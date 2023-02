'Vücudum uygun değil, bana iş vermezler' demişti: Başkası olsa köşe bucak saklanırdı

Haberin Devamı

SAÇLARINA AKLAR DÜŞMÜŞ

İşte bunlardan biri önceki gün yine objektiflere takıldı. Yıllardır kendine özgü giyim tarzı ve saç modeliyle bilinen bu ünlü oyuncu, konuk olduğu bir radyo İstasyonu'ndan çıkıyordu. Yine kendi tarzından ödün vermeden giyinmişti. Kırmızı ojeleri, aynı renkte ilginç tasarımlı çantası, takıları... Kısacası dış görünüşünün her ayrıntısı yerli yerindeydi. Saçlarını da yine her zamanki gibi toplamıştı. Yani her zamanki hali düşünüldüğünde onun için şaşılacak bir durum yoktu aslında. Ama öyle bir ayrıntı vardı ki onunla ilgili, başka bir ünlü değil kameraların karşısına çıkmak, o şekilde evinden dışarı adım bile atmazdı. Saçlarının dip boyası gelmişti!

EN İYİ GİYİNEN ÜNLÜ SEÇİLİNCE ÇOK GÜLMÜŞTÜ

Hayranlarının fotoğraflarından hemen tanıyacağı gibi bu ünlü, İngiliz oyuncu Helena Bonham Carter. 56 yaşındaki oyuncu, BBC Radyo 6'da konuk olduğu bir radyo programından çıkarken görüntülendi. Giyim tarzı biraz önce de söylediğimiz gibi her zamanki gibiydi. Tek farkı saçının ön kısmındaki griye dönüşmüş kısımlardı. Yani bir başka şekilde söylersek dip boyası gelmiş ama Bonham Carter, onları kendi haline bırakmıştı. Ama kim bilir belki de Helena Bonham Carter, bu şekilde kendine yeni bir tarz da yaratmış olabilir. Çünkü o ünlüler dünyasının en kendine özgü kişilerinden biri.

Helena Bonham Carter, saçının ön kısmındaki aklar düşmüş bölümle dikkat çekti.

Bugüne kadar hem sinemada hem de televizyon ekranlarında birçok karaktere hayat veren Helena Bonham Carter, bu konudaki iddiasının yanı sıra en çok giyimiyle konuşuluyor. Diğer ünlülerden farklı bir tarzı olan oyuncu, bundan birkaç yıl önce "en iyi giyinen ünlü" seçilmişti. Bu birçok kişi gibi aslında onu da çok şaşırttı. Bu konudaki fikrini de şöyle ifade etmişti Helena Bonham Carter: "Buna ben bile çok güldüm."Aslına bakılırsa ilk anda göze tuhaf görünse de onun giyim tarzına gerçekten tam puan verenler ve hatta izleyip taklit edenler bile var. Her ne kadar sıra dışı görünse de bazı moda uzmanlarına göre Helena Bonham Carter "gizli bir stil ikonu.

'DOĞRU VÜCUDA SAHİP OLMADIĞIMI DÜŞÜNDÜM'

Helena Bonham Carter çok genç yaşından bu yana kamera karşısında olsa da kariyeri öyle kolaylıkla bu günlere gelmedi. Bugün sadece İngiltere'nin değil Hollywood'un en iyi oyuncularından biri olarak nitelendirilip ödüllere boğulsa da ilk dönemlerde çok fazla kapı yüzüne kapanmış anlattığına göre. Özellikle de 1980'li yıllarda. Anlattığına göre birçok yapımcı o dönemde Helena Bonham Carter'a "yeterince çekici görünmediğini" söyledi. Bütün bunlar da onun kendine güvenini olumsuz etkilemiş ve asla bir sinema kariyeri olamayacağını düşünmesine neden olmuş.

Bonham Carter, geçen ayın son günlerinde Daily Star gazetesine verdiği röportajda bu konu hakkında konuştu: "19 ya da 20 yaşında ABD'ye gittiğim zamanı hatırlıyorum. Kendimi yetersiz hissediyordum. Çekici ya da seksi değildim, doğru vücuda sahip değildim. 'Burada benim için bir kariyer yok' diye düşünüyordum." Yani bir başka deyişle o dönemde gösteri dünyasının fiziksel açıdan kusursuz görünen ünlüleriyle boy ölçüşecek durumda olmadığından emindi.

İYİ ROLLER İÇİN MÜCADELE VERDİ: SİNEMA DÜNYASI GÖRÜNTÜYE ÇOK TAKINTILI

Sonradan birçok unutulmaz filmde kamera karşısına geçmiş olsa da Helena Bonham Carter, kariyerinin ilk döneminde iyi roller alabilmek için büyük bir mücadele verdiğini gizlemedi. Çünkü ona göre sinema endüstrisi görüntüye çok fazla takıntılıydı. Zaten dönem dizilerinde ya da filmlerinde oynamasını da bu duruma bağladı oyuncu. "işte bu yüzden özel kostümler gerektiren dönem yapımlarında oynuyorum. Bunun iyi yanları var. Yazının ön plana çıktığı yer orasıydı. Ama insan birçok yapımcıya yaranmak zorunda kalıyordu."

Ama şimdi dönüp geriye baktığında, bu görüntü konusundaki fikirlerinin değiştiğini saklamadı oyuncu: "Neden doğru vücuda sahip olmadığım fikrini bu kadar takıntı haline getirmişim ki?"

