Hem kocasının hem kendisinin milyonları var... 20 yıldır aynı yamalı pantolonu giyiyorum... Ayakkabılarımın tabanını üç yılda bir yenilerim

Haberin Devamı

Günlük hayatlarında bile ünlü markaların imzasını taşıyan kıyafetler, ayakkabılar giyip yine böyle pahalı aksesuarlar kullananlar da var tabii ki.

Ama tam da bunun tersini yapan da var... Ünlü bir oyuncu için kulağa tuhaf gelse de yıllar boyu aynı yamalı pantolonu giyen, ayakkabılarının tabanını tamirletip tamirletip giyen birileri de var.

Ki zaten bu ünlü, son 7 yıldır kocasıyla birlikte hayatını tamamen değiştirdi. O sırada küçük olan ilk çocuklarını yanlarına alıp çiftlik hayatına geçtiler. Sonrasında ikinci çocukları da o çiftlikte dünyaya geldi zaten.

Bu ünlü giyimi kuşamıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

20 YILDIR AYNI PANTOLONLARI GİYİYOR

Bu anlattığımız ünlü çift Ian Somerhalder ile karısı Nikki Red… İkisi de TV ve sinema dünyasında ünlü olan Somerhalder ile Reed, son 7 yıldır çiftlik evlerinde yaşayıp doğayla bütünleşmiş bir hayat yaşıyorlar...

Üstelik Nikki Reed'in anlattığına göre sadece yaşadıkları ortam açısından değil giyim kuşam olarak da Hollywood tarzından farklı bir seçim yapmış durumdalar.

Nikki Reed, katıldığı bir sohbet programında 20 yıldır aynı kıyafetleri ve aynı ayakkabıları giydiğini anlattı. Ian Somerhalder ile mutlu bir evliliği olan Reed, eski kot pantolonlarıyla bir türlü vedalaşmadığını anlattı.

Hatta "Eğer size arka ceplerini gösterebilseydim, annemin yırtık yerleri yamamamam için nasıl yardım ettiğini görürdünüz" dedi.





AYAKKABILARININ TABANLARINI ÜÇ YILDA BİR YENİLETİYOR

Nikki Reed, ayakkabılarını da yıllarca giydiğini anlattı. Son 15 yıldır aynı ayakkabıları giydiğini söyleyen Reed, üç yılda bir tabanlarını tamir ettirip yenilettiğini sözlerine ekledi.

Nikki Reed neden böyle yaptığını da şöyle anlattı: "Hep her şeyin daha fazlasının istendiği bir kültürde yaşıyoruz. Ama ben daha fazlasını istemiyorum."

Haberin Devamı

Somerhalder ile evliliğinden 8 yaşında bir kızı ve 2 yaşında bir erkek evladı olan Nikki Reed, kıyafet ya da ayakkabı alırken kaliteli ve uzun süre dayanabilecek olanları seçtiğini söyledi.

Eşyalarını olabildiğince uzun süre kullanmaya çalıştığını söyleyen Nikki Reed "Herhangi bir şeyi satın almadan önce ne kadar süre dayanacağını düşünüyorum" diyerek tüketime yaklaşımını anlattı.

Aslına bakılırsa Nikki ve kocası Ian Somerhalder; zaten çiftlikte doğal hayatı seçtikleri anda dünyaya bakışları da değişti.

Bu konuyu da Ian Somerhalder daha önce verdiği röportajlarda defalarca ifade etti.

Nikki Reed ile Ian Somerhalder'ın 10 milyon doların üzerinde serveti var.

Haberin Devamı





YEDİ YIL ÖNCE HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİLER

Vampire Diaries adlı diziyle şöhreti bulan 47 yaşındaki Ian Somerhalder ile Twilight serisiyle tanınan 38 yaşındaki eşi Nikki Reed bundan yaklaşık yedi yıl önce tası tarağı toplayıp doğanın kollarında yaşamaya gittiler. Görünüşe göre de bu kararlarından son derece memnun kaldılar.

Ian Somerhalder, geçtiğimiz günlerde E!News'a verdiği röportajda ailesiyle birlikte sürdürdüğü bu sakin çiftlik hayatının Hollywood'un ışıltılı dünyasından çok daha tatmin edici olduğunu söyledi.

Somerhalder, o röportajda yeni film ya da dizi projelerinden söz etmek yerine "İnsanların biraz mısırı benim de fasulyem var" diye konuştu.

Haberin Devamı

Bu sürdürdükleri hayatın "Çok havalı" olduğunu belirtti Somerhalder. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimseye nispet yapmaya çalışmıyorum ama bu hayat çok daha bereketli ve insana kendini çok daha yüce hissettiriyor."





'BU HAYATIN DA ZORLUKLARI VAR'

Yine de ünlü oyuncu bu hayatın zorlukları olduğunu da eklemeden geçmedi. Çiftlik hayatının "ödül gibi" birçok yanını olduğunu ama bunun da bazı başarısızlıklardan geçmeden elde edilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Ian Somerhalder " Ektiğiniz bazı şeylerin işe yaramadığını görüyorsunuz. Ama bazılarının da işe yaradığını fark ediyorsunuz" diye anlattı bu durumu.

Haberin Devamı

Çiftlikte yaşamanın insanları kendi ailesine ve çocuklarına yaklaştırdığı gibi aynı şekilde komşularıyla da hayatı paylaşmaya yönelttiğini sözlerine ekledi.

Oyuncu, iki küçük çocuğunu da bu hayatın içine aktif olarak dahil ettiğini de belirtti. Bu şekilde de hem toplumla hem de doğayla güçlü bağlantı kurmalarının yolunu açtığını söyledi.

Somerhalder bu konuda şunları söyledi: ""Ebeveynlerimin bize çok erken öğrettiği şey, etrafınıza bakarsanız, doğada bir denge olduğudur" dedi.

Sonra da şunları söyledi: "Aldığınızdan daha fazlasını geri verirseniz, o zaman muazzam bir sağlık, mutluluk, başarı ve insanların istediği, hayalini kurduğu her şeyi bulabilirsiniz."





YİYECEKLERİNİN ÇOĞUNU KENDİLERİ ÜRETİYORLAR

E! News'a, gözlerden uzak bir çiftlikte yaşamanın nasıl olduğunu anlattı Ian Somerhalder. Bunun Hollywood tarzı yaşamdan çok daha huzur dolu bir yaşam olduğunu söyledi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir sürü iş var. Bunca yaşam formunu bir arada görmek inanılmaz. Ve bütün bu farklı yaşam formlarının çiftlikte nasıl bir arada hayata tutunduğunu görmek muhteşem."

Ian Somerhalder'ın anlattığına göre ünlü çift, yedikleri yiyeceklerin çoğunu kendileri üretiyorlar. Çiftliklerinde yiyebilecekleri sebzelerin yanı sıra lavantadan biberiyeye kadar çeşit çeşit bitki yetiştiriyorlar. Ayrıca aralarında inek, eşek ve keçilerin de bulunduğu tam 18 tane da hayvan besliyorlar.





OĞLUNU BU ÇİFTLİKTE DÜNYAYA GETİRDİ

Bu arada Ian Somerhalder ve Nikki Reed'in ikinci bebeği de hastane yerine bu çiftlik evinde dünyaya geldi.

Doğum sırasında yanında kendisine yardımcı olan iki ebe bulunan Reed, bunun "dönüştürücü" bir deneyim olduğunu söylemişti.

Hatta o sırada çekilen fotoğraflarından bazılarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı Reed.