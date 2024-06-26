Ünlü şefin evliliği de bir başka... Her yaz mevsiminde bir nikâh! Böyle, böyle 24 yıl geçti

Haberin Devamı

Ama içlerinden biri var ki son iki yıldır her evlilik yıl dönümünde nikâh tazeliyor. Üstelik o günü de sanki ilk düğün günleriymiş gibi, özel fotoğraf çekimleri ve eğlencelerle kutluyor.

Kim mi bu ünlü çift? Gelin bir bakalım, birbirleriyle evlenmeye doyamayan bu çifte....

24 yıllık evlilik yeminlerini yıl dönümlerinde tekrarlayan bu çift, ünlü şef Jamie Olivier ile karısı Jools.

Geçen yıl Maldivler'de gelinlik ve damatlık giyerek nikâh tazeleyen çift, bu kez de Las Vegas'ta evlilik yeminlerini tekrarladı. O anlarda çekilen pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BEŞ TANE ÇOCUK SAHİBİ OLDULAR

49 yaşındaki Jamie Oliver ile karısı Jools Oliver, 2000 yılında evlendiler. O zamandan bu yana geçen süre içinde de beş tane çocuk sahibi oldular.

Haberin Devamı

Ama belli ki bu durum bile onların aşkını azaltmadı, tam tersine daha da güçlendirdi ve neredeyse her sene nikah tazeliyorlar.

Jamie ve Jools Oliver bu kez evlilik yeminlerini tekrarlamak için 24 yıl önce evlendikleri Las Vegas'ı seçti.

Bu özel gün için Jamie Oliver, gri bir takım elbise ile beyaz gömlek giydi. Jools ise kot pantolonun üzerine beyaz bir bluz giydi.

Görünümünü de kısa bir duvakla tamamladı. Çiftin, yıllar önceki evlilik törenlerini bir kez daha canlandırırken mutluluktan ayaklarının yerden kesilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

24 ÇILGIN YIL!

Oliver çifti, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda birbirlerine olan sevgilerini de gözler önüne serdi.

Jools Oliver, "Birlikte 24 çılgın yılımız kutlu olsun. Seni çok seviyorum" diye yazdı.

Çift, geçen yıl da evlilik yıl dönümlerinde bu kez Maldivler'de yeminlerini tekrarlamıştı.

O gün Jamie Oliver tıpkı düğünündeki gibi mavi bir takım elbise giydi. Jools ise beyaz bir gelinlik giydi. Çift, o günkü mutluluklarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Beş çocuk doğurup altıncının hayalini kuruyordu... Eski model 50 yaşında ebe olmaya karar verdi Haberi görüntüle





Jamie ve Jools Oliver, 2000 yılında hayatlarını resmen birleştirdiler.





Çift, evlilik yıldönümlerini 2023 yazında ailece çıktıkları Maldivler tatilinde kutlamıştı.





Bu yıl ise evlilik yeminlerini yenilemek için Las Vegas'ı seçtiler.





Haberin Devamı

ONLAR BİRBİRLERİNİN GENÇLİK AŞKI

İlişkilerinin geçmişine baktığımızda Jamie ve eski bir model olan Jools Oliver, birbirlerinin ilk ciddi aşkı. Tanıştıklarında her ikisi de 17 yaşındaydı.

Lise yıllarında birbirlerine aşık olan çift, bu gençlik aşkını evliliğe taşıdı.

Bir dönem James Oliver çalışmak için Tokyo'ya gitti. O sırada da birbirlerine her gün mektup yazdılar. Şimdi ise mutlu bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar.