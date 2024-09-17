Hem aÅŸkÄ±na aÄŸlÄ±yor, hem giden genÃ§liÄŸine... Kendisini Ã¼zÃ¼p beÅŸ parasÄ±z bÄ±rakan kocasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zyaÅŸlarÄ± dinmiyor

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DoÄŸrusu bu konuda bir istisna var. Daha Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±ndan bu yana kamera karÅŸÄ±sÄ±nda olan, moda dÃ¼nyasÄ±nda fÄ±rtÄ±na gibi esen, aÅŸkÄ±n da ihanetin de en gÃ¶rkemlisini yaÅŸayan Ã¼nlÃ¼ model, kendini sosyal medya takipÃ§ilerine en doÄŸal haliyle gÃ¶stermekten Ã§ekinmiyor.

Hatta bazen bu doÄŸallÄ±ÄŸÄ± birkaÃ§ adÄ±m daha ileriye gÃ¶tÃ¼rÃ¼p cep telefonu kamerasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda aÄŸlayÄ±p bÃ¼tÃ¼n zayÄ±flÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor. Kendisiyle, geÃ§miÅŸiyle hesaplaÅŸÄ±yor. Daha da Ã¶nemlisi bu model Ã¶zellikle yÄ±lÄ±n belli bir gÃ¼nÃ¼nde kaybettiÄŸi kocasÄ± iÃ§in aÄŸlÄ±yor.. Ãœstelik geÃ§miÅŸte onu Ã§ok Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼ halde.

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AÅžKIN, Ä°HANETÄ°N VE ÃœZÃœNTÃœNÃœN EN GÃ–RKEMLÄ°SÄ°NÄ° YAÅžADI

Onu takip edenler, bir dÃ¶nem moda dÃ¼nyasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran Paulina Porizkova'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi Ã§oktan anladÄ±.

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Porizkova ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda, daha doÄŸrusu henÃ¼z 19 yaÅŸÄ±ndayken dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zik gruplarÄ±ndan biri olan The Cars'Ä±n klibinde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Ä°ÅŸte o sÄ±rada da bir baÅŸkasÄ±yla evli olan, kendisinden 21 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k eÅŸi Ric Ocasek ile tanÄ±ÅŸtÄ±.

The Cars Ã¼yelerinden Ocasek evliydi evli olmasÄ±na ama gÃ¶nlÃ¼nÃ¼n bu gÃ¼zeller gÃ¼zeli modele kaymasÄ±nÄ± da engelleyemedi.

Hatta Porizkova'nÄ±n sonradan sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re "KarÄ±sÄ±nÄ± genÃ§ modelle aldattÄ±.. " Sonunda boÅŸanÄ±p o sÄ±ralarda kariyerinin en parlak dÃ¶nemini yaÅŸayan Porizkova ile evlendi Ocasek. Ä°ki erkek Ã§ocuklarÄ± oldu. Ama gÃ¼n geldi evlilikleri fiziksel olarak bitti. Ama kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde bu durumu sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler.

KocasÄ±nÄ±n mirasÄ±ndan men edilen, bÃ¼tÃ¼n hayatÄ± onun kÄ±skanÃ§lÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden cehenneme dÃ¶nen Porizkova yine de saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozulan kocasÄ±nÄ± terk etmedi. Ocasek, boÅŸandÄ±ÄŸÄ± karÄ±sÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± evde 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n 15 EylÃ¼l sabahÄ± hayata gÃ¶zlerini yumdu. CansÄ±z bedenini de ona sabah kahvesini gÃ¶tÃ¼ren Porizkova buldu.

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'ÃœZÃœNTÃœMÃœ GÃ–STERMEDÄ°M... KÄ°MSE CANIMIN YANDIÄžINI ANLAMADI

AÅŸkÄ±nÄ±n gÃ¼cÃ¼nden mi yoksa bu kadar genÃ§ yaÅŸta ona gÃ¶nÃ¼l verdiÄŸinden mi bilinmez Paulina Porizkova kendisini bunca Ã¼zen kocasÄ±nÄ± asla unutmadÄ±. Hatta her Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde onun ardÄ±ndan aÄŸlayÄ±p duygularÄ±nÄ± sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸmayÄ± da bir alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirdi.

Yine cep telefonunun kamerasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±, makyajsÄ±z en doÄŸal haliyle karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. AÄŸlaya aÄŸlaya iÃ§ini dÃ¶ktÃ¼ Porizkova.

Kimsenin kendisi iÃ§in endiÅŸelenmesini istemediÄŸinden duygularÄ±nÄ±, Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ hep sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda. Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de insanlarÄ±n onun canÄ±nÄ±n ne kadar yandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ne kadar kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini ekledi.

