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Haber Giriş: 26.12.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

“Her şeyi kitabına uydurmuşlar” iftira değil, sitem

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“Her şeyi kitabına uydurmuşlar” iftira değil, sitem
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Yıldız Tilbe’nin “Her şeyi kitabına uydurmuşlar” diye suçladığı eski yapım şirketinin patronu Deniz Erdem ise “Bize iftira atıyor” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Yıldız Tilbe’nin sözünü iftira değil, sitem olarak değerlendirdi.

Yıldız Tilbe, 'Yıldız'dan Türküler' isimli albümünün satış gelirlerinden pay alamadığı iddiasıyla Avrupa Müzik'e 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

 Ancak mahkeme, davanın reddine karar verdi. Tilbe de bunun üzerine eski patronları hakkında "Her şeyi yapıp kitabına uydurup hiçbir şey yapmamış gibi davranıyorlar" dedi.

 KİŞİLİK HAKLARIMA SALDIRI
Açıklamanın ardından Avrupa Müzik'in sahibi Deniz Erdem savcılığa başvurarak Tilbe'nin asılsız ithamlarda bulunarak kişilik haklarına saldırdığını ve iftiraya maruz kaldıklarını ileri sürdü.

Sabah'ın haberine göre savcılık ise Tilbe'nin sözlerini iftira değil sitem olarak değerlendirip suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.

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