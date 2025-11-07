Hem aşık hem de çok mutlu… Ama nişan haberi yalan çıktı: Bir daha asla evlenmem!

Haberin Devamı

Oysa verdiği son röportaja bakılırsa Russell Crowe’un evlenmeye hiç niyeti yok. Hatta usta oyuncu nişanlandığını bile yalanladı.

Gladyatör filminin 61 yaşındaki yıldızı verdiği samimi röportajda 5 yıldır birlikte olduğu 33 yaşındaki sevgilisiyle nişanlı olduğu iddialarını yalanladı.

Russell Crowe verdiği röportajda 5 yıllık sevgilisiyle nişanlandıkları haberini yalanladı

NİŞANLANDIĞI YALAN, EVLİLİK İSE SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL

Daha önce şarkıcı Danielle Spencer ile evli olan, iki çocuk babası yıldız oyuncu, bir daha asla evlenmeyi düşünmediğini açıkladı.

Kesin bir dille "Britney ve benim nişanlı olduğumuz ve tekrar evleneceğim yönündeki tüm bu haberler mi? Hayır" diyen Russell Crowe "Hayatım neşeli ve mutlu, neden bunu bir düğünle mahvedelim ki?" diye şaka da yaptı.

Usta oyuncu kız arkadaşıyla çok mutlu olduklarını söylese de bir daha evlenmeye asla niyeti olmadığını açıkladı

Haberin Devamı

"BİZ BÖYLE DE MUTLUYUZ" DEDİ

Sevgilisiyle harika bir ilişki yaşadıklarını ve çok da iyi arkadaş olduklarını söyleyen usta aktör "Birbirimize saygı duyuyoruz, gülümseyerek uyanıyoruz ve çok mutluyuz. Her şeyi birlikte yapıyoruz" diyerek evlenmeme kararının ilişkisindeki bir sorundan kaynaklanmadığını da belirtmiş oldu.

Russell Crowe ilk eşi Danielle Spencer'dan 6 yılda boşanabilmiş, sonradan onunla arkadaş kalmış olsa da belli ki evliliğe tövbe etmiş

"BİR KEZ EVLENDİM, İKİNCİYE GEREK YOK"

2003 yılında evlendiği Danielle Spencer ile boşanırken velayet parasal paylaşımlar gibi konularda sıkıntılar yaşayan Russell Crowe "Bir kez evlendim ve bunun nereye varabileceğini biliyorum" diyerek neden bir daha evlenmek istemediğini açıklamış oldu.

Russell Crowe artık birer yetişkin olan oğullarını da sevgilisiyle tanıştırdı ve onlar da bu ilişkiye çoktan onay verdi

Haberin Devamı

İlk eşinden 21 yaşında Charles ve 19 yaşında Tennyson adında iki oğlu olan Russell Crowe "Tekrar evlenmeyeceğim. Bir kere evlenmek güzel ama tekrar evlenmek istemiyorum” diyerek konuya nokta koymuş oldu.

6 YILDA ZOR BOŞANABİLDİ

Russell Crowe ve Danielle Spencer dokuz yıllık evliliklerinin ardından 2012'de ayrıldıklarını duyurmuş ve altı yıl sonra boşanabilmişlerdi. İkili yine de dost kalmayı başarabildi.

Ünlü oyuncu röportajında oldukça romantik bir sevgili olduğunu da söyledi

Russell Crowe’un 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Britney Theriot da irili ufaklı roller üstlenmiş bir oyuncu.

BU AŞK İÇİN ÇOK BEKLEDİLER

Haberin Devamı

Çift 2020’de başlayan ilişkilerini 2022’de Russell Crowe’un Poker Face filminin Roma galasında kırmızı halıya birlikte çıkarak duyurmuştu.

Tanışmaları ise 2013’te bir başka filmin setinde oldu. O günlerde aralarında bir yakınlık olmayan ikili Russell Crowe’un boşanma davası yıllar sonra bittikten sonra aşk yaşamaya başladı.