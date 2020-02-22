Her siyah kurtarıcı değildir (ARTE TAHİR)



Bakın mesela bu deri ceket, başlı başına çok güzel bir parça. Bunu açık renk yüksek belli bir jean ve beyaz tişörtle giyseydi, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktınız.

Siyah renk kurtarıcıdır evet ama her siyah bir araya geldiğinde güzel durmaz maalesef.

Ben jean’in modeli, kemer ve kolye üçlüsünden deri ceketi göremiyorum bu fotoğrafta.

Siz görebiliyor musunuz?