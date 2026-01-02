Hem işte kazandı hem de aşkta… Yüzüğü parmağında, sevdiği yanında… Geriye bir tek gelin olmak kaldı!

Haberin Devamı

Birçoğumuz gibi ünlüler de yılın sonunda 2025’i nasıl geçirdiklerini gösteren, içinde geçen yıldan birçok fotoğraf bulunan paylaşımlarla seneye veda ettiler ve yeni yıl dileklerini paylaştılar.

Bunlardan biri de 2025’i hem işte hem de aşkta kazanarak geçiren Dua Lipa oldu.





2025'İ EN GÜZEL GEÇİREN ÜNLÜLERİN BAŞINDA GELİYOR

2025 yılının fotoğraflarla süslü bir özetini Instagram hesabından paylaşan Dua Lipa bu fotoğrafların arasına bir de nişanlısı Callum Turner'ın ona evlenme teklif ederken parmağına taktığı 25 bin sterlinlik göz alıcı nişan yüzüğünü koydu.

Ve bu fotoğrafları da “Hayat gittikçe daha iyiye gidiyor" notuyla paylaştı.

Ağustos ayında 30 yaşına basan Dua Lipa bu yıl hem nişanlandı hem de kapalı gişe geçen dünya turnesini tamamlayarak mesleki anlamda da oldukça başarılı bir yıl geçirdi.

ALBÜMÜ YOK SATTI, TURNESİNİ MİLYONLAR İZLEDİ

Dua Lipa son stüdyo albümünün adını taşıyan ve 92 gösteriden sonra Mexico City'de sona eren dünya turnesi Radical Optimism'i de yakın zamanda tamamladı. Ünlü şarkıcı turneye Kasım 2024'te Singapur'da başlamıştı.

Hayranlarına duygusal bir mesaj yazan Dua Lipa onlara “Ne hayat ama. Ne büyük bir mutluluk. En doyurucu bir buçuk yıl için Radical Optimism'e teşekkür ederim. Geçen Mayıs ayından beri 92 gösteri ~ dünyanın dört bir yanında en iyilerle birlikte!!!! 'İnanılmaz derecede minnettarım. Hala sindirmeye çalışıyorum ~ biraz zaman alabilir... ama şimdilik teşekkür ederim ve sizi çok seviyorum!!!!! RADICAL OPTIMISM SONSUZA DEK!!!” diye seslendi.

Ünlü şarkıcı dünya turnesi boyunca Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Okyanusya ve Güney Amerika'da konserler verdi ve turne sadece ilk 44 gösterisinde 112,3 milyon dolar hasılat elde etti ve 960.000 bilet sattı. Turun ikinci kısmının da en az bu kadar gelir kazandığı ve Dua Lipa’nın büyük servetine milyonlar eklediği konuşuluyor.

İŞTE KAZANIRKEN AŞKTA DA KAZANDI

İş hayatında büyük başarılar kazanan Dua Lipa için yılın en güzel kısmı şüphesiz 2 yıldır birlikte olduğu İngiliz sinema yıldızı Callum Turner’la nişanlanması oldu.

Dua Lipa ve Callum Turner ilk olarak Ocak 2024'te sevgili olarak ortaya çıktılar ve yılbaşıyla birlikte ilişkilerinin ikinci yılını da kutlamış oldular. Ve çift en sonunda geçen yaz, haziran ayında nişanlandıklarını duyurdular.

Dua Lipa bu mutlu aşkın en özel anlarını sık sık Instagram hesabından paylaşmaya devam ederken Callum Turner da ilk kez yakın zaman önce nişanlısıyla ilgili konuşmuş ve ona ne kadar aşık olduğunu anlatmıştı.

OKUDUKLARI KİTAP SAYESİNDE TANIŞMIŞLAR

Sevgilisinin dünyanın en güzel kadını olduğunu söyleyen ünlü oyuncu hayranların en çok merak ettiği sorulardan birini de cevaplamış ve Dua Lipa ile nasıl tanıştıklarını anlatmıştı.

Daha önce defalarca karşılaşıp aynı ortamlarda bulunsalar da bir araya gelemeyen ikilinin aşk hikâyesinin başlangıcını Callum Turner “Bunun gibi bir sürü karşılaşmamız oldu ve sonra, ikimiz de müsait olduğumuzda, ikimiz de bekardık ve her neyse, onun dünyanın en güzel kadını olduğunu düşündüm” derken onları okudukları kitabın bir araya getirdiğini itiraf etti.

Ortak bir arkadaşlarının doğum günü partisinde karşılaşan iki genç yıldız o anda aynı kitabı okumaya başlamışlardı ve bu konuda sohbetleri koyulaştıkça birbirlerinden etkilenmeye başladılar.

Haberin Devamı





AŞKTAN KAÇMAKTAN VAZGEÇTİ: SAVUNMASIZIM!

Dua Lipa Callum Turner’la nişanlandığını duyururken “Evet, nişanlandık. Bu çok heyecan verici bir durum” demiş ve gelecek planlarını "Birlikte yaşlanmaya, hayatı paylaşmaya ve sonsuza kadar en iyi arkadaş olmaya karar vermek gerçekten özel bir duygu” sözleriyle anlatmıştı.

Dua Lipa bir röportajında da “kalbini korumaktan vazgeçtiğini” söylemiş ve böylece geçmişte aşktan kaçtığını itiraf etmişti ve Callum Turner’a yoğun bir şekilde aşık olduğunu ve aşkın getirdiği savunmasızlığı kabul etmenin ne kadar güzel olduğunu anlatmıştı.