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Koca bir yıl gülüşlerini soldurdu... Herkes mutlu aile pozunu bekliyor

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#Kate Middleton#Prince William#İngiliz Kraliyet Ailesi
Koca bir yıl gülüşlerini soldurdu... Herkes mutlu aile pozunu bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 16:23

Yılın son ayının son günleri yaklaştıkta milyonlarca kişi de büyük bir beklentiye giriyor... Neyin beklentisi mi bu? Elbette ünlü kişilerden, öncelikle kraliyet ailelerinden ama en çok da İngiliz kraliyet ailesinin iki gözde üyesi Kate ile William'dan gelecek geleneksel aile pozunun beklentisi elbette.

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Bir başka deyişle söylersek Galler çifti her yıl aralık ayının sonlarına doğru çocuklarıyla birlikte çekilen Noel pozlarını yayınlayıp sevenlerine bir kutlama mesajı gönderiyor.

Bu yıl Kral Charles ile Kraliçe Camilla, herkesten erken davranıp Noel kartlarını gönderdi. Onların da yıllık pozu ortaya çıkmış oldu.

Şimdi sırada Kate, William ve üç çocukları George, Charlotte ve Louis'nin geleneksel aile pozları var.

Bütün dünya Kate Middleton ile Prens William'ın, zorlu geçen bu yılı hangi pozla kapatacağını merakla bekliyor şimdi.

Bu bekleyiş sürerken biz de onların daha önce verdiği aile pozlarını bir hatırlayalım istedik.

Koca bir yıl gülüşlerini soldurdu... Herkes mutlu aile pozunu bekliyor

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Kate Middleton ile Prens William, çocuklu ilk Noel kartını 2012 yılında paylaştı. O pozu da kendileri için çok özel bir günden ilk bebekleri ve geleceğin kralı George'un vaftiz töreninde çekilenler arasından seçtiler. 

Koca bir yıl gülüşlerini soldurdu... Herkes mutlu aile pozunu bekliyor

Bir yıl sonraki Noel kartında ise yine kucaklarında George vardı. Küçük George o sırada iki yaşına girmişti.

Koca bir yıl gülüşlerini soldurdu... Herkes mutlu aile pozunu bekliyor

2015 yılındaki pozda ise bu kez yanlarında ikinci çocukları Charlotte da vardı. O poz döneminde çok tartışıldı. Kate'in William'ı gölgede bıraktığı ileri sürüldü.

Koca bir yıl gülüşlerini soldurdu... Herkes mutlu aile pozunu bekliyor

2017 yılında paylaşılan pozda ise çocuklar iyice büyümüştü.

Koca bir yıl gülüşlerini soldurdu... Herkes mutlu aile pozunu bekliyor

2018 pozunda aile biraz daha genişlemişti. Bu kez kucakta minik Louis de vardı.

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Koca bir yıl gülüşlerini soldurdu... Herkes mutlu aile pozunu bekliyor

2019 yılında hala Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi unvanını taşıyan Kate ile Wililam,yaz aylarında çekilmiş bir pozu paylaştı.

Koca bir yıl gülüşlerini soldurdu... Herkes mutlu aile pozunu bekliyor

2020 Noel pozu ise tam bir kış mevsimi atmosferinde çekildi.

Koca bir yıl gülüşlerini soldurdu... Herkes mutlu aile pozunu bekliyor

2021 yılındaki Noel pozunda Galler çifti, o yıl gittikleri Ürdün tatilinde çekilen pozlarını tercih etti.

Koca bir yıl gülüşlerini soldurdu... Herkes mutlu aile pozunu bekliyor

2022 yılının Noel kartında bütün aile el eleydi. Bu aynı zamanda onların Galler Prensesi ve Galler Prensi olarak verdiği ilk poz oldu.

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Koca bir yıl gülüşlerini soldurdu... Herkes mutlu aile pozunu bekliyor

Kate ile William geçen yıl siyah beyaz bir aile pozunu tercih etti. 

 

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#Kate Middleton#Prince William#İngiliz Kraliyet Ailesi

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