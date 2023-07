Herkes korkuyla izledi… Yıldız oyuncuya ikizi kadar benzeyen adam bir anda kendini yaktı

Haberin Devamı

İNANILMAZ VİDEO SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Dün önce Instagram sonra da Twitter’da yayılıp sosyal medyada büyük olay yaratan videoda Harrison Ford’a epeyce benzeyen bir adamın bir platform üzerine çıkıp kendini ateşe verdiği görülüyordu. Üzerinde gri bir takım elbise ve elinde bir pankart taşıyarak kurulan sahnenin üzerine çıkan bu adam bir anda kendini ateşe verdi ve yanmaya başladı.

Bir anda platforma çıkıp kendini ateşe veren bu adamı coşkuyla alkışlayanlar da korkuyla izleyenler de çoktu

Bu inanılmaz sahneyi izleyenler bir yandan üzerindeki elbise tutuşmuşken bir yandan da elinde tuttuğu pankartı sallayan adamı bir an yıldız aktör sandılar ve herkesin yüreği ağzına geldi. Olanları korkuyla izleyenler aslında haksız sayılmazdı. Çünkü kendini ateşe veren bu adam Harrison Ford’un dublörü Mike Massa’dan başkası değildi. Yıllardır başta Harrison Ford olmak üzere bir çok oyuncunun tehlikeli sahnelerinde onlar yerine rol alan Mike Massa aynı zamanda bir dublör eğitmeni ve yardımcı yönetmen

KENDİNİ ATEŞE VERDİ, GERÇEK SONRA ANLAŞILDI

Elinde tuttuğu pankart da SAG-AFTRA yani Hollywood’un oyuncular sendikasının grevi için hazırlanan pankartlardan biriydi. Yıllardır Hollywood’da sayısız filmde çalışan 55 yaşındaki Mike Massa, yardımcı yönetmenlik yapıyor.

Harrison Ford ve Mike Massa yıllardır birlikte çalışıyor... Yıldız oyuncu 80 yaşında olmasına rağmen hâlâ macera filmlerinde rol alıyor ancak ardında büyük bir destekle

Ancak Hollywood’un usta emekçisinin esas görevi ve uzmanlığı dublörlük. Yani Mike Massa, filmlerdeki tehlikeli sahnelerde başroldeki büyük yıldızların yerine geçiyor ve büyük tehlikeleri göze alarak onların yerine oynuyor.

HARRISON FORD'UN EN GÜVENİLİR YARDIMCISI: TEHLİKELİ SAHNELER ONA EMANET

Sektörün en deneyimli dublörlerinden olan Mike Massa, aynı zamanda bu sahnelerin koordinatörlüğünü yapıyor, dublörlük konusunda eğitim veriyor; yani bu işin hocası. Yıllardır birçok filmde görev alan Mike Massa, Harrison Ford’un dublörü. Yıldız aktöre benzeyen Mike Massa, filmler için yapılan makyajla ünlü oyuncunun ikizi gibi görünüyor.

Filmlerdeki tehlikeli sahneleri büyük Hollywood yıldızlarının yerine canlandıran dublörler çalışırken hayatlarını tehlikeye atıyor

Mike Massa, 80 yaşında bir kez daha efsane karakter Indiana Jones olarak kamera karşısına geçen 80 yaşındaki Harrison Ford’un en güvenilir yardımcısı. Mike Massa, serinin 5’inci filmi “Indiana Jones and the Dial of Destiny” için bir kez daha ünlü aktörle çalıştı. Mike Massa, Star Wars: The Force Awakens ve Blade Runner 2049 filmlerinde de zor sahnelerde Harrison Ford’un yerine geçmişti. Mike Massa, yapımında büyük emeği olan Indiana Jones and the Dial of Destiny filminin galasına eşiyle birlikte katılmıştı

SANİYELER DAKİKALAR GİBİ HİSSEDİLDİ

Kendisine destek için gelen meslektaşları ve oyuncuların alkışları ve konu hakkında bilgisi olmayan korku dolu çevre halkının meraklı bakışları arasında kendini ateşe veren Mike Massa’nın bu gösterisi sadece 18 saniye sürdü.

Ancak izleyenler için uzun ve tehlikeli bir film sahnesine benzeyen bu eylem hakkında Mike Massa, Washington Post gazetesine açıklama yaptı. “Ses getiren bir eylem yapmak istedik, ben de sendikanın teklifini kabul ettim. Filmlerde hayatımızı ortaya koyuyoruz. Bunun benzerini haklarımızı ararken de göstermek ve ne kadar kararlı olduğumuzu kanıtlamak istedik” dedi. Dublörler yapılan makyajlar ve giydikleri kostümlerle yerlerine geçtikleri yıldız oyunculara ikizleri gibi benziyor

ÇİFTE GREV YÜZÜNDEN HOLLYWOOD'DA HER ŞEY DURDU

Uzun yıllardır bir benzeri görülmemiş greve yazar ve aktörlerle birlikte dublörler de katılıyor. Zaten sendika kuralları gereği onlar da sektörde birer oyuncu olarak kayıtlı ve büyük yıldızlarla aynı haklara sahipler. Daha doğrusu onlar da sahip oldukları hakları alabilmek için uğraşıyorlar. Greve giden sendikalar büyük stüdyolardan ve dijital platformlardan aldıkları ücretlerin ve telif haklarının iyileştirilmesini talep ediyor.

ABD'li siyasetçi ve Temsilciler Meclisine seçilen en genç kongre üyesi olarak tarihe geçen Alexandria Ocasio-Cortez de New York'ta greve katılarak oyuncu ve senaristlere destek verdi

Sendikaların itiraz ettiği bir konu da film ve dizilerde yapay zeka kullanımı. Senaristler, yapımcıların dizi ve film senaryolarının yapay zeka tarafından yazılması isteğine direniyor. Oyuncular da aynı şekilde görüntülerinin dijital olarak kopyalanıp yapay zeka yoluyla stüdyolar tarafından kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

MERAKLA BEKLENEN YAPIMLARLA DA ÖDÜL TÖRENLERİYLE DE BULUŞAMAYACAĞIZ

63 yıl sonra ilk kez gerçekleşen büyük grevde senaristler sendikası WGA ve oyuncular sendikası SAG-AFTRA birlikte iş bıraktı. Şu anda Hollywood’un neredeyse tamamı ellerinde pankartlarla ABD’nin çeşitli yerlerine dağılmış grev yapıyor.

Aktivist kimliğiyle tanınan ve katıldığı eylemlerde sık sık gözaltına alınmasıyla nam salan 85 yaşındaki Oscar'lı yıldız Jane Fonda da Los Angeles'ta grev saflarında yer alıyor

Emmy’lerin ertelenmesi gelen ilk haber oldu ancak bu durumun Alton Küre ve Oscar’ı da etkilemesi bekleniyor. Gösteri dünyasının neredeyse tüm yıldızları greve katılma kararı almış durumda. Senarist ve oyuncuların iş bırakmasıyla birlikte tüm dizi ve film setleri de durdu. Bu da haliyle sektöre büyük kan kaybettirecek ve çekilemeyen filmler ve dizilerle birlikte hem sektör çalışmayı tamamen durduracak hem de bu projelerin ödüllendirileceği büyük törenler ya yapılamayacak ya da ertelenmek zorunda kalacak.