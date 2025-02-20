Hem anneden hem babadan torpilli… Ünlü çiftin oğlu dizi oyuncusu oldu

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Ünlü oyuncular ya da gösteri dünyasında isim yapmış şarkıcılar, modeller gibi tanınmış yüzler kendi çocuklarını kısa yoldan sektöre sokmayı başarıyor.

Bu durum bir yandan da kayırmacılık ve torpil tartışmalarına yol açıyor. Nepotizm yani kayırmacılık kelimesinden kısaltılan isimle “Nepo bebekler” olarak anılan bu ünlü çocukları sahip oldukları soyadlarının avantajıyla kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanıyor.

Bunun son örneği de hem annesinden hem de babasından “torpilli” bir isim olan Sarah Jessica Parker ve Matthew Broderick’in oğulları James.

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İki sezondur yayınlanan drama dizisi Elsbeth'in yeni bölümünde babası ve Matthew Broderick’le birlikte kamera karşısına geçecek olan 23 yaşındaki genç oyuncu oldukça heyecanlı.

Çekimlerin yapıldı geçen kasım ayında, baba-oğul ikilisi merakla beklenen bölüm hakkında bilgi vererek, bu projede birlikte çalıştıkları için “gururlu ve mutlu” olduklarını söylemişlerdi.

Ünlü çiftin oğlu oyunculuğa adım atarken “Aynı zamanda en sevdiğim aktör olan babamla yan yana çalışmak ne kadar heyecan vericiydi” demiş ve ona dizide şans tanıyan yapımcılara teşekkür etmişti.

62 yaşındaki Matthew Broderick ve 59 yaşındaki Sarah Jessica Parker Hollywood’un en uzun süreli evliliklerinden birini mutlu mesut sürdüren nadir ünlü çiftlerden.

Bu yıl 28’inci evlilik yıl dönümlerini kutlayacak olan çiftin oğulları James’ten hariç 15 yaşında Tabitha ve Marion adında ikiz kızları var. Ünlü çift kızlarına bugünlerde eleştirilerin hedefinde olan taşıyıcı annelik yoluyla kavuşmuştu.

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