, bu özel günü için kendine bir hediye verdi. Üstelik iki büyük çocuğu Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte!

William, her ne kadar karısı Kate sağlığı yüzünden, küçük oğlu Louis de yaşı gereği evde oturmak zorunda kalsa da George ve Charlotte'u yanına alıp Taylor Swift'in Londra'nın Wembley Stadyumu'ndaki konserine gitti.

Üstelik "kimse kendisini görmüyormuşçasına" sergilediği dans figürleriyle de gecenin en çok konuşulan kişisi oldu.

Swift'in konserine akın eden sayısız ünlüyü de gölgede bıraktı William ile çocukları George ve Charlotte.

Herkes onları eğlenirken görmüştü.... Meğer kabusu yaşamışlar

EĞLENCEDEN ÖNCE PANİK YAŞADILAR
Prens William, 10 yaşındaki oğlu George ve 8 yaşındaki kızı Charlotte ile birlikte Swift'i kuliste de ziyaret etti.

Hem onunla hem de sevgilisi Travis Kelce ile birlikte hatıra pozları çektirdi. Her iki poz da hem William ile Kate'in, hem de Taylor Swift'in sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Görünüşe göre William, hem babası Charles'ın hem de karısı Kate'in kanser şoku nedeniyle geçirdiği zor günlerin gerilimini bu şekilde üzerinden attı.

Onun konser boyu dans etmesi ve yüzünde güller açması da Kate'in sağlığının düzelmeye başladığı yorumlarına neden oldu.

Bir başka deyişle dışarıdan görünen buydu. Fakat, olayı daha yakından takip eden kaynaklara bakılırsa William ile çocukları George ile Charlotte, o süreçte bir tür kabus da yaşadılar.

Hiç de hesap etmedikleri, nefes nefese bir koşturmacanın içine düştüler.

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Herkes onları eğlenirken görmüştü.... Meğer kabusu yaşamışlar

GEÇ KALINCA PANİĞE KAPILDILAR
Hello dergisine konuşan bir kaynağın anlattığına göre Prens William ile iki çocuğu konsere geç kaldı.

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Bu da onları program konusunda geride bıraktı. Çünkü konserden erken ayrılacakları için Taylor Swift ile kuliste önceden buluşmaları gerekiyordu. Fakat vakitleri daraldıkça onlar da bir koşturmaca içine girdiler.

Konserden sadece 25 dakika önce Swift ve sevgilisi Travis Kelce ile bir araya geldiler. Kısacık zamanda selfie pozları çekildi ve Taylor Swift sahneye çıktı.

Prens William ile iki çocuğu da kendilerine ayrılan bölüme geçip konseri izlediler.

Herkes onları eğlenirken görmüştü.... Meğer kabusu yaşamışlar

WILLIAM'IN DANSI GECEYE DAMGA VURDU
Prens George yine her zamanki gibi daha sakin dururken kardeşi Charlotte, yüksek sesle Taylor Swift'in şarkılarına eşlik etti. William ise şarkılara eşlik etmekle kalmayıp aynı zamanda ilginç dansıyla da dikkat çekti.

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Prens William'ın dansı da konserdeki bazı seyirciler tarafından kayıt altına alınıp sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Bu arada Swift'in konserinde görüntülenen İngiliz kraliyet ailesi üyeleri sadece William ile iki çocuğu değildi. Kuzeni Zara Tindall da eşi Mike ve iki büyük kızıyla birlikte gecenin keyfini çıkardı. Çift; küçük oğullarını ise evde bıraktı.

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#Prens William#Prenses Charlotte#Prens George

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