Herkes gelininden beklerken mutlu haber kÄ±zÄ±ndan geldi: 2024... 2025 ve 2026... ÃœÃ§ yÄ±lda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebek sevinci!!

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55 yaÅŸÄ±ndaki dÃ¶rt Ã§ocuk, bir gelin, bir damat ve iki torun sahibi Rania, ailesinin biraz daha bÃ¼yÃ¼yeceÄŸinin haberini verdi.

KraliÃ§e Rania, 2023 yÄ±lÄ±nda evlendirdiÄŸi bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Prenses Ä°man ile damadÄ± Jameel Thermiotis'in ikinci bebeklerini beklediÄŸini bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu.

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BÃœYÃœK KIZLA DAMATTAN Ä°KÄ°NCÄ° BEBEK MÃœJDESÄ°

KÄ±zÄ± Ä°man'Ä±n karnÄ±nÄ±n iyice bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bir fotoÄŸraf paylaÅŸan Rania, paylaÅŸÄ±mÄ±na Ä°ngilizce olarak "Torunlar kulÃ¼bÃ¼ bÃ¼yÃ¼yor. Ä°man, Jameel ve abla olmaya hazÄ±rlanan Amina iÃ§in Ã§ok mutluyuz" diye yazdÄ±.

KraliÃ§e, ArapÃ§a mesajÄ±nda da "Yeni neÅŸe yolda. Ä°man, Jameel ve abla olacak Amina'ya tebrikler. TanrÄ± sizi gÃ¼vende tutsun. YolculuÄŸunuzu en iyi ÅŸekilde tamamlasÄ±n" satÄ±rlarÄ±na yer verdi.

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Rania, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez torun sahibi olacaÄŸÄ±nÄ± sosyal medyadan duyurdu. Ä°man ile Jameel'in bebeÄŸinin bu yÄ±l doÄŸmasÄ± bekleniyor.

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2023 YILINDA EVLENDÄ°LER

KraliÃ§e Rania ile Kral Abdullah'Ä±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Prenses Ä°man ile Yunan asÄ±llÄ± VenezuelalÄ± iÅŸ insanÄ± Jameel Thermiotis, ABD'de tanÄ±ÅŸtÄ±.

2023 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±nda ÃœrdÃ¼n'Ã¼n baÅŸkenti Amman'da dÃ¼zenlenen ve TV'den naklen yayÄ±nlanan bir tÃ¶renle evlendi.

GenÃ§ Ã§iftin ilk Ã§ocuÄŸu Amina, geÃ§en yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. KraliÃ§e Rania, bu mutlu haberi kÄ±zÄ±nÄ±n hamileliÄŸinin son dÃ¶nemlerine kadar kamuoyuna aÃ§Ä±klamadÄ±.

DoÄŸumdan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce kÄ±zÄ± Ä°man ile damadÄ± Jameel'in bir bebekleri olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

YakÄ±nda ikinci bebeklerine kavuÅŸacak olan Ä°man ile Jameel'in ilk bebeÄŸi Amina, geÃ§en yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda dÃ¼nyaya geldi.

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KraliÃ§e Rania ile Kral Abdullah, ilk torunlarÄ± Ä°man'a 2024 yÄ±lÄ±nda kavuÅŸtu. GeÃ§en yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda ikinci torun geldi. Bu yÄ±l da aileye yeni bir bebek daha ekleniyor. KÄ±sacasÄ± Ã§ifte, Ã¼Ã§ yÄ±lda Ã¼Ã§ torun gelmiÅŸ olacak...

HERKES OÄžLUYLA GELÄ°NÄ°NDEN YENÄ° BEBEK MÃœJDESÄ° BEKLÄ°YORDU

Bu arada aslÄ±nda kraliyet ailelerini yakÄ±ndan takip edenler iÃ§in Ä°man'Ä±n ikinci hamileliÄŸi bir sÃ¼rpriz oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ genel olarak Rania ile Abdullah'Ä±n bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu, Veliaht Prens HÃ¼seyin ile karÄ±sÄ± Prenses Rajwa'dan bir hamilelik haberi bekleniyordu.

Ä°lk bebeÄŸi Ä°man'Ä±, 2024 yÄ±lÄ±nda kucaÄŸÄ±na alan Prenses Rajwa, ne zaman biraz gÃ¶zlerden uzak kalsa ya da bol kesimli bir elbise giyse hakkÄ±nda hamilelik sÃ¶ylentisi Ã§Ä±kÄ±yordu.

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Fakat sonuÃ§ olarak ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinden beklenen bebek haberi Prenses Rajwa ile HÃ¼seyin'den deÄŸil, Prenses Ä°man ile Jameel Thermiotis'ten geldi.

Ä°KÄ° KARDEÅž, Ä°KÄ° AY ARAYLA EVLENDÄ°

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma. Rania ile Abdullah'Ä±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± ve bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu 2023 yÄ±lÄ±nda sadece iki ay arayla evlendi.

Ã–nce Ä°man ile Jameel'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ mart ayÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Haziran ayÄ±nda da Rajwa ile HÃ¼seyin, gayet gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdi.

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