Herkes dört gözle onları bekliyordu... İşi gücü bırakıp yasak aşk adasına koşmuşlar!

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Tabii bu arada Kral Charles'ın da kansere yakalandığını ve tedavisinin hala sürdüğünü hatırlatalım.

Kate ile William ise geçen yılın eylül ayında rahat bir nefes aldı. Kate Middleton'ın tedavisi tamamlandı. Ondan sonra da biraz eskisinden yavaş olsa da tekrar görevlerinin başına dönmeye başladı Kate.

ARTIK HER FIRSATTA TATİLE ÇIKIYORLAR

Bunca zorlu bir yıl geçiren Galler çifti artık her buldukları fırsatta ailece zaman geçirmeye çalışıyor. Zaten Kate'in tedavisi bittikten sonra verilen ipuçlarında da Galler Prensesi'nin hayatının önceliğinin bundan böyle ailesi olacağı belirtiliyordu. Görünüşe göre öyle de oldu.

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Kate ile William, önce çocukları George, Charlotte ve Louis'yi alıp bir kar tatiline gittiler. Hatta orada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfalarından paylaştılar.

Sonra bazı etkinliklere katıldılar. Ama özellikle de Kate Middleton'ın beklendiği önemli bir etkinliği pas geçtiler. Prens William'ın patronluğunu üstlendiği Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin ödül gecesine katılmadılar.

Oysa geçen yıl hastalığı nedeniyle kırmızı halıya çıkamayan Kate'in en azından bu yıl kocasının yanında yer almasını bekliyordu herkes. Onu sağlıklı bir şekilde güzel giysileri içinde kırmızı halıda görmek için gün sayıyordu.

Bu konudaki şaibeler bir süre devam etti ama sonunda yapılan resmi açıklamayla Kate ile William'ın törene katılmayacakları duyuruldu. Buna gerekçe olarak da çiftin çocukları George, Charlotte ve Louis'nin okul tatilinde onlarla birlikte olma isteği gösterildi.

Kate'in ciddi bir hastalık ve tedavi süreci atlattığını bilen hayranları hayal kırıklığına uğramış olsalar da bu gelişmeyi kabullendiler.

Peki Kate ile William bu ödül töreni yerine nereye gittiler dersiniz?

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EVLERİNDE OTURMADILAR YİNE GEZMEYE GİTTİLER

Elbette üç çocuklarıyla birliktelerdi ama evlerinde oturmadılar. Bavullarını toplayıp binlere kilometre uzakta yeryüzündeki bir cennet köşesinde tatile çıktılar.

Kate ile William, zaman zaman hem kendilerinin hem de diğer aile üyelerinin tatile gittiği Karayipler'deki Mustique adasında aldılar soluğu.

Kate ile William üç çocuklarıyla birlikte British Airways'in uçağında belirtilenlere göre business class'ta yolculuk etti.

Galler çifti ve üç çocukları önce bu uçakla Santa Lucia'ya gitti. Ardından da özel bir uçağa binip Mustique'e ayak bastılar.

Bu arada hemen hatırlatayım burası İngiliz kraliyet ailesinden Kraliçe 2. Elizabeth'in, olaylı hayatıyla bilinen kız kardeşi Prenses Margaret'in de sık sık kaçtığı bir tatil beldesiydi. Gösteri dünyasının aşka birçok ünlüsü de burada gözlerden uzak tatil yapıyor.

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Kate ile William'ın Mustique'yi seçmesinin en önemli nedeni de bu. Gözlerden uzak olması ve hiçbir gazetecinin adaya adım atmasına izin verilmemesi.

Kate ile William en son iki yıl önce BAFTA törenine katılmıştı.





DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ ORADA TATİL YAPIYOR

Özel bir şirketin sahip olduğu Mustique'de sadece küçük bir otel var. Onun dışında buraya gidenlerin oradaki villalardan birine sahip olması gerekiyor. Mülkü olmayanlar da villa sahibi olanların özel davetiyesiyle adaya girebiliyor.

Onun dışında Mustique'de tatil yapmanın başka bir yolu yok.

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Ünlülerin burayı tercih etmesinin tek nedeni bu değil. Orada istedikleri gibi vakit geçirebiliyorlar çünkü herhangi bir gazetecinin ya da paparazzinin adaya ayak basması mümkün değil.

İşte Kate ile William da BAFTA ödül törenine katılmak yerine bu özel adaya gidip çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak tatil keyfi yapmayı seçtiler.

KATE'İN ANNESİ VE BABASI DA ORADA

Bu arada Kate Middleton'ın annesi Carole'un de 70'nci doğum gününü burada kutladığını hatırlatalım. Carole ile kocası Michael zaten önceden adaya gitmişti. Ardından kızları Kate, damatları William da üç torunlarıyla birlikte adaya gitti.

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Bir başka deyişle Prens William, BAFTA ödül gecesinDe kırmızı halıya çıkmak töreni izlemek yerine karısının ailesi ve kendi çekirdek ailesiyle birlikte kafa dinlemeyi tercih etti.

Bu adanın İngiliz kraliyet ailesinin tarihinde özel bir yeri var.

Özellikle de Prenses Margaret ile özdeşleşen bir cennet köşesi burası..

AİLENİN TARİHİNDE ÖZEL BİR YERİ VAR

Kraliçe Elizabeth'in kardeşi hayatının en çılgın ve deli dolu yılarını bu adadaki villada geçirdi.

Sadece belirli sayıda ailenin gidebildiği adada her gün bir mülk sahibi sabahlara kadar süren partiler verirdi. Elbette Margaret de bu tür partilerin hem değişmez konuğu hem de adada bulunduğu sırada ev sahibiydi.

Her tür çılgınlığın yaşandığı o partilerde Margaret de deyim yerindeyse mensubu olduğu ailenin bütün protokol kurallarını unutur kendini eğlencenin kollarına bırakırdı.

SKANDAL BİR İLİŞKİ BİLE YAŞANDI BU ADADA

Margaret sevgilileriyle de bu arada buluşuyordu. Hatta kendisi evliyken bu adada bir yasak aşk da yaşadı.

1973 yılında Margaret, Lord Snowdon ile evliyken ve artık 43 yaşına geldiği sırada adada bahçıvan olarak görev yapan 26 yaşındaki Roddy Llewelyn ile tanıştı.

Aslında o zamana kadar da adada mülkleri bulunan Mick Jagger, Peter Sellers, Warren Beatty gibi ünlülerle Margaret'in adı çıkmıştı. Ama Roddy bunlardan farklıydı.

Margaret ile Roddy gizli aşklarını bu adada sürdürdüler. Ama sonra o dönemde yayında olan News of The World gazetesi ikisinin adanın cennet sahillerinde görüntülemeyi başardı. Tabii ki büyük bir skandal çıktı.

Ama Margaret ilişkisini yine de sürdürdü. Diğer yandan Roddy, 1981 yılında Margaret'e onu adada mülkü bulunan film yapımcısı Paul Soskin'in karısı Tatiana ile de ilişkisi olduğunu itiraf etti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in kardeşi Margaret hayatının en büyük çılgınlıklarını bu adada yaşadı.