Herkes kaslarına hayran olmuştu: 1. 78'lik Matt Damon'ın The Odyssey filmindeki dublörü 1. 37 boyunda bir kadınmış!

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Bu sezonun en ışıltılı filmlerinden biri olan The Odyssey'de de değişmedi bu durum. Yönetmenliğini Christopher Nolan'ın üstlendiği filmde Odysseus karakterine hayat verdi 55 yaşındaki oyuncu.

Daha filmin hazırlık aşamalarından bu yana onunla ilgili en çok konuşulan konu ise altı aylık bir program ve hayat tarzı değişikliğinin sonucunda sahip olduğu kaslarıydı.

Öyle ki The Odyssey filminin en çok konuşulan yıldızlarından biri oldu Damon.

Ama konuk olduğu bir sohbet programında yaptığı açıklamaya bakılırsa filmin bazı sahnelerinde görülen ve epey bir övgü alan kaslar ona değil dublörüne aitti.

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Üstelik dublörü de bir erkek değil bir kadındı.

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Damon, Happy Sad Confused podcastine konuk olarak filmdeki önemli sahnelerden biri hakkında konuştu.

Oyuncu, karakterinin savaşçılarının Laestrygonlar adı verilen devlerle karşılaştığı sahnenin çekimlerinde kullanılan özel perspektif tekniklerine değindi.

Çekimlerde bazı dublörlerin yaklaşık 2 metreyi aşan boylarda seçildiğini belirten Damon, “Laestrygonlar sahnesinde zorunlu perspektif tekniği kullandık.

Oyuncu kendi dublörünün ise bir kadın olduğunu açıklayıp ona övgüler yağdırdı.

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The Odyssey'in kilit sahnelerinde Matt Damon'ın dublörlüğünü üstlenen kişi ise Devyn Dalton.

Genç kadın, kendi sosyal medya sayfasında da filmde kamera karşısına geçtiğini doğruladı. Sette, çekimler sırasında çalışmanın yanı sıra iyi vakit geçirdiklerini de belirtti.

Matt Damon ise Devyn Dalton'ın özellikle kol kaslarına övgüler yağdırdı. Ünlü oyuncu, “Benim dublörüm bir kadındı ve hayatımda gördüğüm en etkileyici kollara sahipti” dedi.

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Dalton ile yemek çadırında tanıştıklarını anlatan Matt Damon "Onu gördüğümde yanına gidip sarıldım ve ortaya koyduğu tüm emek için teşekkür ettim" dedi.

Film için yoğun şekilde çalıştığını kabul eden oyuncu, yine de dublörünün hakkını teslim etmek gerektiğini söyledi.

Damon, "Filmde gördüğünüz kol kaslarının neredeyse tamamı bana ait ama emeğin hakkını vermek lazım" şeklinde konuştu.

Bu arada ilginç bir not da aktaralım... Devyn Dalton 1 metre 37 santim boyunda. Matt Damon ise 1.78. Yönetmen Christopher Nolan, The Odyssey filminin boy uzunluklarının ön plana çıktığı sahnesini çekmek için kısa boylu dublörlerin yanı sıra farklı bir perspektif tekniği kullanmış.

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Öte yandan Damon’ın film için geçirdiği fiziksel dönüşüm, rol arkadaşı Charlize Theron’un da dikkatini çekti. Entertainment Weekly’ye konuşan Oscar ödüllü oyuncu, Damon’ın görünümünden övgüyle söz etti.

Theron, “Onu kostümü olmadan gördüm. Muhteşem görünüyordu, gerçekten inanılmazdı” dedi. Ünlü oyuncu esprili bir dille, “Kendime ‘Şu an ona biraz tuhaf bakıyorum galiba’ dedim. Hatta kalçasına baktığımı fark ettim. Bunu yapmamam lazım! Ama evet, harika görünüyordu” ifadelerini kullandı.