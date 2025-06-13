KuralcÄ± Kate bu defa 'asilik' yaptÄ±... Kahkaha ata ata yasaklarÄ± ihlal etti

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Ve onu sevmeyenlerin bile Ã¼stÃ¼nde duracaÄŸÄ± baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ±...

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bulup bulacaÄŸÄ± en uygun gelin... Zaten buna kanaat getirilmeseydi Kate'in William ile evlenmesi sÃ¶z konusu bile olamazdÄ±.

Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n ailenin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bÃ¶ylesine aÄŸartmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli nedeni kurallara sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya uymasÄ±... Nerede ne diyeceÄŸini, ne giyeceÄŸini, nasÄ±l gÃ¼lÃ¼mseyeceÄŸini bile Ã§ok iyi bellemiÅŸ Kate...

Ailenin iÃ§ine doÄŸanlarÄ±n bile zaman zaman aksatabileceÄŸi kurallarÄ± Kate harfi harfine uyguluyor... Sadece aile iÃ§inde deÄŸil gittiÄŸi yerlerde de durum bÃ¶yle.

BU DEFA KURALLARI UMURSAMADI

Ama Galler Prensesi Kate Middleton, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± bir ziyarette bilerek ve isteyerek Ã¶nemli bir kuralÄ± Ã§iÄŸnedi... Yine de sÃ¶ylenenlere gÃ¶re bunu gayet ustaca yaptÄ±!

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Kate Middleton Ã¶nceki gÃ¼n patronu olduÄŸu Victoria ve Albert MÃ¼zesi'ne ait deÄŸerli sanat eserlerinin korunduÄŸu V&A East Storehouse'u ziyaret etti.

Bu kurumun da Ã¶nemli bir kuralÄ± vardÄ±. Ä°ÅŸte Kate Middleton bu kuralÄ± ihlal etti..

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Ä°NADINA YÃœKSEK TOPUKLU AYAKKABI GÄ°YDÄ°

Kate ziyaret iÃ§in mavi bir pantolon takÄ±m giydi, iÃ§ine de beyaz bir bluz giydi.

Boynundaki kalÄ±n altÄ±n kolyesi de parmaÄŸÄ±nda Diana'dan yadigar o Ã¼nlÃ¼ yÃ¼zÃ¼k yerine kocasÄ±nÄ±n hediyesi olan baÅŸka bir yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n bulunmasÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Prenses, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de kÄ±yafetine uygun renkte yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±larla tamamladÄ±. Ä°ÅŸte o ayakkabÄ±larÄ±yla da gittiÄŸi kurumun Ã¶nemli bir kuralÄ±nÄ± gÃ¶rmezden geldi.

MÃ¼zenin kurallarÄ±na gÃ¶re ziyaretÃ§ilerin topuklu ayakkabÄ± giymesi yasak.

Bunun yerine dÃ¼z tabanlÄ± rahat ayakkabÄ±lar giyilmesi gerekiyor. AslÄ±nda bu biraz da onlarÄ±n rahatÄ± iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸ bir kural.

Ama basÄ±na konuÅŸan mÃ¼ze yetkililerin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re her ne kadar kurallarÄ± ihlal etse de Kate yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±larÄ± Ã¼zerinde gayet rahat geÃ§irdi o ziyareti.

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Deponun zemininden dolayÄ± hiÃ§bir rahatsÄ±zlÄ±k belirtisi gÃ¶stermedi.

UZUN BOYLU AMA YÄ°NE DE 10 SANTÄ°MLÄ°K TOPUKLU GÄ°YÄ°YOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate Middleton, bu tÃ¼r gÃ¶revlere gittiÄŸinde genellikle yÃ¼ksek ve ince topuklu ayakkabÄ±lar giyiyor.

Tabii ki bunun da bir nedeni var. Ä°nce ve yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±lar giyeni olduÄŸundan daha uzun ve zarif gÃ¶steriyor. Kate'in boyu 1.78 olduÄŸu iÃ§in boyunu uzun gÃ¶stermesine gerek yok.

Ama yine de kÄ±yafetlerini iyi taÅŸÄ±masÄ± ve zarafetin artmasÄ± iÃ§in yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±lardan destek alÄ±yor.

Ä°ÅŸin asÄ±l sÄ±rrÄ± bu iÅŸte.

Bundan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Kate'in 'zarafet abidesi" olarak gÃ¶rÃ¼nmesinin mimarlarÄ±ndan biri bu konudaki ayrÄ±ntÄ±larÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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Ã‡ÃœNKÃœ BU AYAKKABILAR SÄ°HÄ°R YARATIYOR

Rupert Sanderson'Ä±n, Ä°ngiliz Daily Mail gazetesi iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± makaleye bakÄ±lÄ±rsa, Middleton'Ä±n giydiÄŸi bu 10 santimlik ayakkabÄ±lar "sihir" yaratÄ±yor.

BakÄ±n Sanderson bu konudaki fikirlerini nasÄ±l ifade ediyor: " Bir kadÄ±n ne zaman 10 santim yÃ¼ksekliÄŸinde topuklu ayakkabÄ±lar giyse, sihirli bir ÅŸeyler olur. Silueti aniden deÄŸiÅŸir. KafasÄ± dikleÅŸir, omuzlarÄ± geniÅŸler ve baldÄ±rlarÄ±ndaki kaslarÄ± gerginleÅŸir. O andan itibaren kesinlikle ve tam anlamÄ±yla daha uzun boylu gÃ¶rÃ¼nÃ¼r. "

Rubert Sanderson, bir tasarÄ±mcÄ± olarak bir kadÄ±nÄ±n, spor ayakkabÄ±larÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p yÃ¼ksek Ã¶lÃ§eli stilettolar giydiÄŸinde meydana gelen deÄŸiÅŸimi izlemeyi sevdiÄŸini de belirtti.

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"Bir kadÄ±n spor ayakkabÄ±larÄ±yla maÄŸazama girip onlarÄ± yÃ¼ksek topuklularla deÄŸiÅŸtirdiÄŸi zaman sanki sihirli bir kapÄ±dan geÃ§miÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼r. Aniden farklÄ± bir ÅŸekilde kendinden emin bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiler."

FOTOÄžRAFLARDAKÄ° KUSURSUZ GÃ–RÃœNTÃœNÃœN SIRRI

Sanderson, bu konuda Ã§arpÄ±cÄ± bir Ã¶rneÄŸin de Kate Middleton olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Kate Middleton'Ä±n sÄ±k sÄ±k kendi tasarÄ±mÄ± olan ayakkabÄ±larÄ± giydiÄŸini belirten Rupert Sanderson'a gÃ¶re ayakkabÄ± seÃ§imi Kate'in, toplum karÅŸÄ±sÄ±nda sergilediÄŸi rolÃ¼n bilincinde olduÄŸunun gÃ¶stergesi.

Kate'in zaten uzun boylu olduÄŸunu belirten Sanderson "Ama yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±lar giydiÄŸinde komuta eden, ortama hÃ¼kmeden kiÅŸi oluyor. Genellikle de yanÄ±nda bulunan erkeklerden bile daha uzun boylu gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor" diye konuÅŸtu.

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Deneyimli tasarÄ±mcÄ±ya gÃ¶re Kate'in, fotoÄŸraflarda kusursuz gÃ¶rÃ¼nmesinin sÄ±rrÄ± da bu.

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