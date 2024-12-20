Herkes ona uygun sevgili bulma derdinde... Ama işin içinde diş fırçasıyla tuvalet temizliği de var!

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Bu ikinci evliliği bittikten sonra hangi kadınla yan yana görüntülense hemen aşk söylentileri çıkmaya başladı.. Ama Cruise, özel hayatı hakkında ser verip sır vermedi. Zaten görünüşe göre öyle ciddi ve uzun süreli bir ilişkisi de olmadı ünlü yıldızın.

Durum böyleyken yakın çevresi ünlü yıldıza yeniden bir eş bulma derdinde..

Bu arada yeri gelmişken hemen not düşelim... Cruise, Hollywood'da birçok üyesi bulunan Scientology tarikatının önde gelenlerinden biri.

Bu yüzden hayatına girecek yeni kadının da bu katı kurallara uyması gerekiyor. İşi hiç kolay değil özetle.

ÜÇ BUÇUK SAATLİK AKŞAM YEMEĞİ

Bu arada Cruise, son günlerde aynı zamanda menajeri de olan Maha Dakhil ile sık sık çıktığı akşam yemeklerinde görüntüleniyor...

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İkili, daha geçtiğimiz gün Londra'daki ünlü bir restoranda akşam yemeği çıkışı görüntülendi. Ama bu ilk değildi...

Dakhil ile Cruise geçtiğimiz eylül ayında da başka bir restoranda tam üç buçuk saat süren bir akşam yemeği yemişti.

Aralarında romantik bir ilişki mi gelişti yoksa sadece bir iş yemeği miydi henüz bilinmiyor. Yine de sık sık özellikle akşam yemeklerinde görüntülenmeleri dikkat çekmeyecek gibi değil.

BİR SEVGİLİ ADAYI LİSTESİ BİLE VAR

Öte yandan Tom Cruise için uygun bir sevgili arayışı da sürüyor.

Daha da ötesinde bunun için bir liste bile oluşturulmuş durumda... Üstelik listede Hollywood'un en parlak yıldızları da var.

Tabii ki ilk anda inanılmaz ve gerçek olmayacak gibi geliyor ama Tom Cruise için uygun sevgili adayları listesinde 49 yaşındaki Angelina Jolie'den, dördüncü evliliği de biten 55 yaşındaki Jennifer Lopez'e kadar birçok isim var.

Bu arada bütün bunlar Radar Online adlı internet sitesinin iddiası.

Kaynakların ileri sürdüğüne göre Jennifer Lopez'in adının geçmesinin bir nedeni var. Lopez'in babası da tıpkı Cruise gibi Scientology tarikatının üyelerinden. Bu yüzden iki ünlünün birbirine uygun olduğu düşünülüyor.

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İddiaya göre Cruise için düşünülen sevgili adayları listesinde bir süre önce Ben Affleck'ten boşanan Jennifer Lopez'in adı da yer alıyor... Tek sorun Cruise'un ünlü bir sevgili mi yoksa daha sıradan birini mi tercih edeceği...

ANGELINA'YA YILLARDIR HAYRAN

Tom Cruise'un Angelina Jolie'ye hayranlığı ise yıllardan beri biliniyor.

Diğer yandan başka bir iddiaya göre Cruise, bir zamanlar yakınlaştığı ve artık sevgilisi Justin Saliman'dan da ayrılan Sofia Vergara'yı da yine aklından geçiriyor. .

Tom Cruise, bu yılın başlarında Rus sosyetik Elsina Khayrova ile anılmıştı. Ancak bu ilişki kanıtlanmadı ve yine söylentilere göre ilişki varsa bile kısa sürdü.

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Aslında Katie Holmes'tan boşandığı 2012 yılından beri uzun süreli ve kalıcı bir ilişki yaşamadı kamera karşısında...

Ama yakınlarına göre artık bu konuda kendini hazır hissediyor. Tek sorun uygun bir sevgili bulmasında.

ONUN SEVGİLİSİ YA DA EŞİ OLMAK KOLAY DEĞİL

Diğer yandan Tom Cruise'un hayatına girmek o kadar da kolay değil... Çünkü söz konusu kişinin belli kurallara uyması gerekiyor.

