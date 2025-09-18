Güzelliği ve milyonları olsa neye yarar... Sağlığı çoktan gitti... Bir hastane odasında çaresiz hastalığıyla baş başa!

Haberin Devamı

Tıpkı moda dünyasının yıldızlarından Bella Hadid gibi!

Çok varlıklı bir ailede dünyaya gelen, sonrasında kendi kariyer yolunu çizip emeğiyle milyonlar kazanan Bella Hadid, belli dönemlerde hastane odasında hayata tutunmaya, bedenini yıkıp geçen hastalığa direnmeye çabalıyor. Hem de tam 14 yıldır!

HASTALIĞIYLA MÜCADELESİ BİTMEDİ

Hayranlarının birçoğunun bildiği gibi 28 yaşındaki Bella Hadid, annesi Yolanda'nın da hayatını kabusa çeviren Lyme hastalığıyla yıllardır mücadele ediyor.

Bir süredir iyi olan hatta Adan Banuelos ile yeni bir aşta yelken açan Bella, hastalığı yüzünden yine hastaneye yatmak zorunda kaldı.

Model, Lyme hastalığına karşı verdiği mücadeleyi gözler önüne seren fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Bella'nın kendisi gibi model olan ablası Gigi de onun paylaşımına yorum yazıp destek verdi. Gigi "Seni seviyorum. Umarım yakın zamanda hak ettiğin gibi güçlü ve iyi olacaksın" diye yazdı.

Bella'nın kendisi de aynı hastalıkla mücadele eden annesi Yolanda Hadid de "Lyme savaşçısı" yazarak kızına destek verdi.

Bella Hadid yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı yüzünden yine hastaneye yatmak zorunda kaldı. O anlarda çekilen görüntülerini de sosyal medyadan paylaştı.





Anlattığına göre Bella, 14 yaşından bu yana Lyme ile mücadele ediyor. Ama hastalık 18 yaşından sonra alevlenmeye başladı.





BAKMAYIN GÜLEN YÜZÜNE

Hadid zaman zaman Lyme hastalığına karşı verdiği mücadeleyi sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Birkaç yıl önce de yine böyle hastane odasında serum alıp tedavi görürken çekilen pozlarını sosyal medya takipçileriyle paylaşmıştı.

Bella Hadid, Lyme hastalığının kendisini nasıl etkilediğini 2020 yılında başka bir paylaşımda anlatmıştı.

Hastalığı nedeniyle sık sık baş ağrıları, beyin sisi, uykusuzluk, kafa karışıklığı, oryantasyon bozukluğu, baş dönmesi ve anksiyete hissettiğini anlattı.

Üstelik Lyme hastalığının bazı belirtilerini hayatının her gününde hissettiğini sözlerine ekledi.

Söylediğine göre bunlar arasında kas spazmları; eklem ağrısı, karıncalanma, uyuşma ve yürüme güçlüğü. Yani bir başka deyişle uzaktan bakıldığında son derece sağlıklı görünen Bella Hadid, hemen hemen her gün bu acıları yaşıyor.





'HER GÜN ÇARESİ OLMAYAN ACILAR ÇEKİYORUZ'

Bella Hadid, söylediğine göre bu belirtilerin en az 10 tanesini her gün yaşıyor. Üstelik 14 yaşından bu yana.

Ama 18 yaşını geçtikten sonra hastalığın belirtileri daha baskın bir şekilde kendini göstermeye başladı, daha saldırgan bir hale geldi.

Hadid, Lyme hastalığının kendisine yaşattıklarını "Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyoruz. Doğrusu, görünmez hastalık" sözleriyle özetledi. Bu hastalığa yakalananların nasıl zorluklar yaşadığını gözler önüne serdi.





DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI SONRA KABUS BAŞLADI

2019 yılında Katar'da doğum gününü kutladıktan sonra bir moda çekimi için Los Angeles'a geçen Hadid, o koşuşturma ve yorgunluk nedeniyle alevlenen Lyme hastalığı yüzünden hastanelik olmuştu.

O anlarda yaşadıklarını da yine sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Aslında Bella Hadid, Lyme hastalığı yüzünden kendine şu an sürdürdüğünden daha farklı bir hayat kurmak zorunda.

Daha düzenli ve dinlenmesine daha fazla olanak veren bir yaşam bu. Aynı zamanda yediğine içtiğine de daha fazla dikkat etmek zorunda. Ama mesleği gereği sürekli oradan oraya seyahat eden, beslenme düzeni bozulan Hadid'in hastalığı da buna bağlı olarak sık sık alevleniyor.

ANNESİ VE ERKEK KARDEŞİNDE DE AYNI HASTALIK VAR

Bella Hadid'in mücadele ettiği Lyme hastalığı annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid'de de var. Bağışıklık sistemini etkileyen ve insanı zayıf zamanında "vuran" bu hastalıkla 2012 yılından bu yana mücadele ediyor Bella Hadid.

Bu, kene ısarması sonucu insana geçen ve "Borrelia burgdorferi" adlı bakterinin yol açtığı bir hastalık. Hastalığı hedef organları cilt, merkezi sinir sistemi, göz ya da kalp gibi organlar. Hastalık alevlendiğinde eklemlerde şişlik ve sıvı birikimi oluyor ve hasta hareket etmekte zorlanıyor.

Bir kısım hastalarda, belirtiler tedaviden aylar ya da yıllar sonra devam edebiliyor. Bu belirtiler kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluğu içerebilir. Ayrıca bakterinin kansere neden olduğu şeklinde bulgulara da rastlandı.





ANNESİ YOLANDA KİTAP BİLE YAZDI

Bella Hadid'in annesi Yolanda da uzun süredir bu hastalıkla mücadele ediyor. Hatta yaşadıklarını ‘Believe Me: My Battle with the Invisible Disability of Lyme Disease’ (Bana İnanın: Lyme Hastalığının Görünmez Engeliyle Savaşım) adlı kitabında da satırlara döktü.

2016 yılında piyasaya çıkan bu kitabına Yolanda Hadid'in kızı Bella da o dönemde şunları söylemişti. "Annemle çok gurur duyuyorum. Bu kitap senin için inanılmaz bir günü işaretledi. Seni yatağında görür ve geçtiğimiz 5 sene boyunca şunu düşünürdüm: Neden böyle bir şey bu meleğin başına geldi? Yapabileceğim hiçbir şey olmadığını düşünür ve kendi kendime ağlardım.’





Bella Hadid bir süredir Adan Banuelos ile aşk yaşıyor. Ama ne kadar rahat bir hayatı olursa olsun Lyme hastalığı yüzünden kabus gibi dönemler de geçiriyor.