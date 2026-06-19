Her şeyi elleriyle yaptı… 15 yıl uğraşıp ailesine ormanda bir kulübe inşa etti: Burada kalbim bile daha yavaş atıyor

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İşte bu ünlülerden biri de Hollywood’u terk edip eşi ve çocuklarıyla birlikte Minnesota'daki şebeke bağlantısı olmayan kulübesinde yaşamaya başlayan Josh Duhamel.

Ünlü oyuncu bu hayale farelerle dolu bir kulübeyle başladığını ve 15 yıl boyunca evin etrafına kuyular inşa edip güneş panelleri eklediğini söylüyor.

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Josh Duhamel, Hollywood'u geride bırakıp ıssız bir bölgedeki kulübesine gittikten hemen sonra fiziksel bir rahatlama hissettiğini anlattı.

53 yaşındaki oyuncunun Los Angeles'ta bir evi var, ancak son yıllarda hayatının büyük bir bölümünü kırsal alana taşıdı.

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Josh Duhamel'in asıl ikametgahı şu anda Kuzey Dakota, Fargo'da, ancak sık sık oraya bir buçuk saat uzaklıkta, Minnesota ormanlarındaki 50 dönümlük şebeke bağlantısı olmayan kulübesine kaçıyor.

"Transformers" yıldızı, katıldığı bir yayında kulübe hayatının sağlığını ve ruhunu nasıl etkilediği hakkında konuştu ve "Bence en çok sevdiğim şey, oraya gittiğimde kalp atış hızımın yaklaşık % 25 düşmesi. Önceliklerim de değişiyor. Bir amacım olduğunu hissediyorum." diyor.

"Orada mutlak bir özgürlük var." diyen Josh Duhamel, yaklaşık 17 yıl önce araziyi ilk satın aldıktan sonra mülkü nasıl sıfırdan inşa ettiğini "12 dönümlük küçük bir parselin yarısını neredeyse bedavaya aldım. Sonra o parselin diğer yarısı satışa çıktı. Sonra 26 dönümlük elektrik ve suyu olmayan bir arazim oldu. Üzerinde sadece bir kulübe vardı.” diye anlattı.

Bir gölün kenarındaki bu 26 dönümlük yeri 189 bin dolar gibi ucuz sayılabilecek bir bedele alan ünlü oyuncu burayı 15 yıl boyunca kendi elleriyle bir yuvaya dönüştürdü.

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"Bu benim için bir tutkuya dönüştü. Toprağı taşımaya ve şekillendirmeye başladım." diyen Josh Duhamel yakın zaman önce kendine yeni bir aile kurmuştu.

Yıllarca ünlü şarkıcı Fergie ile evli olan ve bu evlilikten 12 yaşında bir oğlu olan Josh Duhamel 2022'de 32 yaşındaki güzellik kraliçesi ve model Audra Marie ile evlendi. Çiftin 2 yaşında Shepherd adında bir oğulları ve geçen ay dünyaya gelen Rocca adında bir de kızları var.

"İlk birkaç yıl su yoktu. Banyo yoktu. Bu yüzden bulaşıklarımızı gölde yıkıyorduk ve bu bir tür kendi kendine yeten yaşam tarzıydı. Ama bunu çok sevdim” diyen yıldız isim kulübe şehirden ve altyapıdan çok uzakta olduğu için su ve elektrik şebekelerini de kuyular ve güneş panelleriyle kendi kurdu.

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Küçük bir balıkçı teknesi olan ve 12 yaşındaki oğluyla da sık sık balığa çıkan Josh Duhamel bir yandan da bu kulübeyi gelecekteki olası bir iklimsel ya da savaş kaynaklı felaketleri için hazır hale getirmeye çalışıyor.

"Her yıl biraz daha hazırlıklı oluyorum. Ama işin eğlenceli yanı, bunu çözme yolculuğu, en yeni ve en iyisinin ne olduğunu görmek. Artık zombilerden daha çok yapay zekâ robotlarından korkuyorum. Kendimizi gelecek olanlardan tamamen koruyabilecek miyiz bilmiyorum, ama en azından gerekirse tüm cihazları kapatıp kendimizi dünyadan soyutlayabiliriz."