Her şey 4 evlilik, 4 çocuk ve 4 torundan sonra oldu… ’70 yaşından sonra aşkı buldum, bu bir mucize!’

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Şimdilerde ise aşkta yakaladığı mutlulukla gündemden düşmeyen Jane Seymour, yakın zaman önce nişanlandığı müstakbel eşi John Zambetti'de bir "mucize" buldu.

En azından yaşadığı ilişkiyi böyle tarif ediyor…

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Üç yıldır birlikte olduktan sonra nişanlandıklarını yakın zamanda duyuran mutlu çift, bu ayın başlarında Los Angeles, Kaliforniya'da düzenlenen 33. yıllık Race to Erase MS yardım etkinliğinin kırmızı halısında yürürken gülümsüyorlardı.

75 yaşındaki Seymour, 78 yaşındaki Zambetti ile aşkı bulduğu için dünyanın en şanslı kızı olduğunu ve bunun birçok kişinin düşündüğünün aksine tamamen mükemmel zamanlamaya bağlı olduğunu itiraf etti.

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Hem bir hekim hem de ünlü bir müzisyen olan John Zambetti de ilişkilerin her yaşta zorlu olabileceğini ancak ünlü oyuncuyla yaşadığı aşkın ona hayatta tam da ihtiyacı olan şeyi ihtiyacı olan zamanda verdiğini söyledi.

"Bence sadece dışarıda olmanız ve buna açık olmanız gerekiyor. Yani, kabuğunuzda kalmayın, sadece buna açık olun, çünkü her şey dışarıda. Her yerde harika insanlar var. Bence bu bir mucize gibi.” diyen John Zambetti’ye katılan Jane Seymour da “Bence de öyle. Bu bir mucize.” dedi.

“Onu seviyorum. Hayatımın bu döneminde mükemmel insanı bu kadar şanslı bulduğuma inanamıyorum. Daha önce müsait değildim, o da müsait değildi. Yani şimdi tam zamanı.”

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Jane Seymour bu mutlu ilişkiyi yaşarken bir yandan da birbirlerinin hayatlarına eşit derecede yatırım yaptıklarını söyledi ve “O benim yaptığım işi ne kadar sevdiğimi anlıyor. Ben de onun yaptığı işi ne kadar sevdiğini anlıyorum. Ve birbirimize eşit derecede destek oluyoruz ve bu harika.” sözleriyle birbirlerini sadece aşkta değil işte ve hayatın her alanında da desteklediklerini anlattı.

Birliktelikleri başladığından beri John Zambetti’nin dört albüm çıkardığını söyleyen ünlü oyuncu “Bir baktım dört albüm çıkarmış. Şaşırdım kaldım. Onun ilham perisi oldum. O da harika şarkılar yazdı.” diyor.

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Ünlü oyuncu nişanlısı ile her gün ergenler gibi uyandıklarını söylerken "Sanki anne babamızın evindeyiz ama anne babamız hiç eve gelmiyor. Sonra çocuklar geliyor ve biz de uslu durmak zorunda kalıyoruz” dedi.

Ünlü aşıkların nişanlanmaları da romantikten çok tatlı bir telaşla gerçekleşmiş. John Zambetti, People dergisine, Seymour'un doğum gününden bir gün önce Malibu'daki evlerinde evlenme teklif ettiğini söyledi.

"Doğum gününe çok yaklaştı. Aslında Sevgililer Günü'ydü, doğum gününden bir gün önce. 'Bu çılgınlık. Bunu yapacağım,' diye düşündüm. Dizlerimin üzerine çöktüm, her şey oldu. Yüzüğü kasada saklamıştım, çıkardım. Kutuyu açtım ve yüzük kutudan fırlayıp yatağın üzerine düştü. Sonra Jane yatağın altına girmek zorunda kaldı, sonra da çıkamadı ve onu dışarı çekmek zorunda kaldım.”

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Jane Seymour dört kez evlendi ve bu evliliklerinden dört çocuğu oldu. Ancak eski eşlerinin önceki evliliklerinden doğan çocuklarını da kendi çocuklarından ayırmadığı için sorulunca altı çocuğu olduğunu söylüyor…

John Zambetti’nin de 40 yıldan fazla evli kaldığı ve hayatını kaybeden Joan Zambetti'den iki çocuğu var.

Bu arada ünlü çifti bir araya getirenlerin de birbirleriyle arkadaş olan oğulları olduğunu hatırlatmış olalım…