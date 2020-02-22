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Haber Giriş: 22.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Her siyah kurtarıcı değildir (ARTE TAHİR)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Her siyah kurtarıcı değildir (ARTE TAHİR)
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Hep soruyorsunuz ya “Styling ne işe yarıyor?” diye. Biz benzemez parçalara bile öyle bir kombin yapıyoruz ki, siz bütünü güzel görüyorsunuz.


Bakın mesela bu deri ceket, başlı başına çok güzel bir parça. Bunu açık renk yüksek belli bir jean ve beyaz tişörtle giyseydi, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktınız.
Siyah renk kurtarıcıdır evet ama her siyah bir araya geldiğinde güzel durmaz maalesef.
Ben jean’in modeli, kemer ve kolye üçlüsünden deri ceketi göremiyorum bu fotoğrafta.
Siz görebiliyor musunuz?

Her siyah kurtarıcı değildir (ARTE TAHİR)

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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