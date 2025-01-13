Herkes can derdinde onlar ün peşinde… Yine kimseye yaranamadılar: Felaket turistleri

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Bundan tam beş yıl önce kraliyet ailesine veda edip ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle çifti de Los Angeles’ta yangın felaketinin ortasında kaldılar.





ALEVLER ONLARIN MALİKANESİNE ULAŞMADI

Çiftin saray yavrusu gibi malikanelerinin bulunduğu Montecino bölgesi yangından etkilenmedi ancak Harry ve Meghan yaşanan felaketin boyutunu görmek ve yangından etkilenenlere yardım etmek için hemen harekete geçti.

Prens Harry ve Meghan Markle, Los Angeles yangının en çok zarar verdiği bölgelerden Altadena'daki hasarı yerinde incelerken kameralara yakalandı.





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YANAN MAHALLELERİ EL ELE GEZDİLER

El ele tutuşan ve dumandan etkilenmemek için maske takan Harry ve Meghan’ı görenler çiftin şok içinde ve oldukça üzgün olduğunu söyledi.

Görgü tanıkları çiftin 45 dakika boyunca yıkımı yerinde görmek için yanan mahallelerde dolaştığını ve Harry’le Meghan’a bir ekip ve birkaç şehir yetkilisinin eşlik ettiğini belirtti.

Çift yangında zarar görenleri için açılan aşevlerinde de gönüllü oldular ve söylenenlere göre zor durumdaki komşuları için yiyecek ve giyecek yardımında bulundular.

YİNE ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE ONLAR VAR

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar haklarında oluşan olumsuz kamuoyu yüzünden eleştiri oklarının hedefinde olmaktan kurtulamayan çift için yine benzer yorumlar yapıldı.

Sussex Dükü ve Düşesinin yangınları umursamadıkları, etkilenen bölgelere birer turist gibi gidip geldikleri ve yine aslında sadece kendi reklamları için ortalıkta göründükleri suçlaması yöneltildi.

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Çiftin kendi reklamlarını yapmak dışında “hiçbir işe yaramadıkları” yorumları sosyal medyayı doldururken yangından etkilenen ünlü isimlerden oyuncu Justine Bateman da Harry ve Meghan hakkında oldukça ağır sözler sarf etti.





ONLAR BİRER “FELAKET TURİSTİ”

Sussex’lerin yangından etkilenen bölgeleri dolaştıkları görüntülerle birlikte bir sosyal medya paylaşımı yapan ünlü oyuncu Meghan Markle ve Harry’yi trafikten kaçmak için ambulans kovalayanlara benzetirken “Ne kadar iğrenç bir ‘fotoğraf operasyonu’ gerçekleştirdiler. “Zararı geziyorlar” mı? Şimdi de politikacı mı oldular? Burada yaşamıyorlar; onlar turist. Felaket Turistleri” dedi.

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Justine Bateman, Sussex Dükü ve Düşesi'ni mağdurların tahliye edildiği bir merkezde duyarsızca fotoğraf çekimi yaptıkları için de ağır şekilde suçladı.

Prens Harry ve Meghan Markle birkaç gün önce de internet sitelerinde yangınlarla ilgili bir açıklama yayınladıkları için topun ağzına konmuştu.

“SİZ KRALİYETTEN DEĞİLSİNİZ Kİ, BU NEYİN AÇIKLAMASI?”

Son derece resmi şekilde yazılan açıklamada Harry ve Meghan çifti yangınlar hakkında bilgi verip Los Angeles halkını uyarırken tıpkı yetkili bir kurum gibi konuşmuş, açıklama metni İngiliz kraliyet ailesinin ağzından yazılmış gibi görünmüştü.

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Herkes de haliyle çifte artık kraliyet ailesi üyesi olmadıklarını, herhangi bir resmi görevleri ya da yetkileri olmadığını hatırlatarak bu hareketlerinin mantıksızlığını açıklamaya çalışmıştı.