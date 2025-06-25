Herkes aşk masalı yazdıklarını sanıyordu... Eski karısının yeni flörtüne mesaj gönderdi: Sen onunla başa çıkamazsın... Vaktin varken geri dön!

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Yine de kader onları yıllar sonra bir araya getirdi. Bu kez zoru başarıp evlendiler...Ama daha da zorunu beceremediler. Evlilik sürmedi, iki yılda bu kez kesin olarak ayrıldılar.

Her ne kadar boşanmanın ardından birbirlerinin arkasından kötü sözler söylemedilerse de çevrelerinden yayılan söylentilere göre bu evliliğin "damat" tarafı, karısı olan ünlü yıldızın elinden epey çekmiş.

Hatta onun bir süredir flört ettiği ileri sürülen genç meslektaşı için üzüldüğünü söylemekten bile geri durmadı.

ADI YENİ BİR AŞK SÖYLENTİSİNE KARIŞTI

Tahmin edildiği gibi bu öykünün kahramanları Jennifer Lopez ile Ben Affleck.

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Bennifer olarak anılan ünlü çiftin 2022'de başlayan evlilikleri geçen yıl resmen bitti. İkisi de kendi yollarına gitti.

Ben Affleck, henüz hayatına kimseyi almadı.. İlk eski karısı Jennifer Garner ve onunla evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğuyla ilgileniyor ve hayatını şimdilik bu şekilde sürdürüyor.

Fakat Jennifer Lopez'in adı son dönemde kendisinden 10 yaş daha büyük meslektaşı Brett Golstein ile flört dedikodusuna karışmış durumda.

Buna göre 55 yaşındaki Lopez ile 44 yaşındaki Goldstein, bir süredir bir yakınlaşma yaşıyorlar. Hatta bir söylentiye göre ikili, Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir partide bu samimiyetlerini artık kimseden saklayamaz hale geldiler.

Elbette bu söylenti Ben Affleck'in kulağına kadar gitti..

Yakın çevresine bakılırsa Affleck, eski karısının günlük hayatında bile sergilediği "diva tavırlarını" çok iyi bildiği için Brett Goldstein'e üzüldüğünü gizlemedi.

Jennifer Lopez ile yaşamanın öyle dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığına inanan Affleck, yakın arkadaşlarına göre "Brett'in Lopez ile ilişkisini fazla uzatmadan bitirmesi gerektiğini" düşünüyor.

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Çünkü Ben Affleck'e göre Brett Goldstein, Jennifer Lopez'in aşırı taleplerine yanıt verebilecek durumda değil. Bu konuda çok zorlanabilir.

Söylenenlere göre Jennifer Lopez'in abartılı yaşam tarzına Brett Goldstein'ın uyum sağlaması zor. Aslında buna herhangi birinin uyum göstermesi hiç kolay değil.

Yakın çevresine göre Ben Affleck, eski karısı Jennifer Lopez'in flört ettiği söylenen Brett Goldsmith"e bol şans diliyor çünkü buna ihtiyacı olduğuna inanıyor.

Sonuç olarak yakın çevresinin belirttiğine göre Affleck, boşandığı Jennifer Lopez'in ilgisini ve dikkatini başka birine yöneltmesinden de büyük bir mutluluk duyuyor.

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Brett Goldstein'in adı bir süredir Jennifer Lopez ile yakınlaşma söylentilerine karışmış durumda. Bu konu Affleck'in de kulağına gitti.. Ünlü oyuncu, genç oyuncunun işinin zor olduğunu düşünüyor.

Bu arada artık Lopez ve Affleck arasındaki tek bağ birlikte yaşlanmak için aldıkları malikane. Fakat söylentilere göre Affleck, Lopez'in hayatından tamamen çıkıp gitmesini öyle istiyor ki malikaneyi düşük fiyattan satmaya bile razı. Bu arada çiftin lüks evine bir yılı aşkın süredir hiçbir alıcı çıkmadığını da hatırlatalım.