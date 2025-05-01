Helikopterden kucağına alıp indirdi: "İş ilişkisi" dediler aşk ilişkisi çıktı

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Aynı durum yeni aşklar başlarken de yaşanır. Genellikle de adı bu tür söylentilere karışan ünlüler "İş görüşmesi, iş ilişkisi" diye olayın üzerine kapatmaya çalışır.

Benzer şekilde bunlar da sonunda aşk ilişkisi çıkar.

Tıpkı Hollywood'un yıllara meydan okuyan yıldızı Tom Cruise ile genç meslektaşı Ana de Armas'a olduğu gibi...

SAMİMİYET İLİŞKİNİN DOĞRULANMASI OLARAK NİTELENDİRİLDİ

İkili uzun süredir birlikte görüntüleniyordu. Hatta bu yılın Sevgililer Günü'nü bile birlikte geçirmişlerdi. Kendileri suskun kalsa da Cruise'un sözcüsü ve yakın çevresi bunun bir iş ilişkisi olduğunu savunup durdu.

Tabii ki bu da doğru çıkmadı.

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Tom Cruise ile Ana de Armas, önceki gün Londra'da havaalanında birlikte görüntülendi. Cruise, adeti olduğu üzere kendi kullandığı helikopter ile getirdi Ana de Armas'ı Londra'ya.

Sonra pilot koltuğundan çıktı ve Ana de Armas'ı kendi elleriyle helikopterden indirdi. Sonra da ikili etraftaki görevlilerle selamlaşarak yollarına devam etti.

Onların bu halleri ve aralarındaki samimiyet de haklarında bir süredir devam eden aşk söylentilerinin doğrulanması olarak yorumlandı.

KIRMIZI HALIDA AŞK İLANI

Şimdi Tom Cruise ve Ana de Armas ile ilgili olarak söylenen başka bir ayrıntı daha var.

Buna göre Cruise'un Mission: Impossible - The Final Reckoning adlı filmi 14 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak.

Bazı söylentilere göre Ana de Armas da gala gecesi kırmızı halıda Tom Cruise'a eşlik edecek. Yine söylentilere bakılırsa bu şekilde de artık aşklarını herkese ilan edecekler.

Cruise ile Ana de Armas hakkındaki aşk söylentileri 36 yaşındaki Ana de Armas'ın Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in üvey oğlu Manuel Anido Cuesta ile öpüşürken yakalanmasından kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

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İşin aslına bakılırsa geçtiğimiz yılın kasım ayında gündeme gelen bu görüntülerin ardından Ana de Armas ile Manuel Anido Cuesta'dan bir daha ses seda çıkmadı.

Bunun yerine güzel oyuncu birkaç kez Tom Cruise ile birlikte görüldü ve tabii ki hemen haklarında aşk söylentileri çıktı.

ORTADA 'EVLİLİK' LAFI BİLE DOLAŞIYOR

İkilinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Londra'da bir helikopterden birlikte inerken görüldüğü düşünülürse bu söylentiler de pek boşuna değil gibi.

Ama sanmayın ki Tom Cruise ve Ana de Armas ile ilgili söylentiler sadece bunlarla sınırlı.

Tam tersine!

Son konuşulanlara bakılırsa Katie Holmes'tan boşandığından bu yana bekar olan Cruise, Ana de Armas ile evlenmeyi bile aklından geçiriyor.

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Cruise ve de Armas'a yakın kaynaklar bu konuda ilginç bir de yorum yapıyor: "Onlara sorarsanız bir film projesi için bir araya geldiler. Ama buna kim inanır."

'GÖZLERİNDEKİ IŞIK NİYETİNİ BELLİ EDİYOR'

Radar adlı internet sitesine konuşan kaynaklara göre Tom Cruise'un gözlerinde bir pırıltı var ve bu da ünlü oyuncunun Ana de Armas'ın peşine düşmüş olduğunu gösteriyor.

Hatta bu konuda daha da ileri giden kaynaklar, Cruise'un genç meslektaşıyla evlenmeyi düşündüğünü bile ileri sürüyor.

Söylentilere göre Cruise bu konuda onay da almış durumda. Ama tabii ki ailesinden değil.

Bilindiği gibi Cruise; Hollywood'da çok taraftarı olan Scientology tarikatının önemli üyelerinden biri. Söylentilere göre ünlü oyuncu Ana de Armas konusunda tarikatının önde gelenleriyle konuştu ve onun kendilerine uygun bir eş adayı olduğu konusunda onayını aldı.

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Diğer yandan Ana de Armas'ın katı kurallarıyla bilinen bu oluşuma Tom Cruise ile evlenerek katılmak isteyip istemeyeceği ise bilinmiyor.

Yine ileri sürülenlere göre Cruise, Ana de Armas'ı etkileyebilmek için elinden geleni yapıyor. Onun gönlünü hoş edecek hediyeler alıyor.

Ana de Armas bir dönem Ben Affleck ile yaşadığı aşkla da konuşulmuştu. Ondan öncesinde ise 2011 ile 2013 arasında Mark Clotet ile kısa bir evlilik yaptı.





Ana de Armas geçen yılın sonlarında Küba Devlet Başkanı'nın üvey oğluyla öpüşürken görüntülendi. Ama sonra bu ilişkinin devamı hakkında hiçbir şey duyulmadı.

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Tom Cruise ilk evliliğini Mimi Rogers ile ikincisini de Nicole Kidman ile yaptı. Üçüncü evliliğini yaptığı Katie Holmes ile yollarını ayırdıktan sonra öyle uzun süreli bir ilişkisi olmadı. Ama adı hep aşk söylentilerine karıştı.