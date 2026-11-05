Hem işinden hem de evliliğinden oldu… İflas ve ayrılık haberi aynı anda geldi!

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Uzun ve başarılı oyunculuk kariyeri boyunca 150’den fazla yapımda rol alan, en çok canlandırdığı sert kanun adımı rolleriyle tanınan usta aktör Dean Norris’in iflas başvurusu yapması özel hayatıyla ilgili gizlediği gerçeği de ortaya çıkardı.

Özellikle Breaking Bad dizisinde canlandırdığı rolle hatırlanan usta oyuncu Dean Norris’in gizli boşanması, 1 milyon dolarlık iflas başvurusuyla gün yüzüne çıktı

Dean Norris ve beş çocuğunun annesi, eşi Bridget Norris’in geçen sene ayrıldıkları ancak bunu kamuoyundan gizledikleri ortaya çıktı.

Ünlü çift bir yandan bu ayrılık sürecini yaşarken bir yandan da ciddi bir mali borç yüküyle karşı karşıya.

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Magazin basınının ortaya çıkardığı mahkeme belgelerine göre Bridget Norris 14 Şubat 2025 tarihinde “Breaking Bad” dizisiyle tanınan eşine sessizce boşanma davası açtı.

Tam da Sevgililer Günü’nde gelen bu hamleye ünlü oyuncu Dean Norris iki ay sonra, aynı yılın mayıs ayında yanıt verdi ancak çiftin boşanma süreci henüz tamamlanmadı.

Ayrılık haberi, çiftin mali sorunlarla boğuştuğu bir döneme denk geldi. Ünlü çiftin Kaliforniya’nın Temecula kentinde bulunan restoranları “Swing Inn Cafe” için 25 Eylül’de “Chapter 11” (yeniden yapılandırma odaklı) iflas başvurusunda bulunduğu da ortaya çıktı.

Belgelere göre şirketin 147.809,58 dolarlık varlığına karşılık 1.811.598,46 dolarlık borcu bulunuyor. “Chapter 11” iflas süreci, bir şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için borçlarını yeniden yapılandırmasına olanak tanıyor.

Çiftin 2002 yılında satın aldıkları, eski tarz bir lokanta ve barbekü restoranı olan mekan, 1927’den beri hizmet veriyordu.

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Restoran, sosyal medya hesaplarında iflas başvurusuna dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Pazartesi günü Instagram sayfasında, Dean’in yerel bir haber kanalına restoran hakkında verdiği röportaj yayınlandı ve takipçilere Şükran Günü yemeklerini Swing Inn Cafe’den ön sipariş etmeleri çağrısında bulunuldu.

Sayfada ayrıca, Dean’in hafta sonu restoranda hayranlarıyla bir araya geldiği anlara dair bir video da paylaşıldı.

63 yaşındaki Dean Norris başarılı bir karakter oyuncusu olarak çok uzun bir kariyere sahip olsa da en çok 2008-2013 yılları arasında yayınlanan ve bir ekran efsanesi olarak anılan “Breaking Bad” dizisinde canlandırdığı Hank Schrader karakteriyle tanınıyor.

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Usta oyuncunun ayrıldığı eşi Bridget Norris de eğlence sektöründe çalışan bir avukat… Dean ve Bridget Norris Ekim 2021’de evlenmiş ve 25 yıllık evliliklerinden 5 çocukları olmuştu.

Çiftin beş çocuğundan sadece 17 yaşındaki kızları Zoe ve 16 yaşındaki oğulları Dean Jr. henüz reşit değil.

Magazin sitesi TMZ’nin haberine göre Bridget Norris, çocukları için ortak velayet ve nafaka talep ediyor. Mahkeme belgelerinde çiftin ayrılık tarihi 15 Ocak 2025 olarak belirtilirken ayrılık gerekçesi de şiddetli geçimsizlik olarak kaydedilmiş.

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Öte yandan, Swing Inn Cafe ikilinin tek ortak girişimi değil. Ünlü çift 2018 yılında, Kaliforniya’nın Murrieta kentinde Norris Sahne Sanatları Merkezi’ni (Norris Performing Arts Center) açtılar. Merkez; 3 ila 18 yaş arasındaki öğrencilere dans, şan, oyunculuk ve müzikal tiyatro alanlarında eğitim veriyor.