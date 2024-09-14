ArkadaÅŸÄ±na Ã¶zenirdi, sonunda kendi de aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± buldu: Hep bÃ¶yle bir iliÅŸki istemiÅŸti

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Bir tek ayrÄ±ntÄ± hariÃ§!

Tam anlamÄ±yla yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼recek bir Ã¶zel hayat kuramadÄ±. Her ne kadar Ã¶zel hayatÄ±nda hiÃ§ yalnÄ±z kalmadÄ±ysa da, sinema dÃ¼nyasÄ±ndan gÃ¼zel ve Ã¼nlÃ¼ kadÄ±nlarla aÅŸk yaÅŸayÄ±p evlense de aradÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸa bir tÃ¼rlÃ¼ ulaÅŸamadÄ±.

Neredeyse bÃ¼tÃ¼n iliÅŸkileri hÃ¼sranla ve magazin basÄ±nÄ±na dedikodu malzemesi olarak bitti.

Ã‡EMBERÄ° YENÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°YLE KIRDIÂ

Ama ÅŸu anda birlikte olduÄŸu yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi Ines de Ramon ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda bu Ã§ember kÄ±rÄ±ldÄ±. 60 yaÅŸÄ±ndaki Pitt, 34 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi Ines de Ramon ile aradÄ±ÄŸÄ± huzurlu iliÅŸkiyi buldu...

AslÄ±nda epeydir Ines ile birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyordu Pitt. Sonunda geÃ§en hafta 81'inci Venedik Film Festivali'nin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±na genÃ§ kadÄ±nla el ele Ã§Ä±ktÄ± ve onu resmi olarak kameralarla, kamuoyuyla tanÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ oldu.

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The Wolfs adlÄ± filmde birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± meslektaÅŸÄ± George Clooney ve Amal Clooney'in yanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir gururla Ines de Ramon ile boy gÃ¶sterdi Brad Pittâ€¦

O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde de 2022 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte olan Brad Pitt ile Ines de Ramon'un mutluluÄŸu belli oluyordu zaten.





HEP CLOONEY Ã‡Ä°FTÄ°NÄ°N Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NE Ã–ZENÄ°RDÄ°

OK! dergisine konuÅŸan Pitt'e yakÄ±n bir kaynak "Brad'in Ines ile Ã§ok iyi bir iliÅŸkisi var. Venedik Film Festivali'nin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda da yanÄ±ndaki sevgilisinden bÃ¼yÃ¼k bir gurur duydu" dedi.

AynÄ± kaynak, Brad Pitt'in yÄ±llar boyunca meslektaÅŸÄ± George Clooney ve karÄ±sÄ± Amal'Ä±n iliÅŸkisine hayranlÄ±k duyduÄŸunu saklamadÄ±.

Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "ArkadaÅŸÄ± George'un karÄ±sÄ±yla iliÅŸkisi, aile hayatÄ± Brad Pitt'e her zaman ilham verdi.

Bu kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa Brad Pitt, dramalardan ve bÃ¼yÃ¼k Ã§alkantÄ±lardan uzak bir iliÅŸki istiyordu. Sonunda Ines de Ramon ile bunu buldu.





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KARÅžILAÅžMASINLAR DÄ°YE Ã–ZEL Ã‡ABA HARCANDI

Brad Pitt yeni aÅŸkÄ± Ines de Ramon ile Venedik kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda boy gÃ¶stermeden bir gÃ¼n Ã¶nce olaylÄ± bir ÅŸekilde boÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve hala gerginlik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eski karÄ±sÄ± Angelina Jolie de festivalin konuÄŸu oldu.

Opera sahnelerinin 'diva'sÄ± Maria Callas'Ä± canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Maria filmiyle festivale konuk olan Jolie ile Pitt'in karÅŸÄ±laÅŸmamasÄ± iÃ§in festival komitesi de Ã¶zel Ã¶nlemler aldÄ±. SonuÃ§ olarak eski Ã§ift Venedik'te hiÃ§ bir araya gelmedi.





