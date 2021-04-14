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Haber Giriş: 14.04.2021 - 09:17 | Son Güncelleme:

Hem ismimi hem şarkımı çaldı

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“KALBİME Gömerim O Zaman” şarkısıyla ünlenen Gökçe Kırgız’ın, eserini ve markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla Gökçe Kırgız Doğan’a açtığı davanın ilk duruşması İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Gökçe Kırgız’ın iddiasına göre, 2006’da henüz bir lise öğrencisiyken seslendirdiği “Kalbime Gömerim O Zaman” büyük ilgi gördü. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan Gökçe Kırgız Doğan şarkıyı sahiplendi. Şarkıyı kendisinin seslendirdiğini, söz ve bestesinin kendisine ait olduğunu öne süren Doğan, ‘Merve’ olan ismini ‘Gökçe Kırgız’ şeklinde değiştirerek TV programlarına konuk oldu. Duruşmaya avukatıyla katılan Gökçe Kırgız, 252 bin liralık tazminat talep etti. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. 

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