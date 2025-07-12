Herkes ona 'babasız kaldı' diye acıyordu... 'Boynu bükük' kız, asi kıza dönüştü... Göbeğini bile süslemiş!

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Bir filmle ya da tek bir konserle milyonlarca dolar kazanan bu ünlülerin çocukları da ayrıcalıklı bir dünyaya gözlerini açar.

Anne ve babalarının "bir tanesi" oldukları için de zorluk nedir bilmeden büyürler. Kimileri çok çaba harcamak zorunda bile kalmadan yine aile mesleğini seçer ve o alanda yükselir. Onlar da ebeveynleri gibi paraya para demeden rahat bir ömür sürdürürler.

Peki ya hepsi böyle mi? Ya da maddiyat bir yana anne ve babalarından ihtiyaçları olan sevginin ne kadarını görürler?

İşte işin o kısmı biraz karışık. Çünkü onca yoğun program içinde çocuklarına yeteri kadar vakit ayıramaz bazı ünlüler. Durum böyle olunca da çocukları sevgi açısından hep biraz eksik kalır.

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ONUN DURUMU DİĞERLERİNDEN FARKLI

Ama bütün bunların yanı sıra Hollywood'da öyle bir çocuk var ki işte onun kaderi diğerlerinden çok farklı.

Çünkü her ne kadar kendisi aksini ileri sürse de ünlü babası onu daha küçücükken terk etti. Fiziksel olarak da ikizi kadar benzediği annesi "her şeyi" oldu.

Özetle babası hayatta olduğu halde yetim gibi büyüdü... Ve o çocuk 18 Nisan 2025 günü 19 yaşına geldi. Yani artık bir yetişkin oldu. Şimdi önünde eskisinden daha farklı bir hayat uzanıyor.

BABASI ONU KÜÇÜCÜKKEN TERK ETTİ

Anladınız değil mi bir zamanlar birbirlerine deli gibi aşık olan Tom Cruise ile Katie Holmes'un evliliğinden dünyaya gelen tek çocuğu Suri'den söz ettiğimizi.

Daha küçücük bir bebek olduğu dönemden itibaren kameralarla tanışan Suri Cruise, 18 Nisan 2006'da dünyaya gözlerini açtı.

Anne ve babası çok ünlü olduğu için de bütün dünyanın ilgisini çekti. O sırada bir rakibi bile vardı. Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Suri'den neredeyse bir ay sonra 27 Mayıs 2006'da dünyaya gelen ilk biyolojik çocuğu Shiloh!

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İşte böyle bir ortamda dünyaya gözlerini açan Suri, artık 19 yaşında. Üstelik üniversite eğitimi almak için annesi Katie Holmes ile yaşadığı evden de ayrıldı. Lüks bir ortamda büyüyen Suri, artık milyonlarca yaşıtı gibi gayet sade döşenmiş bir yurt odasında kalıyor.

OKULU TATİL OLUNCA SOLUĞU ANNESİNİN YANINDA ALDI

Artık tam anlamıyla bir genç kız olan Suri Cruise, okul tatilini fırsat bilip annesinin yanına gitti. Bir süredir de onunla birlikte kalıyor. Okuldayken paparazzi kameralarından uzakta olan Suri, tatil döneminde New York sokaklarında gezerken ise neredeyse her adımı görüntüleniyor.

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Artık tarihe karışan Katie Holmes ve Suri Cruise evliliğinin tek çocuğu olan Suri, geçtiğimiz gün de New York sokaklarında dolaşırken objektiflere yakalandı.

Üzerinde bol bir yarım paça pantolon ve göbeğini açıkta bırakan bir bluz olan Suri, görüntülenmesine aldırmadan ve yüzündeki ciddi ifadeyi de bozmadan yoluna devam etti.

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GÖBEĞİNE PIERCING YAPTIRMIŞ

Aslına bakılırsa Suri bir süredir hep benzer kıyafetlerle görüntüleniyor... Yani göbeğini açıkta bırakan "kesik" tişörtlerle. Zaten dikkatli gözler bunun nedenini de hemen anladı.

19 yaşına gelen ve görünüşe göre bağımsızlığını ilan eden Suri, göbek deliğine piercing yaptırmış. Belli ki gençlik hevesiyle yaptırdığı bu değişimi de kimseden saklamak istemiyor.

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Suri Cruise'un yaptırdığı göbek piercing'i ilk olarak Antik Mısır'da ortaya çıktı. Gösteri dünyasındaki öncülerinden biri dre 1990'larda Britney Spears oldu.

Dua Lipa, Miley Cyrus, Addison Rae ve Vanessa Hudgens da bu piercing'i yaptıran ünlüler arasında. Bu arada Katie Holmes'un kızına bu tür bir süs için nasıl izin verdiği de merak konusu.

Suri Cruise, göbek deliğine piercing yaptırmış... Belli ki bunu göstermek için de hep kesik tişörtler giyiyor.





KÜÇÜKKEN STİL İKONUYDU.. MODA ALANINDA KARİYER YAPMAK İSTİYOR

Çünkü göbek piercing'i yapıldıktan sonra 6 ile 12 ay arasında bir iyileşme süresi var.

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Pittsburgh'daki Carnegie Melon Üniversitesi'nde moda konusunda eğitim gören Cruise, belli ki bu alandaki hiçbir ayrıntıyı da kaçırmıyor.

Suri'nin annesi ve babası 2006 ile 2012 arasında evli kaldı. Tom Cruise ile Katie Holmes evlilikleri bittikten sonra neredeyse birbirlerini hiç görmediler.

Bu durum eski eşler için normal olsa da bir baba için normal olmayan bir durumu Suri yaşadı. Hem de küçücük yaşından itibaren.

KENDİ KANINDAN, CANINDAN... AMA ONU İSTEMEDİ

Scientology tarikatının ileri gelenlerinden olan babası Tom Cruise, kendi istediği gibi büyütülmediği için öz kızı Suri ile bütün bağlantısını kesti.

Bir başka deyişle bunca şöhretli bir anne babanın kızı olarak ayrıcalıklı bir hayata adım adam Suri, çok büyük bir eksikle bu yaşa geldi...

Annesinden ayrıldığı dönemden itibaren hiç baba sevgisi görmedi. Daha klasik deyimle anlatırsak 'Suri, babasının kokusunu bile tanımadan bir genç kız oldu.

Suri Cruise daha küçücük yaşında giyimi ve kuşamıyla stil ikonu olarak nitelendiriliyordu. Hatta bazıları küçük kızını yaşından çok büyük gösteren şekilde giydirdiği için Katie Holmes'u eleştiriyordu.





Babası Tom Cruise onu terk ettikten sonra Suri'yi annesi Katie Holmes ve onun ailesi büyüttü.