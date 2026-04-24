Herkes ona gıpta ederken ölümle savaşıyordu… Sanki prenses değil orman perisi… Ağaçlar en yakın dostu oldu

O ise yakın bir gelecekte kraliçe olmaya hazırlanır, sürekli devlet görevlerine koşturup durur ve üç çocuk yetiştirirken bir yandan kendini doğaya veriyor ve huzuru en çok orada buluyor…

Galler Prensesi Catherine, kanserle mücadelesinin ardından doğayla derin bir manevi bağ kurduğunu açıkladı. Onu yakından tanıyanlar ve saray kaynakları 44 yaşındaki prensesin iyileşmek ve ayakları yere basar hale gelip huzur bulmak için "tamamen beyaz bir cadı" haline geldiğini söylüyor.

Prenses, 22 Nisan'da Dünya Günü'nü kutlamak için nadir bir kişisel mesaj paylaştı ve sözlerin kendisine ait olduğunu belirtmek için sadece adının baş harfi "C" harfiyle imzaladı.

Bu paylaşım, eşi Prens William (43) ile birlikte geçen yıl YouTube'da yayınlanan ve hâlâ devam eden Doğa Ana video projesiyle bağlantılı bir dizi manzara görüntüsüne eşlik etti.

Catherine, ya da herkesin ona hitap ettiği adıyla Kate Middleton Ocak 2025'te karın ameliyatı sırasında teşhis edilen kanserin ardından önleyici kemoterapi sonrasında remisyonda olduğunu yani kanserinin iyileştiğini açıklamıştı ve o zamandan beri iyileşme sürecinin bir parçası olarak giderek daha çok doğaya yöneldi.

Dünya Günü mesajında ​​Catherine şöyle yazdı: "Doğa Ana'nın ritimlerini dinlediğimizde, ait olduğumuz yeri hatırlıyoruz." Güzel prenses videoda "En soğuk, en karanlık mevsimde bile, kış bize dinginlik, sabır ve sessiz bir düşünce getirmenin bir yolunu bulur. Akarsuyun yavaşladığı, kendi yansımamızı görebileceğimiz kadar yavaşladığı yer. Kendimizin en derin kısımlarını keşfetmek için." sözleriyle kışın en soğuk günlerinden bile kendine iyileşme ve huzur bulup geleceğe güvenle bakmanın bir yolunu bulup çıkardığını anlatıyor…

Kraliyet kaynakları bu değişimin Kate Middleton’ın hastalığının ardından daha geniş bir kişisel dönüşümü yansıttığını söylüyor ve "Catherine tamamen ruhsal iyiliğe yöneldi. Bazıları onun enerji, doğa ve şifa hakkında konuşma biçimiyle tam bir beyaz cadıya dönüştüğünü bile söyleyebilir" dedi (Burada beyaz cadı terimi kötülük peşinde olmayan, şifacılık yapan cadılara işaret ediyor).

Kate Middleton’ın kansere yakalanıp ölümle burun buruna geldikten sonra sakinlik, tefekkür ve doğal dünyayla bağlantı kurma ritüellerine yöneldiği, doğayla bir olmayı sessiz bir öğretmenden ders almaya benzettiği söyleniyor.

Galler Prensesi son iki yıldır özel günlerde, bu tür projeler için ya da kendi doğum günü kutlamalarında bile hep doğa temalı mesajlar yayınlıyor ve onu geniş çayırlarda, nehir kıyılarında ya da ağaçlarla yan yana görüyoruz.

Kraliyet uzmanları Kate Middleton’ın geçirdiği bu dönüşümü "İletişim kurma biçiminde belirgin bir değişim var; daha şiirsel, daha içe dönük. Doğadan neredeyse yol gösterici bir güç, dengeyi ve bakış açısını yeniden sağlayan bir şey olarak bahsediyor." şeklinde yorumluyor.