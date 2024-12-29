Her şeye iki çocuğu için katlanmıştı… Zor günler geride kaldı… İhanetin acısını çoktan unuttu

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Natalie Portman ve Benjamin Millepied'in 11 yıllık evliliğinin temeli yıldız oyuncuya Oscar kazandıran Black Swan (Siyah Kuğu) filminin çekimlerinde atılmıştı. Tecrübeli bir dansçı ve koreograf olan Benjamin Millepied, bir balerini canlandıran Natalie Portman’la çalışırken aralarında büyük bir aşk doğdu.





BİR ZAMANLAR MUTLULUKLARI PARMAKLA GÖSTERİLİYORDU

Portman filmdeki rolüyle Oscar ödülünü kazandığında sahneye karnı burnunda hamile olarak çıkmış, sahnede yaptığı konuşmada da karnındaki bebeği kastederek gözünde yaşlarla Benjamin Millepied'e “Bana hayatımın en güzel hediyesini verdiğin için teşekkür ederim” diye seslenmişti.

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İlk çocuklarını kucaklarına aldıktan sonra evlenen çift yıllar boyunca mutlu evlilikleriyle herkesi kıskandıran bir portre çizmiş, Hollywood’un en beğenilen çitlerinden biri olmuştu. Kalbi ihanetin acısıyla yanan güzel yıldız en sonunda zor günleri atlattı

YENİ YILI DENİZE GİREREK KARŞILIYOR

Son bir buçuk senedir yüzü pek gülmeyen, katıldığı galalarda fotoğrafçılara zoraki gülümseyerek poz veren Natalie Portman yeni yılı Karayipler’deki St. Barts adasında denizin ve güneşin tadını çıkararak karşılayacak.

İki çocuğuyla yeni yıl tatiline çıkan Portman uzun zaman sonra ilk kez böyle mutlu görünüyor ve etrafına gülücükler saçıyordu

Birçok Hollywood ünlüsü yılbaşı tatili için karlarla kaplı kayak merkezi Aspen’i tercih ederken Natalie Portman kendini sıcak sahillere attı. Siyah bikinileriyle sahilde poz verip bol bol yüzen Portman’ın yüzünün sürekli gülmesi ve neşeli halleri dikkat çekti.

NE ZAMANDIR BÖYLE MUTLU POZLAR VERMEMİŞTİ

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Hayranları son zamanlarda büyük bir kalp kırıklığı yaşayarak sarsılan yıldız ismi böyle kendine gelmiş görmekten dolayı çok mutlu…

Portman, Paris Opera Balesi'nde Dans Direktörlüğünü yapan kocası Benjamin Millepied için yıllar önce Paris’e taşınmış ve bu “aşk şehri” yıllar sonra evliliğinin bitmesine yol açan ihanetin de yaşandığı yer olmuştu…

UĞRADIĞI İHANETİN ACISINI ÜZERİNDEN ATTI

Benjamin Millepied’in Natalie Portman’ı 26 yaşında, tanınmış bir iklim aktivisti olan Camille Etienne ile aldattığı iddiaları ilk olarak 2023’ün mayıs ayında duyulmuştu. İhanete uğrayan Natalie Portman uzun süre sessizliğe büründü.

Benjamin Millepied Natalie Portman'ı 26 yaşındaki Camille Etienne ile aldatmıştı

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Benjamin Millepied’in yaptığından çok pişman olduğu ve karısını kaybetmemek için adeta ayaklarına kapanarak af dilediği konuşulmaya başladı. Ona söz veren ve bir daha asla sadakatsizlik yapmayacağına yeminler eden kocası aylarca evliliğini kurtarmak için ter döktü.

Oysa Natalie Portman bu yasak aşkı zaten mart ayında öğrenmiş, yaşadığı büyük acıyı kalbine gömüp iki çocuğunun hatırına evliliğini kurtarmak için kocasına bir şans daha vermek istemişti. Çift evliliklerini kurtarmak için çabaladı ancak Natalie Portman ihaneti affedemedi ve en sonunda 11 yıllık evliliğini bitirdi

KENDİNİ AFFETTİRMEYE ÇALIŞTI AMA…

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İkili bu skandalın patlamasından sadece günler önce Cannes Film Festivali’ne birlikte gitmiş, mutluluk pozları vermeye devam etmişti.

Ancak ailesini kurtarmak için ihanete rağmen evliliğini sürdüren Natalie Portman zor kararı en sonunda verdi… Benjamin Millepied aldattığı karısı Natalie Portman'a yeminler edip af dileyerek evliliğini kurtarmaya çalışıyordu ancak çoktan ikinci kez aşka yelken açtı

BOŞANMA DAVASINI GİZLİCE AÇTI

Basın sözcüsü mart ayında People'a yaptığı açıklamada, 2012 yılında nikah masasına oturan çiftin iki çocuklarının iyiliği için aralarındaki sorunları çözmeye çalıştıklarını söylese de Portman'ın Temmuz 2023'te kocasından boşanmak için sessizce dava açtığı ve şubat ayında da davayı sonuçlandırdığı ortaya çıkmıştı.

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Yakın çevresi, Benjamin Millepied’le evliliğinden 12 yaşında Aleph adında bir oğlu ve Amalia adında 7 yaşında bir de kızı olan Natalie Portman’ın artık yoluna tek başına devam etmek istediği, yaşadığı bunda acı olaydan sonra bir süre sadece kendisine ve çocuklarına odaklanacağını söylüyordu. Natalie Portman ve Benjamin Millepied’in bir zamanlar sahip olduğu bu mutlu evlilik ihanet yüzünden sona erdi

SADAKATSİZ ESKİ KOCA ÇOKTAN KENDİNE BİR BAŞKASINI DAHA BULDU

Natalie Portman ihanetin acısını üzerinden atıp iki çocuklu bekar hayatına alışırken onu aldatıp yuvalarının yıkılmasına sebep olan eski kocası Benjamin Millepied ise geçen ekin ayında bu kez bir başka kadınla yakalanmıştı.

Üstelik bu kişi Benjamin Millepied’in Natalie Portman’ı aldattığı Camille Etienne değil başka bir kadındı. İkili karanlık Paris sokaklarında etraflarına aldırmadan öpüşürken görüntülendi.





“HİÇ ŞAŞIRMADIM”

Fotoğrafların basına yansımasından sonra ise Natalie Portman’ın yakın çevresine buna hiç şaşırmadığını, eski kocasından bunu zaten beklediğini ve artık üzülmediğini bile söylediği iddia edildi.