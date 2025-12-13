Hepsi bir araya geldi, barÄ±ÅŸ mesajÄ± verdi: ÃœnlÃ¼ aileden yeni yÄ±l pozu

Haberin DevamÄ±

Adettendir... YaklaÅŸan ve yeni umutlar taÅŸÄ±yan yeni yÄ±l nedeniyle herkes Ã§eÅŸitli yollarla sevdiklerine iyi dileklerini ifade eder. Eskiden bu tebrik kartlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lÄ±rdÄ±.

Belki yine az da olsa yakÄ±nlarÄ±na yeni yÄ±l iÃ§in kart gÃ¶nderen vardÄ±r. Ama genel anlamda bunun yerini sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± aldÄ±. Son bir haftadÄ±r dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki kraliyet aileleri de birer birer yaklaÅŸan yeni yÄ±l iÃ§in aile pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor sosyal medya sayfalarÄ±nda.

Ä°ÅŸte bunlara yeni bir halka da ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinden eklendi.

Ã‡OCUKLAR, TORUNLAR, DAMAT GELÄ°N... HEPSÄ° BÄ°R ARADA

Kral Abdullah, KraliÃ§e Rania, Ã§ocuklarÄ± Veliaht Prens HÃ¼seyin, karÄ±sÄ± Prenses Rajwa, bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Prenses Ä°man, kocasÄ± Jameel Thermiotis, kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ± Prenses Salma ve Prens Hashem ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Tabii torunlarÄ±nÄ± da ihmal etmediler. Rajwa ile HÃ¼seyin'in kÄ±zÄ± Ä°man'Ä±, Rania kucaÄŸÄ±na aldÄ±. Ä°man ile Jameel'in kÄ±zÄ± Amina'yÄ± da kocasÄ± Kral Abdullah...

Mutlu aile, konutlarÄ±nÄ±n bahÃ§esinde neÅŸe iÃ§inde verdikleri bu poz iÃ§in belli ki Ã¶zel olarak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. Herkesin giyim kuÅŸamÄ±ndaki renk uyumu da dikkat Ã§ekiciydi doÄŸrusu.

ÃœrdÃ¼n kraliyet Ã§ifti bu kez yeni yÄ±l pozu iÃ§in sadece kendileri kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§medi. Rania ve Abdullah, Ã§ocuklarÄ± HÃ¼seyin, Ä°man, Selma ve Hashem'in yanÄ± sÄ±ra gelinleri Rajwa, damatlarÄ± Jameel, bÃ¼yÃ¼k torunlarÄ± Ä°man ve kÃ¼Ã§Ã¼k torunlarÄ± Amina ile poz verdi.





BÃœTÃœN DÃœNYAYA BARIÅž DÄ°LEDÄ°

Bu poz kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesabÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra KraliÃ§e Rania ve Prens HÃ¼seyin'in Instagram hesaplarÄ±ndan da paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Rania bu neÅŸeli aile pozunun yanÄ±na "BarÄ±ÅŸ taÅŸÄ±yan ve nesiller arasÄ±nda umut dallarÄ±nÄ±n yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yeni yÄ±l diliyoruz" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±. Onun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden de karÅŸÄ±lÄ±k olarak iyi dilek yorumlarÄ± geldi.

Ailenin yeni yÄ±l pozunda en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±, kadÄ±nlarÄ±n da erkeklerin de birbirine uyumlu renkte giyinmesi oldu.





1993 yÄ±lÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlenen Rania ile HÃ¼seyin, bundan iki yÄ±l Ã¶nce ardÄ± ardÄ±na iki dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±. Ã–nce bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Ä°man ile Jameel Thermiotis evlendi. Bu yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda genÃ§ Ã§iftin Amina adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±zlarÄ± doÄŸdu.

Â

Ã‡iftin bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Prens HÃ¼seyin ile Prenses Rajwa da 2023'Ã¼n haziran ayÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Onlar da halasÄ±yla aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan Ä°man'Ä± geÃ§en yÄ±l AÄŸustos ayÄ±nda kucaklarÄ±na aldÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k prenses bu yaz bir yaÅŸÄ±na girdi.

KraliÃ§e Rania, zaman zaman iki torunuyla Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.

Â