Bundan bir süre önce Tom Cruise için sevgili adayı olarak seçilen oyuncu Nazanin Boniadi, bu "göreve" nasıl hazırlandığını anlatmıştı. Onun söyledikleri gerçekten de dudak uçuklatıcıydı...

Annesi bir Scientology üyesi olan Boniadi, onun etkisiyle tarikata katıldı. O sırada çok gençti ve başka bir sevgilisi vardı.

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Fakat onun kendisini aldattığı söylendi ve insani bir göreve hazırlandığı konusunda ikna edildi.

Ama bu insani görev o sırada Nicole Kidman'dan kısa süre önce ayrılmış olan Tom Cruise'a eş olmaktı. Bu kararı veren de tarikatın ileri gelenleriydi.

Tabii bundan önce de bir dizi sınavdan geçirildi… Aylarca süren görüşmeler yapıldı. Diş telleri çıkarıldı, saçlardı boyandı. Sona da New York'a gönderildi.

Cruise ile Boniadi, 2004 yılında birkaç ay birlikte yaşadılar. Bu da zaten deneme süreciydi. Çiftin gerçekten birbirine uygun olup olmadığı bu sürede ortaya çıkacaktı.

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DİŞ FIRÇASIYLA TUVALET TEMİZLETTİLER

Cruise ile yollarını ayırdıktan bir süre sonra Nazanin Boniadi, bir arkadaşına ünlü aktörle birlikte olduğu sırada yaşadığı sıkıntıları anlattı. İşte bu onun yaptığı en büyük hata oldu.

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Çünkü dertleştiği o arkadaşı da Scientology ile bağlantılı biriydi ve Boniadi'nin kendisine anlattıklarını bir rapora dönüştürüp tarikat ileri gelenlerine iletti.

İşte o noktadan itibaren Boniadi için çileli günler başladı. Boniadi, dizleri ve elleri üzerinde eğilerek, elindeki diş fırçasıyla tarikat üyelerinin kullandığı genel tuvalet ve banyoları temizlemek zorunda kaldı.



Zaten ondan sonra da bir daha asla Tom Cruise ile yaşadıkları hakkında kimseyle konuşmadı.

Kim bilir belki de eski eşi Katie Holmes'un boşandıktan sonra Cruise hakkında konuşmamasının bu türden bir nedeni vardır.

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Bir yandan bu söylentiler süregiderken Tom Cruise'a yakın bir kaynak da ünlü yıldızın hayat arkadaşı arayışının sürdüğünü belirtip "Ama hayatına girecek kişinin ünlü bir Hollywood yıldızı mı yoksa adı duyulmamış birisi mi olması gerektiği konusunda karar vermiş değil" dedi.

Bütün bunlar elbette iddia. Ama öte yandan Tom Cruise'un önde gelenlerinden biri olduğu Scientology'nin kurallarının katı olduğunu bilmeyen yok.

Bu durumda da Tom Cruise'un hayatına girecek olan kişinin bütün bunlara uyum sağlaması gerekecek. Öyle ya da böyle Tom Cruise'un özel hayatı hep gündemde kalacak.

Tom Cruise ile ilgili aşk söylentileri bitmek bilmiyor. Daha kısa bir süre önce genç şarkıcı Victoria Canal ile sergilediği samimi görüntüler nedeniyle ikilinin romantik ilişki yaşadığı bile ileri sürüldü.





Cruise ilk evliliğini Mimi Rogers ile yaptı. Fakat bu evlilik uzun sürmedi.





Sonra hayatını Nicole Kidman ile birleştirdi. Kidman düşük yaptığı için biyolojik çocukları olmadı. Biri kız diğeri erkek iki çocuk evlat edindiler. Fakat boşanmanın ardından Kidmar'ın bu iki çocukla ilişkisi kesildi.





Cruise, son evliliğini Katie Holmes ile yaptı. Suri adında bir kız çocuk babası oldu. Ama karısından boşandıktan sonra kızını kelimenin tam anlamıyla terk etti.