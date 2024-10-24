Herkes küçük kızlarını biliyor... Ama bir 'çocukları' daha varmış...

Haberin Devamı

İşte bir zamanlar dillere destan bir aşk yaşayan eski çift cephesinde de birkaç yıl önce böyle bir ayrılık yaşandı.

Nişanlanan ve bir çocuk sahibi olan eski çift, aniden yollarını ayırdı. Yine de bu ayrılık öyle kavgalı gürültülü değildi...

Sonra yeniden bir araya gelir gibi olsalar da hiç öyle olmadı. Zaten aralarından biri çoktan yeni bir aşka yelken açtı bile.

Bu ünlü eski çiftle ilgili bilinen başka bir ayrıntı da ortak bir çocukları olduğu. Yedi yaşına gelen kızlarını da ayrı bile olsalar velayetini yarı yarıya paylaşarak üstelik dadı bile tutmadan birlikte büyütüyorlar.

Onun mutluluğu için ellerinden geleni yapıyorlar.

Kızlarını herkes tanıyor ama bu eski çiftin bir başka "çocuğu" daha varmış meğer! Üstelik onun "velayetini de" ortaklaşa taşıyorlarmış...

Haberin Devamı

DAĞINIK AİLENİN SEVİMLİ BİR ÜYESİ DAHA VARMIŞ

Kim mi bu sözünü ettiğimiz eski çift?

Rus model Irina Shayk ile eski sevgilisi oyuncu Bradley Cooper.

Shayk ile Cooper'ın bir dargın bir barışık ve uzunca sayılacak bir aşk yaşadığını artık bilmeyen yok. İkilinin bu ilişkiden şu anda 7 yaşında olan Lea De Seine adında bir de kızı bulunuyor.

Kızları için dadı bile tutmayan çift, küçük Lea'nın velayetine de yüzde 50 yüzde 50 sahip. Küçük kız zaman zaman babasında zaman zaman da annesinde vakit geçiriyor.

Üstelik eski çiftin cephesinden gelen haberlere göre Shayk ile Cooper, Lea'nın bakımını da kendileri üstlenmiş durumda. İkisine de bu konuda kendi anneleri yardımcı oluyor.

KÜÇÜK LEA'NIN EN YAKIN DOSTU

Ama görünen o ki Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın Lea dışında bir başka "çocuğu" daha var! Onun 'velayetini' bile aralarında paylaşmış durumda eski çift. Ama bu bildiğiniz çocuklardan değil.

Irina Shayk, Bradley Cooper ve Lea'nın kucağından indirmediği bu "aile üyesi" siyah renkli küçük bir köpek.

Haberin Devamı

Peanut adlı bu köpek Lea, annesinde kalırsa annesine, babasında kalırsa babasına onunla birlikte gidiyor. Lea ile Peanut'ın dostluğunu ve birbirleriyle ne kadar iyi geçindiklerini bilmeyen yok zaten.

Irina Shayk ile Bradley Cooper önceki gün de kızları Lea ve sevimli Peanut ile birlikte görüntülendi.



Lea'nın babası Bradley Cooper'a gitme zamanı geldiği için sevimli arkadaşı da onunla birlikte Cooper'ın kollarına teslim edildi Shayk tarafından.

Haberin Devamı

Bir ara yeniden bir araya geldikleri iddiasıyla gündemde olan Irina Shayk ile Bradley Cooper, sonunda yollarını tamamen ayırdı. Shayk bir dönem Gisele Bundchen'in eski kocası Tom Brady ile bir birliktelik yaşadı ama o da kısa sürdü.

Bradley Cooper ise bir süredir Gigi Hadid ile birlikte. Hatta ikilinin bu ilişkiye ciddi baktığı konuşuluyor.

Bu arada Bradley Cooper ile Irina Shayk'ın, kızları Lea'nın hatırına geçmişte de görüştükleri biliniyor. Lea bazen babasıyla bazen de annesiyle vakit geçiriyor.

Hollywood'un müzmin bekarlarından biri olarak bilinen Cooper'ın babalığı ise çok konuşulan konulardan biri.

Dışarıdan bakıldığında kendini kızına adamış bir baba gibi görünen Cooper'ın gerçekten öyle olduğunu Irina Shayk da doğrulamıştı. Shayk, Cooper'ın kızı için çok iyi bir baba olduğunu anlatmıştı.

Gözden Kaçmasın Üzerine yasak aşkın soğuk gölgesi düşmüştü... 20 yıl önceki düğün gecesinin hatırası var Haberi görüntüle

Herkes evlenmelerini beklerken Irina Shayk ve Bradley Cooper aştı bitti. Eski çift kızları Lea hatırına görüşüyor.

Haberin Devamı





Minik Lea, bu yaşında ilk oyunculuk deneyimini de yaşadı. Babasıyla birlikte onun başrol üstlendiği Maestro filminde kamera karşısına geçti.

'BABA OLMAK ÇOK DEĞİŞTİRDİ'

İleri bir yaşta baba olan Bradley Cooper, katıldığı TV programlarında ve verdiği röportajlarda, çocuk sahibi olmanın kendisini çok değiştirdiğini söylüyor.

Cooper, birkaç yıl önce Ellen De Generes'in programına konuk olduğunda "baba olmanın kendisini her anlamda değiştirdiğini" söylemişti.

Sekiz kez Oscar adayı olan oyuncu Bradley Cooper, baba olduktan sonra içindeki çocuğu, yargılanmaktan korkmadan kucaklayabildiğini anlatmıştı.



Cooper, yeniden oyuncaklarla oynamaya başladığını, saatlerce çizgi Film izlediğini ve bunu yaptığı için hayatını boşa harcıyormuş gibi hissetmediğini de belirtmişti.