RUH ÇAĞIRDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Bir önceki projesi The Crown'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kardeşi Prenses Margaret'i canlandıran Bonham Carter, şu sıralarda da Noele 'Nolly' Gordon'un hayatından kesitler sunan yapımda kamera karşısına geçiyor. Oyuncu, Margaret'i canlandırdığı dönemdeyaptığı tuhaf bir açıklamayla gündeme gelmişti. Helena Bonham Carter, yıllar önce Prenses Margaret hayattayken onunla bir davette tanıştığını söyledi. Sonra da onu kamera karşısında canlandırmadan önce bir medyuma danıştığını, Margaret'in ruhunu çağırıp izin istediğini söylemişti. Bunun gerçek mi yoksa bir tür tanıtım hamlesi mi olduğu o dönemde uzun süre tartışıldı.

EVLİLİK TEKLİFİ BEKLERKEN BAMBAŞKA BİR ŞEYLE KARŞILAŞTI

Helena Bonham Carter, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor sık sık. Usta yönetmen Tim Burton ile uzun süre birlikte olan oyuncu, bu dönemde biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi oldu. Ortak çalışmalara da imza atan Burton ve Bonham Carter, 2014 yılında yollarını alırdılar. Helena Bonham Carter, ondan ayrıldıktan sonra birlikte yaşadıkları ilginç bir olayı da anlatmıştı. 2000 yılında tanışan çift, ilişkilerini yıllarca sürdürse de hiç evlenmedi. İşte o dönemde Bonham Carter anlattığına göre Burton'dan bir evlenme teklifi alacağını düşünürken bambaşka bir şeyle karşılaştı. Bunu da kaleme aldığı bir makalede gözler önüne sermişti.

Bonham Carter, Harper's Bazaar dergisi için, ilginç bir makale kaleme aldı. Helena Bonham Carter, bu makalede, Tim Burton'ın kendisine evlenme teklif edeceğini sandığı anları anlattı. Beklediği gibi bir teklif almadığını da ekleyen Bonham Carter "Ama bu evlenme teklifinden daha iyiydi" diye belirtti. Helena Bonham Carter'ın anlattığına göre bütün bu olup bitenler, Tim Burton'ın yönetmenliğini üstlendiği Helena Bonham Carter'ın da önemli rollerini Johnny Depp ve Mia Wasikowska ile birlikte paylaştığı Alice In Wonderland (Alice Harikalar Diyarında) filminin çekimleri öncesinde yaşandı.

Helena Bonham Carter'ın anlattığına göre Tim Burton bir gün ona "Sana sormak istediğim çok önemli bir şey var" diyerek bir toplantıya çağırdı. Evlenme teklifi bekleyen oyuncu, iki çocukları olduğu, birlikte yaşadıkları halde neden bunusormak için ofisine çağırdığını merak etti ünlü oyuncu. Toplantıya gittiğinde de Tim Burton ona çekeceği Alice In Wonderland filmindeki Red Queen karakterini oynamak isteyip istemediğini sordu. Bu durum Tim Burton'dan evlenme teklifi bekleyen Helena Bonham Carter'ı şaşırttı. Ama ünlü oyuncu makalesinde "Bu teklifi almak evlenme teklifi almaktan daha iyiydi" diye yazdı makalesinde.

YENİ BİR KARAKTERE HAYAT VERİYOR: Helena Bonham Carter; şu sıralarda Nolly adlı mini dizide Noele Gordon'ı canlandırıyor. Nolly adıyla tanınan Gordon; bir dönem İngiltere'nin önde gelen oyuncularından ve TV sunucularından biriydi.





ÇOKTAN YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Ünlü yönetmen Tim Burton ile ilişkisinden Nell ve Billy adında iki çocuk sahibi olan Bonham Carter, ondan ayrıldıktan sonra kendisinden genç, 35 yaşındaki Rye Dag Holmboe ile ilişki yaşıyor bir süredir. Zaman zaman sevgilisiyle sokaklarda aşk gösterisi sergilemekten de geri durmuyor Helena Bonham Carter.

VARLIKLI BİR AİLEDEN GELİYOR

Helena Bonham Carter, 1966 yılında; İngiltere'de varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası Raymond Bonham Carter, politika sahnesinin önde gelen ailelerinden birine mensuptu. Kendisi de hatırı sayılır bir bankacıydı. İsqanyol asıllı olan annesi Elena, bir psikoterapistti. Baba tarafından büyükannesi bir politikacı ve tanınmış bir feministti. Bu arada Helena'nın iki tane erkek kardeşi olduğunu da hatırlatalım. 1985 ylında Manzaralı Oda (A Room With a View) ile dikkat çeken Bonham Carter; bu rolü nedeniyle uzun süre "İngiliz gülü" olarak anıldı. 1997 tarihli The Wings of The Dove filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adayı oldu. The king7s Speech filminde oynadığı Kraliçe 2. Elizabeth karakteri ona yardımcı kadın oyuncu dalında BAFTA ödülü kazandırdı.

Kendisinin de pek sevdiği kostümleri dikkat çeken filmlerle hafızalara kazındı. Hamlet, Howards End, Mary Shelley's Frankenstein, Mighty Aphrodite, Fight Club gibi yapımlarda oynadı. Eski sevgilisi Tim Burton'ın Big Fish, Corpse Bride, Charlie and the Chocolate Factory, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street Alice in Wonderland, Dark Shadows gibi yapımlarda çalıştı.