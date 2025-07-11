Her gÃ¼n yeni bir aÅŸk sÃ¶ylentisinin merkezinde... Ama bu kez gÃ¼zelliÄŸi fazla etkili olmadÄ±: Benim iÃ§in Ã§ok yaÅŸlÄ±

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Ama Vergara, modellik, oyunculuk derken Hollywood'da kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± elde etti. Kendisinin de sÃ¶ylediÄŸi gibi kariyerindeki bu hÄ±zlÄ± yÃ¼kseliÅŸin en Ã¶nemli nedeni elbette gÃ¼zelliÄŸiydi.

Bu ÅŸekilde ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± attÄ±.

SonrasÄ±nda yine kendisinin itiraf ettiÄŸi gibi geldiÄŸi yerde yani merdivenin Ã¼st basamaklarÄ±nda tutunabilmek iÃ§in de Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerekti.

SonuÃ§ olarak Vergara, baÅŸka bir Ã¼lkeden geldiÄŸi, bÃ¶ylesine kabul gÃ¶rmenin zor olduÄŸu, nice yeteneÄŸin heba olup gittiÄŸi Hollywood'da kendi "kraliÃ§eliÄŸini" ilan etti.

Åžimdi ise hayatÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.



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ADI, ÃœNLÃœ MODELÄ°N ESKÄ° KOCASIYLA ANILIYOR

Ä°ki yÄ±l Ã¶nce ikinci kocasÄ± Joe Manganiello'dan boÅŸanan Sofia Vergara, bir sÃ¼re de ortopedik cerrah Justin Saliman ile aÅŸk yaÅŸadÄ±. Ama bu iliÅŸki beklendiÄŸi kadar uzun Ã¶mÃ¼rÃ¼ olmadÄ±.

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Bir ara Ã¼nlÃ¼ F1 pilotu Lewis Hamilton ile adÄ± anÄ±ldÄ±. Daha geÃ§tiÄŸimiz hafta ise kendisinden GenÃ§, giriÅŸimci Dough Chpabbot ile samimiyeti dikkat Ã§ekti.

Sofia Vergara geÃ§tiÄŸimiz hafta sonundan itibaren bambaÅŸka ve heyecan verici bir isimle birlikte anÄ±lÄ±yor. Ancak bu kez durum biraz karmaÅŸÄ±k gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce 53'Ã¼ncÃ¼ yaÅŸÄ±nÄ± kutlayan Sofia Vergara'nÄ±n adÄ± bu kez model Gisele BÃ¼ndchen'in eski kocasÄ±, Amerikan futbolu yÄ±ldÄ±zÄ± Tom Brady ile yan yana geÃ§iyor.Â

Tom Brady, 2009 ile 2022 arasÄ±nda top model Gisele BÃ¼ndchen ile evliydi. Bu evlilikten bir erkek, bir kÄ±z iki Ã§ocuklarÄ± oldu. Brady'nin eski sevgilisi Bridget Moynahan'dan da bir oÄŸlu bulunuyor.Â





LÃœKS YATTAKÄ° PARTÄ°DE FLÃ–RT ETTÄ°KLERÄ° Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ

Ä°ddialara gÃ¶re Vergara ve 47 yaÅŸÄ±ndaki Brady, geÃ§en hafta sonu Luminara adlÄ± sÃ¼per yatta verilen bir partide tanÄ±ÅŸtÄ±.

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Brady, Vergara'nÄ±n yanÄ±na oturmak istedi. O gece orada bulunan diÄŸer davetlilere bakÄ±lÄ±rsa ikili saatler boyunca birbirleriyle flÃ¶rt etti durdu.

AslÄ±nda o yattaki partide Irina Shayk, Tessa Thompson, Patrick Schwarzenegger gibi bir dolu Ã¼nlÃ¼ vardÄ±. Yine de Sofia Vergara ile Tom Brady'nin samimiyeti ve flÃ¶rtÃ¶z tavÄ±rlarÄ± bu Ã¼nlÃ¼lerin hepsini gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±.

Yattaki misafirliÄŸin ardÄ±ndan ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Vergara ve Brady, Ä°spanya'nÄ±n gÃ¶zde tatil beldesi Ibiza adasÄ±nda karaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°kili, orada da birlikte vakit geÃ§irdi.

Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼zerine Sofia Vergara ile Tom Brady'nin yeni bir aÅŸkta adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileri yayÄ±ldÄ±.

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'BENÄ°M Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK YAÅžLI DEMEDÄ°... ASLA BÃ–YLE BÄ°R ÅžEY SÃ–YLEMEZ'

Fakat sonrasÄ±nda Brady'nin aÄŸzÄ±ndan bambaÅŸka bir sÃ¶z daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¶ylentilere gÃ¶re Brady, kendisinden altÄ± yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olan Vergara hakkÄ±nda "Ã‡ok yaÅŸlÄ±" dedi..

Belki baÅŸka bir zaman olsa bu iddialar birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde unutulup giderdi. Bu kez Ã¶yle olmadÄ±. Brady'nin; Vergara hakkÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len "Ã‡ok yaÅŸlÄ±" tanÄ±mlamasÄ± bir kartopu gibi bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve sonunda bir Ã§Ä±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Hatta durum Ã¶yle bir hale geldi ki Brady'nin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ bu magazin sÃ¶ylentisi hakkÄ±nda People dergisine bir aÃ§Ä±klama yapma gereÄŸi duydu.

SÃ¶zcÃ¼ "Tom Brady'nin Sofia Vergara ile romantik iliÅŸkiye girmeyi hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸi, Ã§Ã¼nkÃ¼ onu kendisi iÃ§in Ã§ok yaÅŸlÄ± bulduÄŸu" iddiasÄ±nÄ± kesin bir dille yalanladÄ±.

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AÃ§Ä±klamada "Tom bÃ¶yle bir ÅŸeyi asla sÃ¶ylemedi ve asla sÃ¶ylemez. BunlarÄ±n hepsi uydurma" denildi.

Bu arada Sofia Vergara da 10 Temmuz'da 53 yaÅŸÄ±na girdi. YÄ±ldÄ±z, her zamanki gibi yine yaz gÃ¼nÃ¼ne uygun bir kutlama yaptÄ±. Ãœzerinde beyaz bikinisiyle Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmayÄ± ihmal etmedi.





Sofia Vergara,, ilk evliliÄŸini Ã¼lkesi Kolombiya'da lise aÅŸkÄ± Joe Gonzalez ise 1991 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±. Ã‡ok genÃ§ yaÅŸta oÄŸlu Manolo'yu dÃ¼nyaya getirdi.Â





ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±ktan sonra da meslektaÅŸÄ± Joe Manganiello ile 2015 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Fakat bu evlilik geÃ§en yÄ±l bitti.

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