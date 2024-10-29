Her ÅŸeye dava aÃ§manÄ±n bedeli aÄŸÄ±r oldu...En sevdiÄŸi arabasÄ±nÄ± satÄ±yor... ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z bile parasÄ±z kaldÄ±

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Her ne kadar aralarÄ± Ã§ok da iyi olmasa da beyazperdenin efsane yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan birinin de kÄ±zÄ± aynÄ± zamanda.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n da Ã¶tesinde Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik, Ã¼Ã§Ã¼ evlat edinilmiÅŸ altÄ± Ã§ocuÄŸuna gÃ¼zel ve ayrÄ±calÄ±klÄ± bir hayat sunacak gÃ¼ce ve kararlÄ±lÄ±ÄŸa da sahip bir anne aynÄ± zamanda.

Ãœstelik artÄ±k sadece sinema alanÄ±nda sÃ¶z sahibi deÄŸil, kendine ait bir giyim ve yaÅŸam tarzÄ± markasÄ± bile kurmuÅŸ durumda.

Yine de hakkÄ±nda ortada dolaÅŸan iddialara bakÄ±lÄ±rsa, insan Angelina Jolie bile olsa kimi zaman kazandÄ±ÄŸÄ± para da bÃ¼tÃ¼n birikimi de bazÄ± ÅŸeylere yetmiyor. Bir noktada tÄ±kanÄ±p kalÄ±yor.

BU KEZ BAMBAÅžKA BÄ°R KONUYLA GÃœNDEMDEÂ

Son dÃ¶nemde eski eÅŸi Brad Pitt ile boÅŸanmasÄ± bir yandan, rap'Ã§i Akala ile adÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÅŸk sÃ¶ylentileri diÄŸer yandan gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda 49 yaÅŸÄ±ndaki altÄ± Ã§ocuk annesi Jolie.

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DiÄŸer yandan gÃ¼zel yÄ±ldÄ±z, yÄ±llardÄ±r alÄ±ÅŸÄ±lan bu konularÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir nedenle konuÅŸuluyor birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r.

Ortalarda dolaÅŸan bazÄ± iddialara gÃ¶re Angelina Jolie, ekonomik olarak bir tÃ¼r darboÄŸazdan geÃ§iyor.

Elbette bÃ¶ylesine Ã¼nlÃ¼ ve Ã§ok kazanan yÄ±ldÄ±zlarÄ±n maddi sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± sÄ±radan insanlarÄ±nkinden farklÄ±.

Ama sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri hayata ve o hayatÄ±n yÃ¼ksek standartlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa "paralarÄ±n suyunu Ã§ekmesi" bu tÃ¼r durumda olanlar iÃ§in de mÃ¼mkÃ¼n.Â

Åžimdi bir bakalÄ±m Angelina Jolie ile ilgili olarak konuÅŸulanlara.

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NAKÄ°T KRÄ°ZÄ°NE GÄ°RDÄ°Â

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re, eski eÅŸi Brad Pitt ile yÄ±llardan bu yana sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ boÅŸanma, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n velayeti ve en sonunda da Fransa'daki Miraval Åžatosu yÃ¼zÃ¼nden aÃ§Ä±lan davalarÄ±n masraflarÄ± yÃ¼zÃ¼nden Angelina Jolie nakit krizine girdi.

BÃ¼tÃ¼n bu yasal mÃ¼cadelenin faturalarÄ± giderek kabardÄ± ve Hollywood'un Ã§ok kazanan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olmasÄ±na raÄŸmen Jolie'yi bile zora sokacak duruma geldi.

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Bu iddiayÄ± ortaya atanlar da kanÄ±t olarak gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n, ortalama deÄŸeri, 1.3 milyon dolar olan Ferrari marka klasik arabasÄ±nÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmasÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

Angelina Jolie'nin sahip olduÄŸu 1958 model bu otomobil, yakÄ±n bir zamanda Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te Ã¼nlÃ¼ Christie' MÃ¼zayede Evi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek bir aÃ§Ä±k artÄ±rmada yeni sahibini bekleyecek.

Jolie'nin bu klasik otomobilinin, sÃ¶z konusu aÃ§Ä±k artÄ±rmanÄ±n en istisnai parÃ§asÄ± olmasÄ± bekleniyor.





'TUTKU PROJELERÄ°' YÃœZÃœNDEN FÄ°LMLERÄ°N GÄ°ÅžE GELÄ°RÄ° DE DÃœÅžÃœK KALIYORÂ

Jolie'nin bir sÃ¼re Ã¶nce, 2016'da FBI'a aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ± geri Ã§ekmesi de yÄ±ldÄ±zÄ±n yasal giderlerini kÄ±smak iÃ§in bÃ¶yle bir yola girdiÄŸi iddialarÄ±nÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±na neden oldu.

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Jolie'nin mali olarak krize girmesine neden olarak gÃ¶sterilen tek ayrÄ±ntÄ± bu deÄŸil.

Son dÃ¶nemde yÃ¶netmenliÄŸe de adÄ±m atan Jolie, genellikle bÃ¼yÃ¼k bÃ¼tÃ§eli "tutku projeleri" gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

Kendi inandÄ±ÄŸÄ± yoldan giden Jolie'nin filmlerinin de daha baÅŸtan geniÅŸ halk kitlelerine ulaÅŸmasÄ± ve bÃ¼yÃ¼k giÅŸe baÅŸarÄ±larÄ± kazanmasÄ± beklenmiyor.

Bu durum da Jolie'nin mali darboÄŸaza girmesinin nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bu arada hatÄ±rlatmak gerekir ki Angelina Jolie'nin son filmleri giÅŸede ortalama 20 milyon dolar bandÄ±nda giÅŸe hasÄ±latÄ± elde etti.





MODA MARKASINDAN DA BEKLEDÄ°ÄžÄ°NÄ° BULAMADIÂ

DÃ¼nya Ã§apÄ±nda son olarak bÃ¼yÃ¼k bir giÅŸe baÅŸarÄ±sÄ± elde eden filmi ise 400 milyon dolarlÄ±k geliriyle The Eternals oldu.

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Fakat o film de elde ettiÄŸi giÅŸe baÅŸarÄ±sÄ±na karÅŸÄ±n eleÅŸtirmenler tarafÄ±ndan Ã§ok da beÄŸenilmedi.

Ama Jolie'nin durumu bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. GeÃ§en yÄ±l kurduÄŸu Atelier Jolie markasÄ± da yÄ±ldÄ±zÄ±n beklediÄŸi baÅŸarÄ±yÄ± elde edemedi.

Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n sonucunda da Angelina Jolie, dÃ¼nyadaki milyonlarca insan gibi bir ekonomik darboÄŸaza dÃ¼ÅŸtÃ¼. Sonucun ne olacaÄŸÄ±nÄ± ise zaman gÃ¶sterecek.

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Ä°ddialara gÃ¶re Angelina Jolie'nin eski eÅŸi Brad Pitt'e karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davalarÄ±n faturalarÄ± giderek kabardÄ±.





YÄ±ldÄ±z, son aylardaÂ gerÃ§ek adÄ± Kingslee James McLean Daley olan rap'Ã§i Akala ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen aÅŸkÄ±yla gÃ¼ndemde.Â