HAYATINA GÄ°REN BÃœTÃœN KADINLARDAN FARKLIÂ

Brad Pitt'i hayatÄ±nÄ±n ikinci baharÄ±nda bu kadar mutlu eden Ines de Ramon Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n bugÃ¼ne kadar hayatÄ±na giren kadÄ±nlardan farklÄ± biri yeni sevgilisi.

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Elbette Hollywood piyasasÄ±na hiÃ§ yabancÄ± deÄŸil, ama yine de Pitt'in eski eÅŸleri Jennifer Aniston ve Angelina Jolie ya da eski niÅŸanlÄ±larÄ± Juliette Lewis ile Gwyneth Paltrow kadar da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde biri deÄŸil.

Ä°nce bedeni, uzun koyu renk saÃ§larÄ± ve gÃ¼zel gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ ile dikkat Ã§eken cezbedici bir kadÄ±n. BÃ¶yle olmasÄ±na raÄŸmen Pitt'in hayatÄ±na giren diÄŸer kadÄ±nlardan her anlamda Ã§ok farklÄ±.

Ines de Ramon her ne kadar mÃ¼cevher tasarÄ±mcÄ±sÄ± olarak tanÄ±nÄ±yor olsa da iyi bir eÄŸitim gÃ¶rmÃ¼ÅŸ bir genÃ§ kadÄ±n.





BÄ°R SÃœRÃœ YABANCI DÄ°L BÄ°LÄ°YOR

Ä°sviÃ§re'deki Cenevre Ãœniversitesi'nde iÅŸ idaresi eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼. 2013 yÄ±lÄ±nda okulunu bitiren genÃ§ kadÄ±n aynÄ± zamanda Ä°ngilizce dÄ±ÅŸÄ±nda Ä°spanyolca, FransÄ±zca ve Almanca biliyor.

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Ines de Ramon, okulunu bitirdikten sonra moda ve mÃ¼cevher tasarÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÅŸine yÃ¶neldi. Bir sÃ¼redir de Los Angeles merkezli bir mÃ¼cevher firmasÄ±nÄ±n yÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ±.

Ama onun donanÄ±mÄ± bu kadarla da sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Ines de Ramon aynÄ± samanda sertifikalÄ± bir saÄŸlÄ±k koÃ§u ve beslenme uzmanÄ±.

Ines de Ramon, Brad Pitt'in hayatÄ±na giren kadÄ±nlardan Ã§ok farklÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi.





ESKÄ° EÅžÄ° DE OYUNCUYDU

Ama o da eski eÅŸini yine Hollywood Ã§evresinden seÃ§ti. The Vampire Diaries adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan Paul Wesley ile 2019 yÄ±lÄ±nda evlenen de Ramon 2022'de boÅŸandÄ±.

Brad Pitt ile Ines de Ramon, ilk kez 2022 yÄ±lÄ±nda Los Angeles'taki Bono konserinde birlikte gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ler. Sonra da Meksika'da bir tatile Ã§Ä±ktÄ±lar.

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Daha Ã¶nceki aÅŸklarÄ±nÄ±n aksine Brad Pitt bu kez Ã¶zel hayatÄ±nÄ± meraklÄ± gÃ¶zlerden uzakta yaÅŸÄ±yor. Bunda sevgilisinin bu konudaki tercihinin de etkisi var kuÅŸkusuz.

Her ne kadar iliÅŸkilerinin baÅŸÄ±nda daha kapalÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m sergilese de Pitt sonunda George Clooney ile iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± The Wolfs filminin Venedik galasÄ±nda sevgilisinin elinden tuttu ve dÃ¼nyanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Ã‡iftin iliÅŸkisinin geleceÄŸini ise zaman gÃ¶sterecek.

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YakÄ±n Ã§evresine gÃ¶re Brad Pitt , Ines de Ramon ile aradÄ±ÄŸÄ± huzurlu iliÅŸkiyi buldu. Bu arada yeni iliÅŸkisiyle birlikte Pitt'in giyim tarzÄ±ndaki deÄŸiÅŸim de gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.Â

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