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Haber Giriş: 08.05.2020 - 16:50,Son Güncelleme:

Kerem Bürsin: Hep bir aidiyet sorunu yaşadım

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Kerem Bürsin: Hep bir aidiyet sorunu yaşadım
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NBA’de basketbol hayatını sürdüren Cedi Osman’ın bu haftaki Instagram canlı yayın konuğu Kerem Bürsin oldu.

Cedi Osman, ünlü oyuncuya Türkiye’ye geldiği ilk dönemde yaşadığı zorlukları sordu. Aidiyet sorunu yaşadığını dile getiren Bürsin şöyle konuştu: “Amerika’da ‘Nerelisin?’ diye soruyorlardı, ‘Türküm’ diyordum. ‘Tamam, yabancısın’ diyorlardı. Buraya gelince aksanı soruyorlar ‘Amerika’da büyüdüm’ diyorum, bu kez ‘Amerikalısın’ diyorlar. Hep bir aidiyet sorunu yaşadım. Türkiye’de baban ne iş yapıyor, ne saat takıyorsun, ne marka giyiyorsun mevzuları ön planda.”

PİYANO DERSİ ALACAK
Müziğin kendisi için önemli olduğunu ifade eden oyuncu, piyano dersleri almaya başlayacağını söyledi: “Gitar çalmayı seviyorum. Piyano çalmayı istiyorum. Bu sene derslere başlayacağım. Otel lobisinde, bir yerde bir piyano durur ya hayalim bir gün gidip onu çalmak.”

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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