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Sonra da ÅŸu Ã§arpÄ±cÄ± cÃ¼mlelere yer verdi: Â "KocamÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra tam olarak bunu yaptÄ±m. Sonraki yÄ±l, Ã§ocuklarÄ±m ve sevdiklerim iÃ§in cesur bir yÃ¼z takÄ±ndÄ±m. Ve sonuÃ§ ÅŸuydu: Suda boÄŸuluyordum ve etrafÄ±mdaki herkes onlara el salladÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Onlar da el sallayÄ±p gittiler.""

Porizkoa'nÄ±n satÄ±rlarÄ± ÅŸÃ¶yle devam etti: Elbette ironi ÅŸu ki, siz uzun sÃ¼reli takipÃ§ilerim, beni gerÃ§ek hayattaki birÃ§ok arkadaÅŸÄ±mdan daha iyi tanÄ±yorsunuz. Ä°ÅŸte burada savunmasÄ±z kaldÄ±m. BurasÄ± aÄŸladÄ±ÄŸÄ±m yer. YalnÄ±zlÄ±k seviyem Ã¶yle bir ÅŸeydi ki, beni duyacak birini bulmak iÃ§in internete girmek zorunda kaldÄ±m. Evet, bunun ne kadar acÄ±nasÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlÄ±yorum. AyrÄ±ca bunun benim hatam olduÄŸunu da anlÄ±yorum. Yani bugÃ¼n, sadece internette aÄŸlamÄ±yorum. "

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Porizkova, her yÄ±l kocasÄ± Ric Ocasek'i kaybettiÄŸi gÃ¼nÃ¼n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde sosyal medya Ã¼zerinden kendisiyle ve geÃ§miÅŸiyle hesaplaÅŸÄ±yor.





KLÄ°P Ã‡EKÄ°MÄ°NDE TANIÅžIP FLÃ–RT ETMEYE BAÅžLADILAR: Paulina Porizkova, Ric Ocasek ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda henÃ¼z 19 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Porizkova ile Ocasek, The Cars grubunun 1984 tarihli Drive adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klip Ã§ekimlerinde tanÄ±ÅŸtÄ±. Sette tanÄ±ÅŸan ikili kÄ±sa sÃ¼re sonra flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±. Paulina Porizkova 24, Ocasek 45 yaÅŸÄ±ndayken de evlendiler. Fakat evlilikleri Ã¼nlÃ¼ modelin beklemediÄŸi ÅŸekilde ilerledi.





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"SAPLANTIYI AÅžK Ä°LE KARIÅžTIRDIM"

Porizkova, konuk olduÄŸu bir sohbet programÄ±nda o dÃ¶nemde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Onun bana olan ilgisini "aÅŸk" olarak yorumladÄ±m. Oysa sanÄ±rÄ±m daha Ã§ok "saplantÄ±ydÄ±." Bana takÄ±ntÄ±lÄ±ydÄ± ve ben bunu aÅŸk sandÄ±m. Benim herhangi bir ÅŸey yapmamÄ± istemiyordu, hiÃ§bir yere gitmemi istemiyordu. Sadece onun Ã§evresinde olmamÄ± istiyordu. Ve ben bunu aÅŸk ile karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±m."

Porizkova, genÃ§ yaÅŸÄ±nda bu durumu, Ocasek'in kendisine duyduÄŸu bÃ¼yÃ¼k aÅŸk olarak nitelediÄŸi iÃ§in de kaybetmek istemediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Porizkova, sÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda Ric Ocasek'i Yunan mitolojisindeki, kendi yarattÄ±ÄŸÄ± heykele aÅŸÄ±k olan Pygmalion'a benzetti.

Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Beni kanatlarÄ± altÄ±na aldÄ±. Bana ne giyeceÄŸimi sÃ¶yledi, ne yapacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yledi. Onun isteklerine uydum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunu yapmamak, onu kaybetme riskini gÃ¶ze almak demekti. Onun sevgisi benim iÃ§in herhangi bir arkadaÅŸtan, kariyerimden ya da yapmak istediÄŸim her ÅŸeyden daha Ã¶nemliydi."

