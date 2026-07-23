Herkes kaslarına hayran olmuştu: 1. 78'lik Matt Damon'ın The Odyssey filmindeki dublörü 1. 37 boyunda bir kadınmış!

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Bu sezonun en ışıltılı filmlerinden biri olan The Odyssey'de de değişmedi bu durum. Yönetmenliğini Christopher Nolan'ın üstlendiği filmde Odysseus karakterine hayat verdi 55 yaşındaki oyuncu.
Daha filmin hazırlık aşamalarından bu yana onunla ilgili en çok konuşulan konu ise altı aylık bir program ve hayat tarzı değişikliğinin sonucunda sahip olduğu kaslarıydı.
Ama konuk olduğu bir sohbet programında yaptığı açıklamaya bakılırsa filmin bazı sahnelerinde görülen ve epey bir övgü alan kaslar ona değil dublörüne aitti.
Üstelik dublörü de bir erkek değil bir kadındı.
Oyuncu, karakterinin savaşçılarının Laestrygonlar adı verilen devlerle karşılaştığı sahnenin çekimlerinde kullanılan özel perspektif tekniklerine değindi.
Çekimlerde bazı dublörlerin yaklaşık 2 metreyi aşan boylarda seçildiğini belirten Damon, “Laestrygonlar sahnesinde zorunlu perspektif tekniği kullandık.
Oyuncu kendi dublörünün ise bir kadın olduğunu açıklayıp ona övgüler yağdırdı.
Genç kadın, kendi sosyal medya sayfasında da filmde kamera karşısına geçtiğini doğruladı. Sette, çekimler sırasında çalışmanın yanı sıra iyi vakit geçirdiklerini de belirtti.
Matt Damon ise Devyn Dalton'ın özellikle kol kaslarına övgüler yağdırdı. Ünlü oyuncu, “Benim dublörüm bir kadındı ve hayatımda gördüğüm en etkileyici kollara sahipti” dedi.
Film için yoğun şekilde çalıştığını kabul eden oyuncu, yine de dublörünün hakkını teslim etmek gerektiğini söyledi.
Damon, "Filmde gördüğünüz kol kaslarının neredeyse tamamı bana ait ama emeğin hakkını vermek lazım" şeklinde konuştu.
Theron, “Onu kostümü olmadan gördüm. Muhteşem görünüyordu, gerçekten inanılmazdı” dedi. Ünlü oyuncu esprili bir dille, “Kendime ‘Şu an ona biraz tuhaf bakıyorum galiba’ dedim. Hatta kalçasına baktığımı fark ettim. Bunu yapmamam lazım! Ama evet, harika görünüyordu” ifadelerini kullandı.