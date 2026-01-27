Herkes çocuklarının düğününü bekliyor… Ünlü dünürler kol kola!

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı Taylor Swift ve nişanlısı futbol yıldızı Travis Kelce'nin anneleri Sundance Film Festivali'nde kol kola poz verdi.

Müstakbel kayınvalideler Andrea Swift ve Donna Kelce, 2026 Sundance Film Festivali'nde bir araya geldiler ve tıpkı ünlü çocukları gibi onlarında peşine paparazziler takıldı.

Çocuklarının ünü ve aşkıyla ünlenen bu iki anne kendilerine yönelen ilgiden kaçmak yerine fotoğrafçılara gülümseyerek poz vermeyi seçtiler…

Çocuklarının ünü katlanarak arttıkça ve nişanlandıkları haberi geldiğinden beri kendileri de ünlenen Andrea Swift ve Donna Kelce 13 Haziran 2026’da gerçekleşeceği iddia edilen büyük düğün için hazırlık yapıyor.

Travis Kelce’nin annesi Donna Kelce aslında uzun yıllardır oğlunun maçlarında tribünlerde yerini alarak onu en büyük hayranı olarak destekliyor. Ancak yıldız sporcunun annesi herkesin gözüne müstakbel gelini Taylor Swift yanında gözükünce çarpmıştı…

Taylor Swift ve Travis Kelce ilişkisi açığa çıktıktan sonra ünlü şarkıcı da sevgilisinin maçlarında boy göstermeye başlamış ve özel locada Travis Kelce’nin annesi Donna Kelce ile birlikte tezahürat yaparken çekilmiş fotoğrafları sık sık gündem olmuştu.

Donna Kelce böylelikle bir zamanlar sadece oğlunun takımını tutan taraftarların tanıdığı bir isimken birdenbire dünyaca üne kavuştu.

Taylor Swft’in annesi Andrea Swift de yıllardır kızının kariyerine destek veren, sevgi dolu bir anne olarak tanındı ancak geri planda kalmayı daha çok tercih etti. Çiftin geçen yılki nişanından önce Travis Kelce’nin Andrea Swift ve Taylor Swift’in babası Scott Swift’le tanışıp evlilik için onay almasıyla onlar da medyada daha çok görünen isimler oldular.

Ünlü çifte yakın kaynaklar Taylor Swift ve Travis Kelce’nin düğün hazırlıklarıyla geçen bu zorlu dönemde ilişkilerinin ilk gerçek sınavını verdiklerini söylüyor. Travis Kelce’nin sahadaki performansı bu yıl kötü giderken takımı da ligde çok iyi durumda değil.

Ünlü spor yıldızı bir yandan Taylor Swift’le evleneceği için sevinçten havalara uçsa da 36 yaşına gelmesi ve artık emeklilik konusunu düşünmeye başlamasıyla kariyerinde bir yol ayrımında.

Taylor Swift ve Travis Kelce’nin ilişkisi 2023 yazında başlamıştı. Çift Ağustos 2025'te nişanlandıklarını duyurdu ve önümüzdeki haziranda düğün yapmayı planlıyor.