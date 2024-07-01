Hem bacağını hem kalp yarasını iyileştirdi... Doktor aşkıyla hayatın keyfini çıkarıyor

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Bu arada kariyeriyle ve güzelliğiyle bu kadar ön plana çıkınca özel hayatı da sürekli mercek altına alınır oldu.

Çok konuşulan bir aşk yaşadı, bunun sonu evliliğe uzandı. Kocası ile birbirlerine öyle aşıklardı ki bu durum birbirlerine bakışlarından bile belli oluyordu.

Ama uzun sözün kısası... Her aşk gibi onların aşkının da sonu geldi. Üstelik çocuk doğurma yüzünden.

Hızlıca, birbirleri hakkında tek kötü söz etmeden yollarını ayırdılar. Zaten kısa süre sonra ikisinin de hayatına başkaları girdi.

Güzel oyuncu da uzun süre yalnız kalmadı. Boyu boyuna, yaşı yaşına uygun bir adamla sık sık görüntülendi.

Ama nedense aralarındaki ilişkiyi resmen açıklamaktan kaçındı hep. Sonunda öyle de da böyle boşandıktan sonra hayatına yeni birini aldığını gözler önüne serdi. Son olarak da "kalbinin yeni sahibiyle" çıktığı bir gece gezmesinde objektiflere takıldı.

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50 YAŞINDAN SONRA YENİ AŞKINI BULDU

Hayranları, Sofia Vergara'yı anlattığımızı çoktan anladı zaten. 51 yaşındaki güzel oyuncu, eşi Joe Manganiello ile yedi yıl süren evliliğini geçen yıl bitirdi.

Çiftin boşanma işlemleri de bu yıl tamamlandı. Manganiello, bir süredir Caitlin O'Connor ile birlikte olduğunu çoktan ilan etti zaten.

Kocası Manganiello'dan çocuk doğurmasını istediği için boşandığını açıklayan Vergara ise ortopedik cerrah Justin Saliman ile sık sık birlikte görüntülense de bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Ta ki dizinden bir operasyon geçirinceye kadar.

Deneyimli bir cerrah olan Saliman'ın ellerine kendini teslim eden Sofia Vergara, ameliyat sonrası sosyal medya paylaşımıyla aralarındaki ilişkiyi de itiraf etti bir anlamda.

AKŞAM YEMEĞİNE ÇIKTILAR

Sofia Vergara ile Justin Saliman, önceki akşam da Beverly Hills'te çıktıkları akşam yemeğinde görüntülendi.

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51 yaşındaki Kolombiyalı güzel, o gece için sarı bir yazlık ayakkabı giydi. Görünümünü de her zamanki gibi yüksek topuklu ayakkabılarla değil, beyaz rahat spor ayakkabılarla tamamladı. Justin Saliman ise kot pantolonu ve siyah tişörtüyle günlük kıyafetler içindeydi.

İki aşık, kendilerini görüntüleyen fotoğrafçılara hafifçe gülümseyerek yollarına devam etti. Görünüşe göre Sofia Vergara, Justin Saliman ile ilişkisini fazlaca göz önüne çıkarmadan sakin bir şekilde yaşamayı tercih ediyor...

AYRILIKLARI OLAY OLDU

Vergara ile Joe Manganiello'nun ayrılığı kelimenin tam anlamıyla büyük bir olay olmuştu. Sofia Vergara sonradan yaptığı açıklamada Manganiello çocuk istediği için evliliğin sonunun geldiğini itiraf etti.

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Ama kendisi onunla aynı fikirde değildi. "Ben artık 51 yaşındayım. Bir yetişkin oğlum var. Anne değil babaanne olma zamanım" diyerek çocuk doğurmaya sıcak bakmadığını ifade eti.

Hiç çocuğu olmayan Joe Manganiello daha sonra 30'lu yaşlarındaki Caitlin O'Connor ile flört etmeye başladı. Hatta son gelen haberlere göre ikisi artık aynı evde yaşıyor.

ARTIK ONUN SALIMAN İLE YENİ BİR HAYATI VAR

Çocuk doğurmak istemediği için evliliğini feda eden Vergara da kendisi de daha önce evlenip boşanmış iki çocuklu Justin Saliman ile kendine yeni ve istediği gibi bir hayat kurdu.

Vergara, artık 50'li yaşlarında bir insan olarak çocuk büyütmek yerine torun sevmek ve hayatın keyfini sürmek istediğini de saklamamıştı.