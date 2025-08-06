Herkes nerede olduğunu merak ediyordu... Meğer gizli gizli çalışıyormuş... Kendini bu işe adadı!

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Bir söylentiye göre Galler Prensesi Kate ile kocası Galler Prensi William, ailece Yunanistan tatiline çıktı. Hatta onlara Kate'in anne ve babası Carole ile Michael da eşlik ediyor.

Diğer yandan Galler çiftiyle ilgili başka söylentiler de var. Kate'in aslında göründüğü kadar iyi olmadığı, sağlığına henüz kavuşamadığı, hatta eskisinden daha zayıf olduğu konusunda.

Daha da ötesinde Kate ile William'ın arasında George'un gelecek yıl yatılı okula gitmesi konusunda verilen karar nedeniyle bir gerilim yaşandığı da söyleniyor.

Bütün bunlar konuşuladursun, büyük olasılıkla Kate ile William, kimsenin bilmediği bir yerde tatil yapıyorlar. Tabii ki çocukları da yanlarında.

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SOSYAL MEDYADAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İşte tam da böyle bir ortamda Kate Middleton sosyal medya aracılığıyla da olsa ortaya çıktı... İngiliz basınına bakarsanız önemli bir proje için yaz tatilinin sessizliğini bozdu.

Kate Middleton ile Prens William'ın ortaklaşa kullandığı sosyal medya hesaplarından Kate'in "hayatımın projesi" diye adlandırdığı erken çocukluk dönemine ilişkin bir video yayınlandı.

O videoda da bir insanın geleceğini sağlıklı, güçlü ve mutlu temeller üzerine oluşturması konusunda hayatının ilk beş yılının yani erken çocukluk döneminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.

Kate'in erken çocukluk dönemi ile ilgili çalışma yaptığı bir grupla çekilen videoda bu konu bir kere daha gündeme getirildi.

Çocukların öğrenme ve büyüme biçimlerini şekillendirmede kendine güvenli, sevgi dolu ve duyarlı yetişkinlerin önemine değinildi.

Videoda aynı zamanda erken çocukluk dönemine dair sağlam temeller atmayı amaçlayan bir animasyon film serisi de tanıtıldı.

BU KEZ YEŞİLLERE BÜRÜNMÜŞTÜ

Galler Prensesi Kate Middleton o videoda elbette giyimi kuşamıyla da dikkat çekti. Yeşil bir ceket ve aynı renkte bol bir pantolon giyen Kate'in görünümü 'Sonbahar tonlarına erken büründü' şeklinde yorumlandı.

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Kate'in videosunun paylaşılmasından sonra hayranları ve moda takipçileri internet üzerinden aynı takımın benzerlerini satın almaya başladı.

Bu arada hatırlamak gerekirse Kate ile William'ın nerede yaz tatiline gittiği de son dönemin en çok merak edilen ve hakkında söylentiler üretilen konularından.

En yaygın söylentiye göre Galler ailesi, Yunanistan adalarında gözlerden uzak bir şekilde tatil yapıyor.

İddialara göre çift, Yunanistan'ın Kefalonya bölgesinde tatil yapıyor. Daha da ötesinde hep onları ve çocuklarını gördüğünü söyleyen birileri çıkıyor.

KATE İLE WILLIAM'IN ESRARENGİZ TATİLİ

Bölgenin yerli halkından bazıları William, Kate ile çocukları 12 yaşındaki George, 10 yaşındaki Charlotte ve 7 yaşındaki Louis'nin, 16 Temmuz'da özel bir jetle bölgeye ulaştığına yemin bile ediyor.

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Hatta bununla kalmayıp Kate Middleton'ın annesi Carole ile babası Michael Middleton'ın da orada onlarla birlikte olduğunu ileri sürenler bile var.

Bir başka deyişle geçen yılı "kanser" gölgesinde ve bununla ilgili ortaya atılan dudak uçuklatan türden iddialarla geçiren Kate Middleton ve Prens William, bu yılda "tatil gizemiyle" gündemin ilk sıralarında.

Daha düz söylersek Kate ile William'ın "Yunanistan tatili" bir tür şehir efsanesine dönüştü!

İKİ FARKLI MEGA YATIN ADI GEÇİYOR

Kate ile William, bir söylentiye göre Opera adlı süper yatla bir başka söylentiye göre de Charles Simonyi'ye ait Norn adlı başka bir süper yatla çıktıkları mavi yolculukta bile görüntülendi.

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Bu arada Simonyi'nin Microsoft şirketinin ileri gelenlerinden biri olduğunu ve uzaya giden ikinci Macar kökenli kişi olduğunu da not edelim.

Aslında her şey yaklaşık 15 gün önce Opera adlı yatla ilgili söylentilerle başladı.

Bundan iki hafta öncesinde ortada dolaşan söylentilere bakılırsa Kate ile William, üç çocukları ve Kate'in anne ve babasıyla birlikte Opera adlı yatla gezerken görüntülenmişti.

Söz konusu Opera yatı Birleşik Arap Emirlikleri'nin zengin ailelerinden biri olan Şeyh Abdullan bin Zayed El Nahyan'a ait... Yatın değeri 340 milyon sterlin.... Ayrıca dünyadaki en gösterişli özel yatlardan biri.

Fakat sonradan bu Opera yatı söylentiler ilerledikçe yerini Norn adlı başka bir süper yata bıraktı.

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RESTORANLARDA GÖRÜLDÜKLERİ BİLE KONUŞULUYOR

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Mİddleton'ın tatilde olduğu biliniyor. Ama nereye gittikleri konusunda her yıl olduğu gibi söylentilerden başka bir bilgi yok.

Ama dünyanın dört bir yanında medya Kate ile William'ın Yunan adalarında tatil yaptığı konusunu durmadan gündeme getiriyor.

Adı en çok geçen de Opera adlı süper yat.

Kate, William ve ailesinin bazı restoranlara uğradığını ileri sürenler de var.

KİMSE KENDİ GÖZLERİYLE GÖRMEDİ... YA BİR KUZEN YA BİR ARKADAŞ

Bütün bu söylentilerle ilgili ortak bir nokta var: Kate ile William'ın Kefalonya'da tatil yaptığını bu iddiaları ortaya atanların hiçbiri görmüş değil.

Ama nasıl bir tesadüf ki ya bir kuzen ya da bir arkadaş Kate, William ve çocuklarını yattan tekneyle ayrılırken ya da bir restorandan çıkarken görmüş.

Daha öncesinde Kate ile William'ın yaz tatillerini Karayip adalarında geçirdiğine dair söylentiler yayılırdı... Bu kez ise söylentilerin rotası Yunan adalarına kaymış durumda.