Hera Aslan ve Ozan Doğulu aşkı nasıl başladı! 'Beni toprağa sen gömeceksin'

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33 yaşındaki şarkıcı Hera Aslan, 4 yıldır aranjör Ozan Doğulu ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, isimlerini vücutlarına kazıttı. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının konuğu olan Hera Aslan, ilişkisi hakkında konuştu.

'BENİ TOPRAĞA SEN GÖMECEKSİN'

Tanışma hikayelerini anlatan Aslan, ‘Ozan beni yemeğe çıkardı, o akşam ‘beni toprağa sen gömeceksin’ dedi. O cümleyi duyunca hüngür hüngür ağladım. Benim için ömürlük bir ilişki, onun için de öyle" dedi.

AYAK BİLEĞİNE 13 KEZ OZAN YAZDIRDI

Doğulu ile aralarında 19 yaş fark olan Aslan, sevgilisiyle isimlerini dövme yaptırdıklarını söyledi. Canlı yayında ayak bileğindeki dövmesini gösteren şarkıcı, "Benim ayak bileğimde halhal gibi 13 tane Ozan yazıyor, onun da bileğinde Farsça Hera yazıyor. 13 Ozan'ın uğurlu rakamı' dedi.

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"PARMAĞIMDAKİ YÜZÜĞÜ OZAN ALDI

"İlişkilerinin güzel şekilde devam ettiğini söyleyen Hera, parmağındaki tektaş yüzük için de "Parmağımdaki yüzüğü Ozan 2 yıl önce doğum günümde almıştı. Öyle evlilik olarak özel bir anlamı yok. Aldığı günden beri çıkarmadım" ifadelerini kullandı.

EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ!

“Ozan ile 4 yıldır birlikteyiz. Evliliği düşünmüyoruz. Evlendikten sonra bazı şeylerin büyüsünün bozulduğunu düşünüyorum. Bana hep ‘evlilik senin garantin, çocuğun olursa garantin olur’ diyorlar. ‘Neyin garantisi’ Evlenmek o değil benim gözümde… Kadınlar önce kendi ayakları üzerinde durmalı. Aşıksan; evlenmek, çocuk yapmak istiyorsan evlenebilirsin. Biz Ozan’la her şeyden önce çok yakın arkadaşız, her şeyi paylaşabiliyoruz.”