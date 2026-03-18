Hem oyunculuktan hem çiftçilikten çok para kazandı: Şimdi servetini hamburgerci sevgilisinden bile koruma derdine düştü

İşte bu yüzden de kazandıkları servetleri yan işlerde değerlendiriyor. Birçoğu da ya kurdukları ya da ortak oldukları şirketler aracılığıyla ticarete atılıyor.

İşte bunlardan biri de Jennifer Garner…

VEFALI ESKİ EŞ AYNI ZAMANDA BİR İŞ KADINI

Ben Affleck ile 10 yılda biten evliliğinden üç çocuk sahibi olan 53 yaşındaki Garner, yıllardır hep "vefalı eski eş" olarak biliniyor.

Kendisini aldatıp yuvasını yıkmış olmasına rağmen sırf çocuklarının babası iyi olsun diye Jennifer Lopez ile boşanması sırasında da Affleck'in en büyük desteği oldu Garner.

İşte bu özelliği nedeniyle de olumlu puan topladı hep. Bir yandan eski kocasına, çocuklarının babasına yardımcı olurken bir yandan da sevgilisi John Miller ile ilişkisini ayakta tutmaya çalıştı.

Elbette Jennifer Garner'ın uzun süredir birlikte olduğu ve hayatını paylaştığı Miller'a saygısı ve sevgisi büyük.

Çünkü Miller da Garner'ın eski kocası Ben Affleck ile bir dönem "barışıyorlar" söylentilerine bile neden olan yakınlığına hoş görüyle yaklaştı.

Uzun sözün kısası Garner ile Miller, belli ki sağlam bir ilişki yürütüyorlar.

Garner, eski kocası ve üç çocuğunun babası, Jennifer Lopez ile boşanırken ona çok destek oldu.





SEVGİLİSİYLE EVLENMEK İÇİN BİR ŞARTI VAR

Ama bir de işin parayla ilgili kısmı var... Ki orası biraz değişik.

Çünkü söylenenlere göre onca fedakarlık yapan Jennifer Garner, yılların birikimi yani serveti söz konusu olduğunda bir "kaplana" dönüşüyor.

Gencecik yaşından beri oyunculuk yapan Garner bu süreçte 80 milyon dolarlık bir servet elde etti. Ama sadece mesleğiyle yetinmedi. Bir de ek iş kurdu kendine.

Aynı zamanda bir çiftliği de olan Garner, bir yandan da Once Upon a Farm adlı bir organik bebek yiyecekleri firmasının da sahibi.

Garner, çocukluğunun geçtiği büyükannesi ve büyükbabasına ait çiftliği, amcasından satın aldı. Şimdi kendisi burayı işletiyor.







SANILDIĞINDAN DAHA ZENGİN VE GELECEKTE SERVETİNİ KATLAYACAK

Her ne kadar dışarıdan bakıldığında gayet mütevazı görünse de Garner, bir kaynağın söylediğine göre sanıldığından daha zengin olabilir. Hatta gelecekte servetini de katlayabilir.

Aynı kaynak "Jennifer uzun vadeli yatırımlar yapıyor. Çocuklarının geleceğini göz önünde bulunduruyor. Her şeyin güvenli bir şekilde ilerlediğinden emin olmak istiyor" diye konuştu.

Belli ki Garner'ın girişimci zekası onun aşk hayatına da yön verdi.

2018 yılından bu yana bir hamburger zincirinin CEO'su John Miller ile birlikte. Belli ki iki sevgili iş hayatı konusunda da birbirlerine akıl veriyorlar.

Ama Jennifer Garner'ın hiç gözardı etmediği bir durum da var kaynaklara göre. Günün birinde Miller ile evlenecekse eğer onunla bir evlilik anlaşması yapmayı şart koşuyor.

SEVGİLİSİ BİR HAMBURGER ZİNCİRİNİN CEO'SU

Böylece amacı da yıllarca emek harcayıp kazandığı servetini koruma altına almak. Hem kendisi hem de üç çocuğu için rahat bir gelecek inşa etmek.

Daha önce iki kez evlenip boşanan Garner, aşkın da evliliklerin de sonsuza kadar sürmeyebileceğinden emin olduğu için kendince böyle bir önlem almaya çabalıyor.

Garner ile Miller'a yakın bir kaynağa bakılırsa ünlü oyuncu "John Miller ile evlenmek için asla parasını tehlikeye atmayacak. Diğer yandan Miller da kendi kazancı olan gururlu bir adam. "

Dolayısıyla görünüşe göre Jennifer Garner'ın evlilik anlaşması konusundaki bu sarsılmaz düşüncesi ikilinin aşkını da olumsuz etkilemeyecek.

ORGANİK BEBEK YİYECEKLERİ ŞİRKETİNİN KURUCU ORTAKLARINDAN

Jennifer Garner, bir süre önce halka arz edilen bebek maması şirketinin ürünlerini de kendi kurduğu çiftlikte yetiştiriyor.

Bir başka deyişle o da toprakla bütünleşen ünlülerden biri.

Aslına bakılırsa Garner, büyükannesi ve dedesine ait olan çiftliği yıllar sonra amcasından satın aldı ve organik tarıma başladı.

Şimdi traktöründen tarım gereçlerine her ayrıntıya sahip bu çiftlik. Ama satın alındığında ne elektrik vardı ne de su.

ÇOCUKLUĞU BU ÇİFTLİKTE GEÇMİŞTİ

Hatta Jennifer Garner'ın annesinin anlattığına göre güzel yıldızın büyükbabası burayı Birinci Dünya Savaşı'na katıldığı için kendisine verilen ikramiye ile satın almıştı.

Zaman içinde o küçük araziye yenilerini de ekledi aile. Orada patates, fasulye, domates, soğan ve salatalık yetiştirmeye başladı. Ayrıca tavuk ve inekler de beslediler.

Garner da çocukluğunu orada geçirdi. Sonunda çiftliği satın aldı ve kendine de görünüşe göre epey kazançlı bir ek iş yarattı.

Jennifer Garner, şu ana kadar 80 milyon dolarlık bir servet yaptı. Onu yakından tanıyanlara göre yakın gelecekte daha da zengin olabilir. Yıldızın tek amacı hem üç çocuğunun hem de kendisinin geleceğini garanti altına almak. Bu yüzden çok seviyor ve iyi geçiniyor olsa da servetini sevgilisi John Miller'dan bile korumak istiyor. Bunun için de şartı evlilik anlaşması!