Candan sevenleri ona yeter...Sırtı asla yere gelmez! Hem eşsiz bir aşkın kahramanı hem de mutlu bir aile babası

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Bir gün birbirinin gözlerinin içine bakan çiftler, ertesi gün düşman olabiliyor, Ya da aşkından deli divane olanlar bir süre sonra birbiriyle sanki hiç tanışmamış gibi davranabiliyor.

Durum böyleyken uzun ve uyumlu birliktelik sürdüren çiftler de bu özellikleriyle dikkat çekiyor...

İşte bunlardan biri son dönemin en gözde oyuncularından biri olan Matt Damon ile karısı Luciana Barroso…

1970 doğumlu Damon, daha gençliğinin baharındayken yakın dostu Ben Affleck ile ortak çalışması Good Will Hunting ile kariyer basamaklarını neredeyse koşarak tırmandı. Ondan sonra da onu durdurabilen olmadı.

Matt Damon, Hollywood'un en ünlü ve en çok kazanan yıldızlarından biri olarak başarıdan başarıya koşuyor. Ama onun kariyeri dışında başka bir başarısı daha var: Luciana Barroso ile sürdürdüğü evliliği.

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BÜYÜK AŞKIYLA 2005 YILINDA EVLENDİ

Filmlerdekine benzer bir şekilde tanışan ve birbirlerine aşık olan Matt Damon ile Luciana Barroso, 2005 yılından bu yana evliler. Bu süreçte de dört tane kız çocuk sahibi oldular...

Kızların en büyüğünün aslında Luciana Barroso'nun eski ilişkisinden dünyaya geldiğini ancak Damon tarafından büyütüldüğünü de not düşelim.

Hollywood'un mutlu aile babası Matt Damon, yanında karısı Luciana Barroso, dört kızı ve annesi ile birlikte yani aile boyu katıldığı filmin galasına damgasını vurdu.





AİLECE GALANIN YILDIZI OLDULAR

Damon'ın önemli rollerinden birini üstlendiği Instigators adlı filmin galası dün gece New York'ta yapıldı. Ünlü oyuncu galaya giderken bu kez bütün ailesini de yanına aldı.

Eşi Luciana'nın yanı sıra annesi ve kameralar karşısına pek çıkmayan kızları da onunla birlikteydi.

Ailenin tam kadro olarak kırmızı halıya çıktığı o anlar da galanın en çok konuşulan olayı oldu.

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53 yaşındaki Matt Damon ile 48 yaşındaki karısı Luciano Barroso her zamanki gibi şık görünüyordu. Mutlu çift kırmızı halıya çıktığında da Damon'ın annesi Nancy Carlsson-Paige gülümseyerek onlara eşlik etti.

Çiftin kızları, 24 yaşındaki Alexia, 18 yaşındaki Isabella, 15 yaşındaki Gia ve 13 yaşındaki Stella da yanlarına gidince aile tamamlanmış oldu.

TANIŞMALARI ROMAN OLUR

Aslına bakılırsa Matt Damon ve Luciana Barroso'nun tanışması ve evliliği de benzerine roman ya da filmlerde rastlanabilecek türden.

Külkedisi masalları sadece kraliyet ailelerine gelin giden genç kızlar için geçerli değil. Matt Damon ile Luciana Barroso'nun öyküsünü de böyle özetleyebiliriz.

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ORAYA GİDERKEN HAYATININ AŞKIYLA TANIŞACAĞINI BİLMİYORDU

Çift, 2003 yılında Miami'de Luciana Barroso'nun çalıştığı barda tanıştı. O barda barmenlik yapıyordu Barroso.

O sıralarda Stuck On You adlı filmin çekimleri için orada bulunan Matt Damon da bir gece arkadaşlarıyla birlikte Barroso'nun çalıştığı bara gitti.

Bekar bir anne olan Barroso, daha ilk anda Damon'ın dikkatini çekti. Kendi anlattığına göre Luciana Barroso'yu görür görmez ondan öylesine etkilendi ki "sanki çevresinde ışıklar vardı" diye düşündü.

O barda Damon'ın hayranları aktörü hiç rahat bırakmadı. İmza isteyenler, hatıra pozu için sırada bekleyenler derken Damon sıkıldı ve soluğu Barroso'nun yanında aldı.

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'SENİ BOŞ YERE BURADA TUTMAM, ÇALIŞMAN GEREK'

Gerisini Luciana Barroso bir TV programında şöyle anlatmıştı: "Kalabalıktan saklanmak için barın yanına geldi. Orada saklanmak istediğini söyledi. Ben de ona 'seni boş yere burada tutmam, çalışman gerek' dedim. Kabul etti. Matt, bir film için barmenlik konusunda eğitim almıştı. Sayesinde o gece çok iyi bahşiş topladım."

Matt Damon o ilginç gecenin sonunda Barroso'ya "Seninle mutlaka konuşmak istiyorum" deyip çıkma teklif etti. Çift iki yıl sonra da evlendi.





EŞİNİN KIZINI EVLAT EDİNDİ

Matt ile Luciana'nın dört tane çocuğu bulunuyor. Bunlardan en büyüğü olan Alexia, Barroso'nun eski ilişkisinden dünyaya geldi. Ama Damon sonradan onu evlat edindi.

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Verdiği bir röportajda, bu konuda şunları söylemişti Damon: "Biz tanıştığımızda Alexia, çoktan dört yaşına gelmişti. Ben onun için ekstra bir baba oldum." Alexia'nın şu anda 24 yaşında olduğunu hatırlatalım.

Matt ile Luciana evlendikten sonra şu anda 18 yaşında olan Isabella, 15 yaşında olan Gia ve 13 yaşında Stella adında üç tane daha kızı bulunuyor.

Ünlü oyuncu kızlarının hiçbirini diğerinden ayırmıyor. Dördünün ismini içeren bir dövmeyi, sağ kolunun üst kısmına yıllar önce yaptırdı. Tabii ki Luciana Barroso'nun adının kısa şekli olan Lucy dövmesini de unutmayalım. Çünkü Damon'ın sağ kolunda, kızlarının isimlerinin hemen yanında karısına adanmış bir dövme daha bulunuyor.