Her şeyden vazgeçip karısının memleketine taşınmıştı… Romantik Avrupa macerası kısa sürdü

Hayatının sonbaharını yaşarken bir yandan da hayatının aşkını bulan ve İspanyol güzel Alejandra Silva’yla evlenen Richard Gere Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç yıl yaşadıktan sonra, geçen sonbaharda çocuklarıyla birlikte İspanya'ya yerleşme hayalini gerçekleştirmişti.

KARISI İÇİN MEMLEKETİNİ BIRAKIP GİTTİ

Usta oyuncu, o dönemde Madrid'de uzun yıllar yaşayacaklarını söylemiş ve karısının kendisiyle evlendikten sonra yaptığı fedakarlığı anlatarak "Karım bana kendi dünyamda yaşamam için altı yıl vererek çok cömert davrandı, bu yüzden ona da kendi dünyasında yaşaması için en az altı yıl vermem adil olur” demişti.

Ancak ünlü çift büyük beklentilerle gittikleri İspanya’dan bir yıldan kısa bir süre sonra ayrıldı ve ABD’ye geri döndü.

ONA BİR YIL DA OLSA BİR RÜYAYI YAŞATTI

Avrupa maceralarının sonlandığını doğrulayan Richard Gere "Harikaydı. Şimdi geri döndük, ancak ailemiz İspanya'da bir yıl geçirdi. Ve söyleyebileceğim en önemli şey, karım Ale'nin ailesinden, arkadaşlarından, kültüründen ve şehrinden gerçekten memnun olması. Ve yemeklerden." dedi.

Bu mutlu kaçışın kısa sürme nedenin ise Richard Gere’in iş için sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat ediyor olmasıydı.

İŞ İÇİN SÜREKLİ DÜNYAYI DOLAŞIYOR

Üstelik usta oyuncu sadece oraya değil başında bulunduğu Gere Vakfı ile ilgili konular için neredeyse dünyanın dört bir yanını dolaştı. Karısı Alejandra da fırsat buldukça ona katılıyordu ancak çocukları da onlarla birlikte yollara düşüyordu.

Alejandra Silva’nın önceki evliliğinden Albert adında bir oğlu, Richard Gere’den de 6 yaşında Alexander ve 5 yaşında James adında oğulları var.

Çiftin oğulları ABD’de doğup büyüdüler ve İspanya’ya pek de alışamadılar. Üstelik, Richard Gere’in en büyük oğlu Homer da ABD’de yaşıyor.

Tüm bunları düşününce Richard Gere ve karısı Alejandra Silva’nın kurduğu Avrupa rüyası erkenden bitti ve aile herkesin mutluluğu ve rahatı için Amerika’ya dönmeye karar verdi.

HERKES İÇİN EN İYİSİ GERİ DÖNMEKTİ

Böylece Richard Gere’le evlenerek evi bildiği İspanya’ya veda eden Alejandra Silva bir kez daha özveride bulunan taraf oldu, ailesini ve akrabalarını bir daha bırakıp ABD’ye geri döndü.

Çiftin son aylarda büyük tadilatlar yaptıkları, Madrid'in eteklerindeki seçkin bir semtte satın aldıkları ev ise hâlâ dayalı döşeli şekilde duruyor ve ne zaman isterlerse gidip İspanya’da tatil yapmaları için onları bekliyor.

Richard Gere’in 2018’de evlendiği kendisinden 33 yaş genç eşi Alejandra Silva, ülkesi İspanya’nın tanınmış reklamcılarından ve politik simalarından biriydi.

GENÇ KARISIYLA İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

Adı birçok güzel yıldızla anılan Richard Gere bu evlilikle hayatında ikinci baharı yaşadığını ve çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.

Richard Gere’in ikinci evliliğini yaptığı oyuncu Carey Lowell’dan da 25 yaşında Homer adında bir oğlu daha var.

Aralarındaki 33 yıllık yaş farkına ve başlangıçta onları ayıran mesafelere rağmen birbirlerinden vazgeçmeyen aşıklar 2014’te tanışmış, bir süre sonra bu tanışıklık büyük bir aşka dönüşmüştü.