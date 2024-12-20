Kimi sevse sonu hep hüsran... Aşk acısına derman buldu

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Ama gönül ilişkileri konusunda bir türlü istikrarı tutturamadı. Genç yaşta yaptığı ilk evliliği yıkılalı çok uzun zaman oldu..: Bu kötü belki ama o dönemden geriye ona boyunu geçen bir erkek evlat yadigar kaldı.

Sonra büyük bir aşkla bir kere daha evlendi. Ama o da kendi iddiasına göre çocuk doğurmak istemediği için bitti.

Bunun ardından tıpkı kendisi gibi evlenip boşanmış bir sevgili buldu. Tam her şey yolunda derken o aşkın sonu da hüsran oldu.

Peki bütün bunların ardından o ne mi yaptı? Hayata küsüp ne kadar talihsiz olduğuna dertlenmek yerine her zaman bu gibi durumlarda yaptığını elbette...

Kendini ailesinin ve dostlarının yanına attı ve hayatın keyifli yanlarından payına düşeni almaya çalıştı.

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HER AYRILIĞIN ARDINDAN AYNI POZLAR

Böyle uzun uzun Sofia Vergara'dan söz ettiğimizi herkes anladı büyük olasılıkla...

52 yaşındaki Vergara ile ikinci eşi Joe Manganiello'nun 2015'te başlayan evliliği bu yıl bitti. Onun ardından ortopedik cerrah Justin Saliman ile bir aşk yaşamaya başladı.

İlk bakışta uzun süreli bir ilişki olacak gibi görünüyordu bu. Çünkü tam da Vergara'nın hayalindeki sevgiliydi Saliman...

Daha önce evlenip boşanmıştı... Çocuk isteyecek değildi, çünkü zaten eski evliliğinden iki çocuk babasıydı. Daha da ötesinde iyi bir mesleği vardı ve fiziksel olarak da çekici bir adamdı.

Ama Vergara'nın bu ilişkisi de yürümedi... Bir zamanlar birlikte Avrupa tatillerine çıkan, Vergara'nın yakın çevresinin giderek alıştığı ve benimsediği Saliman ile ilişkisi de sona erdi güzel yıldızın.

YİNE KENDİNİ EĞLENCEYE VERDİ

Arkadaşlarının söylediği gibi yaşam coşkusuyla dolu olan Vergara, bu ayrılık sonrası da kendini eğlenceye verdi.

Bunun kanıtlarını da sosyal medya hesabından dosta düşmana ilan ediyor zaten.

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Sofia Vergara, önceki gün bir gece gezmesine çıkmadan önce yine evinin banyosuna girdi ve o gece için seçtiği kıyafetle ayna karşısında bir fotoğraf çekti. Sonra da onu sosyal medya hesabından paylaştı.

O gezme için siyah bir pantolonun üzerine transparan detaylarıyla dikkat çeken bir büstiyer giymişti Vergara.

Güzel yıldız o gece eğlencesinde çekilen başka pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

BOŞANMASI OLAY OLMUŞTU

Sofia Vergara ile Joe Manganiello'nun boşanma haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Her yerde mutlu aşk tablosu çizen çiftin neden böyle bir karar aldığı da büyük merak konusu olmuştu...

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Vergara "Joe benden çocuk doğurmamı istedi. Ama benim zaten bir oğlum var ve bu yaştan sonra çocuk büyütmek değil torun sevmek istiyorum" diyerek kendince bunun nedenini açıklamıştı.

Fakat Mangoniello uzun süren bir sessizliğin ardından bunun gerçeği yansıtmadığını belirterek "Ben Sofia'yı bana çocuk doğurması için zorlayacak biri değilim" diyerek Vergara'nın sözlerini yalanlamıştı.

ESKİ KOCASININ AŞKI SÜRÜYOR... KENDİSİ YİNE YALNIZ KALDI

Boşanmanın ardından Manganiello genç meslektaşı Caitlin O'Connor ile yeni bir aşka yelken açtı. Bu yeni ilişki de gayet uyumlu bir şekilde sürüyor.

Vergara ise ortopedik cerrah Justin Saliman ile aşk yaşamaya başladı.

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Uzun süre ilişkisini saklayan Vergara en sonunda geçirdiği diz ameliyatının ardından Saliman ile sevgili olduklarını ilan etti. Ama bu ilişki de sadece bir yılda bitti.

Vergara, Saliman ile ayrıldıklarını da "Artık yarı bekar sayılırım" tarzı tuhaf bir açıklamayla duyurdu.