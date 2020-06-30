Her şey yolunda!
Sunucu ve radyo programcısı Rıza Esendemir'in geçtiğimiz günlerde skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı olan kızı Eceşan Esendemir, yoğun bakımdan çıktı. Esendemir, hastane odasında verdikleri baba-kız pozunu "Sonunda normal odaya geçtik. Her şey yolunda" notuyla paylaştı.
Radyo programcısı Rıza Esendemir'in Yeşim Vatan ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir, birkaç gün önce skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı olmuştu. Eceşan'ın iyileşmesi için takipçilerinden dua isteyen Esendemir, mutlu haberi Instagram hesabından verdi.
Rıza Esendemir, kızının yoğun bakımdan çıktığını belirterek, hastane odasında verdikleri baba-kız pozunu yayınladı.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Sevincini takipçileriyle paylaşan Esendemir, "Sonunda normal odaya geçtik. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
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