Her şey daha düğün zamanı başladı… Yeni gelin zorba ve kaba çıkınca araları ilk günden bozuldu!

Şimdi de piyasaya çıkan yeni bir kraliyet biyografisi kitabı bu dönemi ele alıyor ve William – Kate çiftiyle Harry – Meghan çifti arasında yaşananlara yeni bir yorum getiriyor.

Bu yeni kitaba göre Harry’nin karısı Meghan Markle'ı "zor" bulanlar sadece Kensington Sarayı çalışanları değildi; Prens William da adeta parmak sallayarak yeni baldızını "kaba" olmakla suçladı.

YENİ KİTAP BÜYÜK KAVGANIN BAŞLADIĞI ZAMANI ANLATIYOR

Yeni kraliyet biyografisi "William ve Catherine: İç Yüzü"nde yazar Russell Myers, William ve eşi Kate Middleton'ın, 2018'de düğünlerinden kısa bir süre sonra Meghan Markle ve Prens Harry'yi barış görüşmeleri için nasıl ağırladıklarını ve bu görüşmelerin nasıl hızla kötüye gittiğini gözler önüne serdi.

Biyografide, William'ın Mayıs 2018'deki düğünlerine hazırlık sürecinde kardeşi ve Markle'ın personele karşı davranışlarından nasıl hayal kırıklığına uğradığı ve bundan sonra işlerin hızla kötüye gittiği anlatılıyor.

Kitap için görüşülen kaynaklar yaşananları "Çok stresli bir dönemdi, gerilim yüksekti, insanlar tükenmişti ve genel olarak düğünle ilgili tüm detayları halletmeye çalışırken kendilerini çok yıpratıyorlardı. William olanları gördü ve kardeşi adına birden fazla kez özür diledi" diye anlattı.

ONLAR ÇOK UĞRAŞTI AMA ÇALIŞANLAR BİR BİR İSTİFA EDİYORDU...

"William ve Catherine, gerçekten güzel ve rahat bir çalışma ortamı yaratmak için epey zaman harcamışlardı ve o birkaç ay içinde bu ortam tamamen yok oldu. İnsanlar sürekli işten ayrılıyordu; korkunç bir durumdu."

Saraya yakın kaynaklar, Galler Prensi ve Prensesi'nin Harry ve Meghan’ın Kensington Sarayı ekibindeki çalışanların moralini nasıl etkilediğinden endişe duyduklarını ve ayrıca bu talepkar ikiliyle çalışırken kişisel olarak sorun yaşayacaklarından korktuklarını iddia etti.

Kaynaklar, Harry ve Meghan hakkında şu iddialarda bulundu: "Bir tarafta, ev işlerinde çalışanların işlerinden keyif almalarını isteyen, onlara önem veren insanlar vardı; diğer tarafta ise her gün farklı bir şey oluyordu. Hiçbir şey yeterince iyi değildi; sürekli şikayetler vardı. Çok yorucu bir durumdu."

EV DAVETİNDE HER ŞEY DAHA KÖTÜYE GİTTİ

Harry ve Markle'ın kraliyet düğünleriyle evlenmelerinin üzerinden birkaç ay geçmeden, William ve Kate Middleton, çifti çalışanlarına daha iyi davranmaları konusunda ikna etmeye çalıştılar, ancak bu durum daha büyük bir anlaşmazlığa dönüştü.

William ve Kate, Temmuz 2018'de yeni evlileri evlerine davet ederek "aradaki gerginliği giderme görüşmeleri" yapmışlardı. Kitapta, "Bu görüşmelerin sonucunda ortaya çıkan tartışma, gelecek için iyiye işaret etmiyordu" diye belirtiliyor.

Yazar Myers yeni kitabında, "Harry ve Meghan, Meghan'ın iki asistanının işte ayrılmasından veya personelin stres nedeniyle hasta olduklarını bildirdiği genel umutsuz atmosferden sorumlu olduklarını kabul etmek istemediler" diye yazdı.

"William, Meghan'ı zor ve kaba olmakla suçladı ve Harry'ye göre doğrudan karısını işaret etti."

"WILLIAM MEGHAN'I ZOR VE KABA OLMAKLA SUÇLADI"

Kavganın şiddetiyle ilgili olarak bir kaynak, "Ortam son derece çirkindi" iddiasında bulundu.

Üstelik Meghan Markle'ı çalışanlarına karşı korkunç davranışlarda bulunmakla suçlayan sadece William değildi…

Ekim 2018'de Kensington Sarayı basın sözcüsü Jason Knauf, William'ın özel sekreterine Meghan Markle'a yönelik bir dizi zorbalık iddiasını özetleyen bir e-posta gönderdi . Bunlar arasında, Markle'ın davranışları nedeniyle saraydan uzaklaştırıldığı iddia edilen iki kişisel asistan ve Sussex Düşesi'nin güvenini "zedelediği" iddia edilen üçüncü bir personel de yer alıyordu.

BAŞTAN BERİ EMRİNDE ÇALIŞANLARA KÖTÜ DAVRANIYORDU

O dönemde kamuoyu bu perde arkası dramından habersizdi. Markle'ın iddia edilen zorbalığı, kendisi ve Harry'nin kıdemli kraliyet üyeliğinden ayrılıp "mali bağımsızlık" arayışı içinde Kaliforniya'ya taşınmalarından bir yıl sonra, Mart 2021'e kadar kamuoyuna açıklanmadı.

Zorbalık raporu sonunda İngiliz The Times gazetesine sızdırıldı ve gazete haberi yayınladı. Bu haber, Harry ve Meghan’ın Oprah Winfrey ile yaptıkları, kraliyet ailesini hedef alan meşhur röportajın yayınlanmasından sadece birkaç gün önce yayımlandı.

YILLAR GEÇTİ HÂLÂ BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ... ÇALIŞANLARI ONDAN KAÇIYOR

Meghan ise yaptığı açıklamada, zorbalık haberinden dolayı "üzüldüğünü" ve bunun "karakterine" yönelik "son saldırı" olduğunu söyledi.

“İstenmeyen gelin” kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra da personelini elinde tutmakta sorun yaşamaya devam etti. O ve Harry, 2025'in sonlarında 11. halkla ilişkiler uzmanını da kaybetti. Bu çalışan da kendinden önceki 10 çalışan gibi çifte dayanamayıp istifa etmişti…