Her gÃ¼n dÃ¼ÄŸÃ¼ndeki gibi olur mu ÃœÃ§ Ã§ocuklu annenin ev hali

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Schwarzenegger ile Shriver'Ä±n evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen dÃ¶rt Ã§ocuÄŸundan en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Katherine, oyuncu Chris Pratt ile kurduÄŸu yuvasÄ±nda gayet mutlu...

Hatta kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce iki kÄ±z evlatlarÄ±nÄ±n yanÄ±na bir de erkek evlatlarÄ± dÃ¼nyaya geldi.

35 yaÅŸÄ±ndaki Katherine Schwarzenegger ile 45 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu kocasÄ± Ã¼Ã§ Ã§ocuklu aileleriyle mutlu mesut yaÅŸayÄ±p gidiyorlar.

2019 yÄ±lÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiren Ã§iftin 2020 doÄŸumlu Lyla Maria ve 2022 doÄŸumlu Eloise Christina adÄ±nda iki tane kÄ±z Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Ã‡ift 2024'te de Ford Fitzgerald adÄ±nÄ± verdikleri bir erkek bebeÄŸe sahip oldu.Â

Bir baÅŸka deyiÅŸle Katherine Schwarzenegger ikiÅŸer yÄ±l arayla ve deyim yerindeyse durmadan Ã§ocuk doÄŸurdu.Â

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ZAMAN ZAMAN GÃœNLÃœK HAYATLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAÅžIYORÂ

Arnold Schwarzenegger'Ä± bÃ¼yÃ¼kbaba yapan ilk Ã§ocuÄŸu olan Katherine sÄ±k sÄ±k sosyal medya sayfasÄ±ndan gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±na dair paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yor.

Orada da sahip olduklarÄ± bÃ¼tÃ¼n servete raÄŸmen diÄŸer milyonlarcaÂ anne gibi evinin iÃ§inde her zaman bakÄ±mlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

Katherine ve Chris, Arnold Shwarzenegger ile Maria Shriver'a ardÄ± ardÄ±na Ã¼Ã§ torun verdi. Hem de her biri ikiÅŸer yÄ±l arayla.

Katherine aynÄ± zamanda Chris Pratt'Ä±n aradÄ±ÄŸÄ± huzuru bulmasÄ±nÄ± da saÄŸladÄ±. Pratt, ilk evliliÄŸini meslektaÅŸÄ± Anna Faris ile yapmÄ±ÅŸtÄ±. Hatta ondan bir erkek evlat sahibi oldu. Ama evlilik yÃ¼rÃ¼medi ve boÅŸandÄ±lar.

Chris Pratt, eski eÅŸi Faris'ten boÅŸandÄ±ktan sonra Katherine Schwarzenegger ile flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±. Bundan bir yÄ±l sonra da evlenme teklif etti. Fazla vakit geÃ§irmeden de evlendiler.

Sonra ardÄ± ardÄ±na iki tane kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya geldi. Lyla adlÄ± kÄ±zlarÄ± 2020'de, Eloise adÄ±nÄ± verdikleri kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ± da 2022 yÄ±lÄ±nda doÄŸdu.

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Ã‡iftin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeklerini beklediÄŸi de geÃ§en yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda duyuldu. Zaten kendisi de sosyal medya sayfasÄ±ndan bir kez daha hamile olduÄŸunu ilan etti.

Katherine ile Chris'in iki tane kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Ã§ocuÄŸu bulunuyor. ÃœnlÃ¼ Ã§ift, onlarÄ±n yÃ¼zlerini sosyal medyadan gÃ¶stermemeyi tercih ediyor.





Mutlu Ã§iftin yuvasÄ±na geÃ§en yÄ±l bir de erkek bebek eklendi.Â





ÃœNLÃœ BÄ°R OYUNCU OLAN DAMAT BÄ°R YANDAN DA HAYVANCILIK YAPIYOR

Kendileri tam tersi iÃ§in Ã§aba harcasa da Katherine Schwarzenegger ile Chris Pratt'Ä±n Ã¶zel hayatÄ± da Ã§ok ilgi Ã§ekiyor. Bunun nedeni de seÃ§tikleri yaÅŸam biÃ§imi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Pratt'in ek iÅŸi Ã§iftÃ§ilik.

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Chris Pratt, oyunculuÄŸun yanÄ± sÄ±ra hayvancÄ±lÄ±ÄŸa da gÃ¶nÃ¼l verdi. Hatta karÄ±sÄ± ve Ã§ocuklarÄ±yla hayatÄ±nÄ± da buna gÃ¶re kurdu. Still Water (Durgun Su) adlÄ± bu Ã§iftliklerinde hayvan beslemenin yanÄ± sÄ±ra meyve ve sebze de yetiÅŸtiriyorlar.Â

KayÄ±npederi gibi oyuncu olan Pratt ile Katherine Schwarzenegger'Ä±n elbette Los Angeles bÃ¶lgesinde gÃ¶steriÅŸli bir evleri var.

Hatta Ã§ift Pacific Pelisades'te bulunan malikanelerini geÃ§en yÄ±lÄ±n son dÃ¶neminde satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±. Sonra da arsa alÄ±p zevkine gÃ¶re bir ev inÅŸa ettirmeye baÅŸladÄ±.

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Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma yapalÄ±m... Arnold Schwarzengger, evinde hizmetli olarak Ã§alÄ±ÅŸan Mildred Baena ile karÄ±sÄ± Maria Shriver'Ä± aldattÄ±. Hatta ondan bir erkek Ã§ocuk sahibi de oldu. YÄ±llarca bu gerÃ§eÄŸi saklayan Schwarzenegger, sonunda itirafÄ±nÄ± yaptÄ± ve Shriver ile evliliÄŸi bitti. Schwarzenegger'Ä±n bu yasak iliÅŸkiden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Joseph Baena 27 yaÅŸÄ±nda. Bir baÅŸka deyiÅŸle kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸluyla aynÄ± yaÅŸta.

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