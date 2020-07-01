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Haber Giriş: 01.07.2020 - 15:21,Son Güncelleme:

Herkes merak ediyordu... Gülçin Ergül ilk kez açıkladı!

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Herkes merak ediyordu... Gülçin Ergül ilk kez açıkladı!
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Şarkıcı Gülçin Ergül önceki gün Yelda Kırçuval’ın YouTube kanalına konuk oldu. Ergül, müzik sektöründe rekabetin çok fazla olduğunu söyledi: “Eskiden ünlü olmak daha kolaydı. Artık başarıyı tıklama sayısıyla ölçmeye başladılar.”

Şarkıcı, “Hepsi grubu üyeleri olarak barıştınız. Yeni bir şarkı yapar mısınız” sorusuna “Grup olarak arkadaşlığımız devam ediyor. Ama belirttiğimiz gibi herhangi bir çalışma yapmayacağız müzik anlamında. Zaten herkes kendi hayatında, kendi başarısına ulaşmış durumda. Herkes birbirini destekliyor” cevabını verdi.

Herkes merak ediyordu... Gülçin Ergül ilk kez açıkladı

Ergül ayrıca son dönemde müzik sektöründe tekdüze işlerin çıktığını ve insanların 90’lar şarkılarını dinlemekten bıktığını söyledi. Evlilikle ilgili şarkıcı, “Şu an evlenmek gibi bir kararım yok, zaten bir adayım da yok. O yüzden aday yokken de böyle bir şey konuşmama gerek de yok” açıklamasını yaptı.

11 yıl önce dağılan Hepsi grubu yeniden bir araya mı geliyor? Kanal D'de yayınlanan  2. Sayfa programına konuk olan Gülçin Ergül  bu soruya canlı yayında yanıt verdi. Gülçin Ergül, 'Kararımdan asla pişman olmadım. Kimseyle problemim yok' dedi.
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