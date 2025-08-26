Hem anneanne oldu hem babaanne... Ama hala dÃ¶rt Ã§ocuÄŸuyla da kardeÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor

Haberin DevamÄ±

ÃœrdÃ¼n'Ã¼n kraliÃ§esi Rania da bunlardan biri...

BugÃ¼n artÄ±k 50'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± tamamlamak Ã¼zere olan Rania, hem kendine Ã§ok iyi bakÄ±yor. Hem de estetik ve kozmetik geliÅŸmelerden sonuna kadar yararlanÄ±yor.

Durum bÃ¶yle olunca da dÃ¶rt Ã§ocuk ve iki torun sahibi Rania hala genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ koruyabiliyor. Daha da Ã¶tesinde bÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ±yla kardeÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nmeyi de baÅŸarÄ±yor.

KraliÃ§e Rania, bunun son Ã¶rneklerinden birini de dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± bir ziyaret sÄ±rasÄ±nda sergiledi..





DÃ–RT Ã‡OCUK VE Ä°KÄ° TORUN SAHÄ°BÄ° AMA HALA GENÃ‡ KIZ GÄ°BÄ°

KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce ilk kez anne olan bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ä°man ile birlikte bir ziyarette bulundu Rania.. YaklaÅŸan Amman TasarÄ±m HaftasÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda hazÄ±rlÄ±klarÄ± izlemek Ã¼zere ilgili kiÅŸilerle buluÅŸtu. Bu ziyaret sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde de 54 yaÅŸÄ±na gelmesine ve iki torununu kucaÄŸÄ±na almasÄ±na raÄŸmen 28 yaÅŸÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±yla sanki abla ve kardeÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nmesi dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Rania, bÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ±yla yan yana geldiÄŸinde benzer bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiliyor...

Rania ve bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ä°man sanki abla ve kardeÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.Â





BÃœYÃœK OÄžLUNDAN VE BÃœYÃœK KIZINDAN BÄ°RER TORUNU VAR

31 AÄŸustos 1970 doÄŸumlu olan Rania, ÅŸu anda 54 yaÅŸÄ±nda.

DÃ¶rt Ã§ocuÄŸundan en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Prens HÃ¼seyin ve karÄ±sÄ± Rajwa sayesinde babaanne, bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ä°man ile damadÄ± Jameel Thermiotis sayesinde de anneanne olan Rania, akÄ±p giden yÄ±llara da gayet gÃ¼zel direniyor.

Elbette bu durumda sahip olduÄŸu olanaklarÄ± kullanmasÄ±nÄ±n etkisi var ama yine de bu, Rania'nÄ±n genetik aÃ§Ä±dan ÅŸanslÄ± olduÄŸu ve bir de Ã¼stÃ¼ne kendine iyi baktÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸini deÄŸiÅŸtirmiyor.

1993 yÄ±lÄ±nda o sÄ±rada prens olan Abdullah ile evlenen Rania, aradan geÃ§en zamanda dÃ¶rt tane Ã§ocuk sahibi oldu.

BÃ¼yÃ¼k oÄŸlu HÃ¼seyin 30 yaÅŸÄ±nda.. BÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ä°man28, kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Salma 24, en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu HaÅŸim ise 20 yaÅŸÄ±nda.

Ã‡OCUKLARINI SANKÄ° HESAPLAYIP DOÄžURDU

Rania ile Abdullah'Ä±n iki kÄ±zÄ± Ä°man ve Salma'nÄ±n doÄŸum tarihleri de Ã¶rneÄŸine Ã§ok rastlanÄ±r tÃ¼rden deÄŸil.

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bir kÄ±z bebek dÃ¼nyaya getiren Ä°man ile kardeÅŸi Salma, farklÄ± yÄ±llarda birer gÃ¼n arayla doÄŸdu.

Rania ile Abdullah'Ä±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ä°man, 27 EylÃ¼l 1996'da dÃ¼nyaya geldi. Ã‡iftin kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Prenses Salma ise 26 EylÃ¼l 2000'de doÄŸdu. Yani Ã¶zetle iki prenses arasÄ±nda dÃ¶rt yÄ±l ve bir gÃ¼nlÃ¼k bir fark var.

BABAYLA OÄžLU 43 YIL ARAYLA AYNI GÃœN DOÄžDU

"YaÅŸ" demiÅŸken Rania'nÄ±n kocasÄ± Abdullah ile kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu HaÅŸim'in doÄŸum tarihleri ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± tesadÃ¼fÃ¼ de atlamayalÄ±m.

ÃœrdÃ¼n kraliyet Ã§iftinin en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu HaÅŸim, babasÄ± Abdullah ile aynÄ± gÃ¼n dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§mÄ±ÅŸ... Tabii ki 43 yÄ±l arayla...

Kral Abdullah, 30 Ocak 1962, dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan Prens Hashem de 30 Ocak 2005'te doÄŸdu.

Baba ile oÄŸulun doÄŸum gÃ¼nleri aile iÃ§inde birlikte kutlanÄ±yor baÅŸka bir deyiÅŸle.

Filistinli bir aileden gelen KraliÃ§e Rania, o dÃ¶nemde veliaht prens olan Abdullah ile 10 Haziran 1993'te evlendi.

Onlardan 30 yÄ±l sonra, 1 Haziran 2023'te de bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Veliaht Prens HÃ¼seyin, Rajwa Alsahif ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.





KraliÃ§e Rania'nÄ±n biri bÃ¼yÃ¼k oÄŸlundan diÄŸeri bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±ndan iki tane torunu var.