BENÄ° DEÄžERLÄ° BÄ°R MÃœLK OLARAK GÃ–RDÃœÄžÃœNÃœ YILLAR SONRA FARK ETTÄ°M"

Birliktelikleri ve evlilikleri sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±ndaki en Ã¶nemli erkeÄŸin Ric Ocasek olduÄŸunu belirtti Porizkova. YÄ±llar boyunca da her ÅŸeyi onun arzusuna gÃ¶re yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Porizkova "Ve ne zaman onun istediklerini yapmamaya baÅŸladÄ±m, iÅŸte o zaman iÅŸler iyi gitmemeye baÅŸladÄ±" diye konuÅŸtu. Paulina Porizkova, sÃ¶zÃ¼n bir noktasÄ±nda, kendisinin, kocasÄ± Ocasek iÃ§in "deÄŸerli bir mÃ¼lk" olmaktan Ã¶teye gitmediÄŸini uzun zaman sonra anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti. Sonra da " Sevilen bir insan yerine deÄŸerli bir mÃ¼lk gibi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z zaman deÄŸiÅŸemeyeceÄŸinizi, bÃ¼yÃ¼yemeyeceÄŸinizi, yaÅŸlanamayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã§ok uzun sÃ¼re fark etmedim" dedi.

"O ZAMANLARDA BU Ã‡EÅžÄ°T BÄ°R AÅžK Ä°STÄ°YORDUM"

1965 yÄ±lÄ±nda Ã‡ekoslavakya'da (gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã‡ekya ve Slovakya olarak iki ayrÄ± Ã¼lke) dÃ¼nyaya gelen, Ä°sveÃ§'te bÃ¼yÃ¼yen Porizkova bu tÃ¼r bir evliliÄŸe nasÄ±l razÄ± geldiÄŸini sorusuna da "GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda ihtiyacÄ±m olan ÅŸey buydu" diye yanÄ±t verdi.

Porizkova bu konu hakkÄ±nda "Bu Ã§eÅŸit bir ilgi istiyordum, bu Ã§eÅŸit bir aÅŸk istiyordum. Bana uzun yÄ±llar boyunca verdiÄŸi her ÅŸeyi istiyordum" diye konuÅŸtu. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± sevilme isteÄŸi yÃ¼zÃ¼nden razÄ± geldiÄŸini belirtti Ã¼nlÃ¼ model. "Ä°zlemek istediÄŸim filmleri gÃ¶rmek iÃ§in sinemaya gitmedim, istediÄŸim gibi bir kariyerim olmadÄ±. Ama bu dÃ¼nyadaki en Ã¶nemli ÅŸey olan "aÅŸka" sahip olduÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m" diyerek o dÃ¶nemdeki mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± kelimelere dÃ¶ktÃ¼.

BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ocasek'in ÅŸu anda 23 ve 28 yaÅŸÄ±nda olan oÄŸullarÄ± Jonathan ile Oliver iÃ§in Ã§ok iyi bir baba olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi. Porizkova, Ocasek'in kendisinden Ã¶nceki iliÅŸki ve evliliklerinden dÃ¶rt tane daha Ã§ocuÄŸu olduÄŸunu da hatÄ±rlattÄ±.

GeÃ§en yÄ±llar iÃ§inde evlilikleri Ã§ok iyi gitmese de hatta kocasÄ± yatak odalarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ olsa da sonsuza kadar onunla birlikte kalmayÄ± arzu ettiÄŸini sÃ¶yledi Porizkova. Model "Sadece onun benimle konuÅŸmasÄ±na, onunla iletiÅŸim kurmaya ihtiyacÄ±m vardÄ±" dedi.

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KOCASININ Ã–LÃœMÃœNDEN SONRA HAYAL KIRIKLIÄžI: ONU MÄ°RASINDAN Ã‡IKARMIÅž

Paulina Porizkova, kocasÄ± tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Ã¶ÄŸrenmiÅŸti. Bunu da yaptÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¶yleÅŸide itiraf etti.

Porizkova, 1989'da Ocasek ile dÃ¼nyaevine girerken evlilik sÃ¶zleÅŸmesi yapmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ilk kez o dÃ¶nemde piÅŸmanlÄ±k duyduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

Porizkova ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± alan ama aynÄ± evde yaÅŸamayÄ± ve kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde evli kalmayÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Ric Ocasek, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda hayata veda etti.

Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra da Porizkova, kocasÄ±nÄ±n vasiyetinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi. Bu olayÄ±n ardÄ±ndan da kendisi iÃ§in finansal aÃ§Ä±dan zorlu bir sÃ¼reÃ§ baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Paulina Porizkova.

"O dÃ¶nemde iki tane ev kredim vardÄ± ancak Ã¶demem mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi" diye konuÅŸtu. Evleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã¼nlÃ¼ model "Ama satÄ±lÄ±ncaya kadar, yaÅŸamÄ±mÄ± sÃ¼rdÃ¼recek param yoktu" diye devam etti. ÃœnlÃ¼ model, o sÄ±rada yiyecek alacak maddi imkanÄ± bile olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu konuda arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kendisine destek olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Paulina Porizkova bir sÃ¼redir mutlu bir iliÅŸki yaÅŸÄ±yor. Ama yine de kocasÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkinin izleri bir tÃ¼rlÃ¼ silinmedi.Â